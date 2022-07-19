Слишком много предателей: Зеленский уволил друга детства

На Украине — самая масштабная перестановка в силовых структурах с конца февраля. Президент Владимир Зеленский, не раз говоривший о предателях среди сотрудников службы безопасности, отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Теперь Баканову, которого считают близким другом президента, придется ответить на «серьезные вопросы» о контактах силовиков с российскими коллегами. Подробности — в материале «Известий».

Не оправдали ожиданий

Столь громкие новости Владимир Зеленский объявил поздно вечером в воскресенье, 17 июля. Ивана Баканова он отстранил от руководства СБУ по статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины «Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий».

Ирину Венедиктову отстранили на основании нормы, внесенной в мае в закон «О правовом режиме военного положения». Процедуру увольнения пришлось бы согласовать с Верховной радой.

«Зарегистрировано 651 производство по госизмене и коллаборационизму работников прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов, — перечислял Зеленский. — Более 60 работников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашей страны».

Слишком много_1 Бывший глава СБУ Иван Баканов Фото: TASS/Zuma

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности, а также зафиксированные контакты между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям, подчеркнул Зеленский. И пообещал: «Каждый из таких вопросов получит ответ».

Отставку Баканова он увязал с операцией Государственного бюро расследований (ГБР) «по пособникам врага» — в этот день задержали Олега Кулинича, бывшего главу управления СБУ по Крыму (к началу российской спецоперации располагалось в Херсоне). После увольнения из спецслужб в марте Кулинич занимал должность помощника Баканова. А теперь проходит по делу о госизмене. «Собрано достаточно доказательств его предательства. Ответят все, кто входил в его преступную группу и передавал информацию россиянам», — заключил Зеленский.

По информации украинских изданий, Кулинича подозревают в общении с российскими военными, а также с бывшим заместителем секретаря СНБО во времена президентства Виктора Януковича Владимиром Сивковичем, который после Майдана живет в России.

Слишком много_3 Момент задержания бывшего главы управления СБУ по Крыму Олега Кулинича Фото: соцсети

Кулинича и раньше обвиняли в связях с Москвой. В апреле 2021-го депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский обратился в комитет рады, ГБР и к президенту, указывая, что Кулинич в период с 1989-го по 1994 год учился в Академии ФСБ и проходил воинскую службу в Федеральной службе контрразведки РФ. А значит, должен быть люстрирован. Но тогда обошлось без последствий.

В понедельник, 18 июля, замглавы Офиса президента Андрей Смирнов связал отстранение Баканова и Венедиктовой с тем, что «президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников». В ближайшее время пройдут служебные проверки, после чего Зеленский определит, вносить ли представления об их увольнении в парламент. Пока места Баканова и Венедиктовой занимают их заместители.

Если друг оказался вдруг

Баканова называют другом детства Зеленского — они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже — в Криворожском экономическом институте: Зеленский — на юриста, Баканов — на ревизора. Вместе работали в студии «Квартал 95». Политическую карьеру Баканов начал тоже в унисон с Зеленским — возглавлял его предвыборный штаб и партию «Слуга народа». В мае 2019-го назначен первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда же получил воинское звание лейтенанта. А уже в августе 2019-го он возглавил спецслужбу.

Слухи о его отставке появились в конце июня. Об этом писало американское издание Politico, объясняя грядущие кадровые перемены тем, что, по мнению Зеленского, российским войскам удалось закрепиться в Херсоне из-за неких предателей в спецслужбах.

Слишком много_4 Временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк Фото: соцсети

Временным исполняющим обязанности главы СБУ назначили первого заместителя Баканова Василия Малюка, который присутствовал при задержании Олега Кулинича. Малюк — украинский военный, бригадный генерал, работал в министерстве внутренних дел.

