Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»

Союзные силы Народной милиции ЛНР и российской армии освободили города Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов, заявили 25 июня в Минобороны РФ. Из бомбоубежищ завода «Азот» в Северодонецке удалось эвакуировать около 800 мирных жителей. Также союзные войска вошли в Лисичанск . В субботу от вооруженных формирований Украины была очищена одна из шахт, подразделения зашли на желатиновый завод. Эксперты отмечают, что продвижение идет эффективно и с хорошей скоростью .

Под контролем

В Минобороны России сообщили, что подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино (ЛНР).

— Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана . В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики , отметил генерал-лейтенант.

Освобожден и обезврежен Фото: ТАСС/Александр Река

— Мы ожидали, что в Северодонецке скоро всё решится, — рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник . — Украинские формирования контролировали только часть промзоны «Азота», и держались они в основном за счет того, что у них была массированная артиллерийская поддержка из Новодружеска и ряда других населенных пунктов под Лисичанском. По ходу развития нашего наступления эти позиции были блокированы или уничтожены. В последние сутки этой поддержки уже не было, поэтому стало возможным провести операцию и взять оставшуюся часть промзоны под свой контроль. На этом была поставлена точка по зачистке самого «Азота» . Сейчас можно считать, что Северодонецк и вся зона вокруг него под нашим контролем.

Посол отметил, что эта операция связана с дальнейшим наступлением на Лисичанск.

— Это город-стотысячник, а его площадь — порядка 100 кв. км, — добавил он. — Город большой, и там потребуется приложить серьезные усилия . Сейчас войска зашли в него с юга и ведут бои в городской черте. По мере продвижения наших войск будет ликвидироваться артиллерийская опасность. Происходящее позволяет говорить о том, что наступление проходит эффективно и с хорошей скоростью .

Продвижение в городской черте Лисичанска идет успешно, подтвердили в Народной милиции ЛНР.

— Сейчас бои ведутся уже в городской застройке. На данный момент захвачена шахта, которая находится на территории Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод , — заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Освобожден и обезврежен Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Также в субботу около 800 мирных жителей, скрывавшихся в бомбоубежищах завода «Азот», вышли с его территории , сообщил корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат. По его данным, сейчас бойцы ЛНР находят новые укрытия, где маленькими группами прятались мирные жители, в том числе работники комбината . В целях безопасности людей эвакуируют из подземелий по 10–20 человек.

И националисты, и наемники

В российском военном ведомстве 25 июня рассказали о тяжелых потерях противника на всех направлениях.

— В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град» , — заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.

В подразделениях ВФУ и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач . Личный состав 64-го батальона 103-й бригады теробороны из Львова отказался ехать в Донбасс из-за отсутствия тяжелого вооружения и укомплектования необученными резервистами.

Освобожден и обезврежен Фото: TAСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России 25 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 284 района сосредоточения войск ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах .

В рамках контрбатарейной борьбы на донецком направлении высокоточным оружием ВКС уничтожено восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» и два артиллерийских взвода, обстреливающих Донецк и другие населенные пункты ДНР.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов и 13 специальных автомобилей , уточнили в военном ведомстве.

Российскими подразделениями ПВО сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат, баллистическая ракета «Точка-У» и 16 реактивных снарядов систем залпового огня.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.

Дамбу готовят к взрыву

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях , заявил 25 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Константиновке (ДНР) в помещениях детского сада № 15 украинские подразделения оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки . Подходы к учреждению заминированы. В Запорожье в здании дворца культуры автозавода на Соборном проспекте боевики оборудовали казарму , на территории предприятия разместили опорный пункт, склады с вооружением, тяжелую бронетехнику и РСЗО. В Николаеве в зданиях детского сада № 52, базы специального медицинского обеспечения и в клубе на улице Героев Украины оборудованы склады с вооружением , боеприпасами и горюче-смазочными материалами. На территории густонаселенного микрорайона Соляные размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия. Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки горожан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются , отметил Михаил Мизинцев.

В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея оборудован склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВФУ. На прилегающей территории установлена дальнобойная артиллерия. Эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.

Освобожден и обезврежен Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

В городе Курахово (ДНР) ВФУ в ближайшие дни планируют осуществить подрыв заминированной дамбы водохранилища .

— В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия , — сообщил Михаил Мизинцев.

Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают очищать территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов.

Всего проверено 3,5 тыс. га, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 34 592 взрывоопасных предмета.

Спас жизни товарищей

В Минобороны в субботу рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Инженерное подразделение старшего прапорщика Игоря Войнова занималось разминированием местности и поиском взрывоопасных предметов в освобожденных населенных пунктах.

Во время разминирования Игорь обнаружил отряд диверсантов. Мгновенно доложив об этом командованию, вместе с другими военнослужащими он принял бой . В столкновениях противник понес большие потери и отступил, бросив оружие и боеприпасы. После боя старший прапорщик Войнов лично обнаружил и обезвредил восемь мин.

— Благодаря решительным действиям, высокому уровню подготовки старшего прапорщика Войнова была обезврежена группа вражеских диверсантов, разминирован участок дороги, что создало предпосылки для освобождения города , — рассказали в Минобороны.

Освобожден и обезврежен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Батальонно-тактическая группа рядового Алексея Марина освобождала стратегически важные районы от украинских вооруженных формирований . В темное время суток Алексей обнаружил группу диверсантов, готовящих атаку на колонну. Он мгновенно разогнался и направил свою боевую машину на боевиков, заставив их разбежаться.

— Своим смелым поступком Алексей вызвал огонь на себя, чем дал возможность перегруппироваться основным силам колонны и приступить к атаке на националистов , — отметили в военном ведомстве.

В ходе боя БМД Алексея Марина подбили из гранатомета, он получил контузию. Тем не менее рядовой смог самостоятельно выбраться из машины и продолжил вести огонь. В результате его храброго поступка было ликвидировано до 30 националистов , отметили в Минобороны.

С первых дней спецоперации ефрейтор Артемий Артюнин доставлял боеприпасы, продукты и топливо группировке Воздушно-десантных войск . При атаке украинских диверсантов на колону, где двигался автомобиль Артюнина, был уничтожен впереди идущий грузовик. Поврежденная машина перекрыла движение.