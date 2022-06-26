Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»
Союзные силы Народной милиции ЛНР и российской армии освободили города Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов, заявили 25 июня в Минобороны РФ. Из бомбоубежищ завода «Азот» в Северодонецке удалось эвакуировать около 800 мирных жителей. Также союзные войска вошли в Лисичанск. В субботу от вооруженных формирований Украины была очищена одна из шахт, подразделения зашли на желатиновый завод. Эксперты отмечают, что продвижение идет эффективно и с хорошей скоростью.
Под контролем
В Минобороны России сообщили, что подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино (ЛНР).
— Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики, отметил генерал-лейтенант.
— Мы ожидали, что в Северодонецке скоро всё решится, — рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник. — Украинские формирования контролировали только часть промзоны «Азота», и держались они в основном за счет того, что у них была массированная артиллерийская поддержка из Новодружеска и ряда других населенных пунктов под Лисичанском. По ходу развития нашего наступления эти позиции были блокированы или уничтожены. В последние сутки этой поддержки уже не было, поэтому стало возможным провести операцию и взять оставшуюся часть промзоны под свой контроль. На этом была поставлена точка по зачистке самого «Азота». Сейчас можно считать, что Северодонецк и вся зона вокруг него под нашим контролем.
Посол отметил, что эта операция связана с дальнейшим наступлением на Лисичанск.
— Это город-стотысячник, а его площадь — порядка 100 кв. км, — добавил он. — Город большой, и там потребуется приложить серьезные усилия. Сейчас войска зашли в него с юга и ведут бои в городской черте. По мере продвижения наших войск будет ликвидироваться артиллерийская опасность. Происходящее позволяет говорить о том, что наступление проходит эффективно и с хорошей скоростью.
Продвижение в городской черте Лисичанска идет успешно, подтвердили в Народной милиции ЛНР.
— Сейчас бои ведутся уже в городской застройке. На данный момент захвачена шахта, которая находится на территории Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод, — заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Также в субботу около 800 мирных жителей, скрывавшихся в бомбоубежищах завода «Азот», вышли с его территории, сообщил корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат. По его данным, сейчас бойцы ЛНР находят новые укрытия, где маленькими группами прятались мирные жители, в том числе работники комбината. В целях безопасности людей эвакуируют из подземелий по 10–20 человек.
И националисты, и наемники
В российском военном ведомстве 25 июня рассказали о тяжелых потерях противника на всех направлениях.
— В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град», — заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.
В подразделениях ВФУ и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Личный состав 64-го батальона 103-й бригады теробороны из Львова отказался ехать в Донбасс из-за отсутствия тяжелого вооружения и укомплектования необученными резервистами.
Вооруженные силы России 25 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 284 района сосредоточения войск ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы на донецком направлении высокоточным оружием ВКС уничтожено восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» и два артиллерийских взвода, обстреливающих Донецк и другие населенные пункты ДНР.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов и 13 специальных автомобилей, уточнили в военном ведомстве.
Российскими подразделениями ПВО сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат, баллистическая ракета «Точка-У» и 16 реактивных снарядов систем залпового огня.
Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дамбу готовят к взрыву
Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 25 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
В Константиновке (ДНР) в помещениях детского сада № 15 украинские подразделения оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки. Подходы к учреждению заминированы. В Запорожье в здании дворца культуры автозавода на Соборном проспекте боевики оборудовали казарму, на территории предприятия разместили опорный пункт, склады с вооружением, тяжелую бронетехнику и РСЗО. В Николаеве в зданиях детского сада № 52, базы специального медицинского обеспечения и в клубе на улице Героев Украины оборудованы склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами. На территории густонаселенного микрорайона Соляные размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия. Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки горожан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, отметил Михаил Мизинцев.
В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея оборудован склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВФУ. На прилегающей территории установлена дальнобойная артиллерия. Эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.
В городе Курахово (ДНР) ВФУ в ближайшие дни планируют осуществить подрыв заминированной дамбы водохранилища.
— В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия, — сообщил Михаил Мизинцев.
Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают очищать территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов.
Всего проверено 3,5 тыс. га, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 34 592 взрывоопасных предмета.
Спас жизни товарищей
В Минобороны в субботу рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Инженерное подразделение старшего прапорщика Игоря Войнова занималось разминированием местности и поиском взрывоопасных предметов в освобожденных населенных пунктах.
Во время разминирования Игорь обнаружил отряд диверсантов. Мгновенно доложив об этом командованию, вместе с другими военнослужащими он принял бой. В столкновениях противник понес большие потери и отступил, бросив оружие и боеприпасы. После боя старший прапорщик Войнов лично обнаружил и обезвредил восемь мин.
— Благодаря решительным действиям, высокому уровню подготовки старшего прапорщика Войнова была обезврежена группа вражеских диверсантов, разминирован участок дороги, что создало предпосылки для освобождения города, — рассказали в Минобороны.
Батальонно-тактическая группа рядового Алексея Марина освобождала стратегически важные районы от украинских вооруженных формирований. В темное время суток Алексей обнаружил группу диверсантов, готовящих атаку на колонну. Он мгновенно разогнался и направил свою боевую машину на боевиков, заставив их разбежаться.
— Своим смелым поступком Алексей вызвал огонь на себя, чем дал возможность перегруппироваться основным силам колонны и приступить к атаке на националистов, — отметили в военном ведомстве.
В ходе боя БМД Алексея Марина подбили из гранатомета, он получил контузию. Тем не менее рядовой смог самостоятельно выбраться из машины и продолжил вести огонь. В результате его храброго поступка было ликвидировано до 30 националистов, отметили в Минобороны.
С первых дней спецоперации ефрейтор Артемий Артюнин доставлял боеприпасы, продукты и топливо группировке Воздушно-десантных войск. При атаке украинских диверсантов на колону, где двигался автомобиль Артюнина, был уничтожен впереди идущий грузовик. Поврежденная машина перекрыла движение.
Артемий по обочине объехал подбитую автомобиль и, рискуя жизнью, вытащил из нее трех раненых боевых товарищей. Потом перенес их в свой грузовик и оказал им неотложную медицинскую помощь. Затем Артемий под сильным огнем взял подбитый автомобиль на буксир и доставил его в пункт назначения. Своими смелыми и решительными действиями ефрейтор спас жизни раненых бойцов и не допустил захвата противником военной техники и запасов.