Но не стоит акцентировать внимание на симпатиях Зеленского к другу детства. Дело не в личных, а профессиональных качествах Баканова, полагает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Выбор его кандидатуры объясняется прозаично. Когда Зеленский стал президентом, он столкнулся с огромной нехваткой кадров. Мог назначать на высокие должности профессионалов, которым он не вполне доверял, или ставить аватаров — на поддержку которых гарантированно рассчитывал. Пошел по второму пути. А такие назначения редко хорошо заканчиваются для государства. Люди, не работавшие в системе и не понимающие, как она функционирует, оказываются просто не готовы к таким задачам, — пояснил он.

Слишком много_2 Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото: TASS/Zuma

При этом Венедиктову сложно назвать человеком случайным на должности генпрокурора. Эксперт по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского, до прихода в политику она заведовала кафедрой гражданского права Харьковского университета. В марте 2020-го Верховная рада одобрила ее назначение на должность генпрокурора. Именно в период ее работы пятому президенту страны Петру Порошенко выдвинули подозрения в государственной измене. Однако Венедиктова лично не подписывала постановление, это сделал ее заместитель Алексей Симоненко — выходец из СБУ. Он и стал временно исполняющим обязанности генпрокурора после отстранения Венедиктовой.

— Ее отстранение — это тоже проявление кризиса системы, но есть и несколько иной аспект, — указывает Денисов. — Большая любовь генпрокурора к пиару и информационным поводам. Возможно, Зеленскому не нравилось, что по некоторым параметрам она опережала его в медиарейтингах.

Повсюду тысячи изменников

В марте, когда Украину покидали многие чиновники, Венедиктова и Баканов демонстративно фотографировались возле памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. «Наконец-то все без исключения показали украинцам свои лица. И это важно. Знаем друзей и противников. Работаем в кругу единомышленников на результат», — написала тогда Венедиктова в соцсети. Она говорила, что шпионы и вражеские агенты есть в каждом государственном органе.

К концу весны завели уже более пяти тысяч дел по госизмене и коллаборационизму. «Их очень много, их огромное количество. Каждый день в областях, касающихся линии огня, эти дела открываются, выдвигаются подозрения и передаются в суд», — рассказывала Венедиктова. Офис генпрокурора мониторил перемещение всех топ-чиновников: депутатов, министерский корпус, судей, правоохранителей, прокуроров.

— Количество дел, заведенных по госизмене, свидетельствует о том, какое огромное число людей не воспринимают происходящее на Украине как угрозу национальной безопасности, — полагает Денисов. — Практика показывает, что даже в таких ключевых ведомствах, как СБУ и генпрокуратура, много людей лояльных России и готовых к сотрудничеству с Москвой. И фактически это демонстрация того, что политика Зеленского не находит одобрения. В любой стране такие цифры «предателей» означают несостоятельность государственной системы. Там, где патриотически настроенное чиновничество или спецслужбы, подобных показателей не будет.

Слишком много_5 Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Алексей Симоненко Фото: соцсети

— Гиперактивность прокуратуры — это и проявление охоты на ведьм, и отражение реальности — в Киеве не хранят секреты, информация течет, словно сквозь решето, — говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Один из признаков болтливости украинских силовиков — регулярные отчеты представителей российского Минобороны о планируемых провокациях, полагает эксперт.

— И если надо найти ответственных, приходится пожертвовать своим другом. Но дело вовсе не в профессиональных качествах Баканова — там есть, кому управлять, в том числе из ЦРУ и Ми-6, — обращает внимание Жарихин. — Информация течет не только в сторону России, но и в сторону США, что не менее болезненно для Зеленского. Этим можно объяснить отставку генпрокурора — американцы всё больше узнают о том, как разворовывают поставки военной и гуманитарной помощи из США.

Отстраняя глав столь важных структур, Зеленский рассчитывает, что притихнут и остальные. Однако Жарихин полагает, что эффект устрашения будет действовать недолго.

— Политическую элиту Украину не переделать — она стоит на простом убеждении: каждый секрет имеет свою цену. Для них предательство — это не измена, а своевременная реакция на происходящие события. Поэтому, учитывая всё более ухудшающееся военной положение, это будет происходить всё чаще, — резюмировал он.