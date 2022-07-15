Штурмовое убеждение: Северск должны взять без кровопролития мирного населения

В российском Минобороны 14 июля заявили о целой серии ударов по временным пунктам дислокации украинских военных и большим потерям среди них. По данным ведомства, за сутки уничтожено до тысячи военнослужащих и более ста единиц боевой техники, что заметно выше обычных показателей. В ДНР в этот же день сообщили об активизировавшихся боях за Северск и Соледар. В их ходе освобождены еще два населенных пункта. Посол Донецкой Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал «Известиям» о том, как проходила подготовка к новому этапу наступления.

Бои на рубеже

В четверг, 14 июля, Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении союзными силами двух соседних сел — Стряповки и Новой Каменки неподалеку от окраины Соледара.

В этот же день об «огневом контроле» над городом Северск заявил глава ДНР Дмитрий Пушилин. По его словам, «город оказался в оперативном окружении — это не физическое окружение, не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций».

Эксперты уже отмечали, что Северск — важнейший ключ к Славянску. После отступления из Лисичанска ВФУ попытались выстроить новый рубеж обороны по линии Северск-Артемовск, на котором намеревались остановить продвижение союзных сил.

Штурмовое убеждение Фото: РИА Новости

В последние дни велась активная подготовка к штурму Северска и Соледара, рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

— Союзная артиллерия активно обрабатывала пригороды, — сообщил он. — Вокруг Северска, например, были организованы целые укрепрайоны — там много нарыто окопов, блиндажей и всего прочего. В них прятались части теробороны, которых туда загнали в большом количестве. Военных специалистов кадровые части оттуда постарались вывести. Наши войска в последние дни активно готовились к проведению штурма. Главная задача — он должен пройти с минимальными жертвами и кровопролитием среди мирных жителей и наших частей. Штурм города уже начали, но сам факт его взятия должны объявить в народной милиции или Минобороны РФ.

Точечные попадания

Вооруженные силы России 14 июля продолжали атаки на объекты военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск в ДНР поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, — заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате ударов было ликвидировано до 1 тыс. человек личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники , уточнили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, высокоточным оружием (ВТО) ВКС России уничтожены пункты временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады и 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВФУ. Всего при этом было уничтожено 73 боевика, ранено около 207.

Также ВТО поразило четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВФУ и 80-й десантно-штурмовой бригады, три склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники и 21 район сосредоточения войск.

Среди боевиков нацформирований участились конфликты и столкновения с применением оружия , заявили в Минобороны.

—13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков , — рассказал Игорь Конашенков.

Штурмовое убеждение Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В среду днем высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» были уничтожены боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВФУ, находящиеся в ангарах на территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня, взвод РСЗО, а также артиллерийский взвод американских гаубиц М-777 на огневых позициях, сообщили в Минобороны.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах и 232 места сосредоточения войск ВФУ.

В воздушном бою истребители ВКС России сбили Су-24 и МиГ-29 ВС Украины у Славянска и Троицкого в ДНР.

Подразделения ПВО России уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов, а также две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» под Новой Каховкой.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4292 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил генерал.

Пригодны все

— По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии , — рассказал 14 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. — Практически всё мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе. Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов.

Генерал сравнил такие действия с поведением нацистов в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, те бросали на оборону городов больных, стариков и подростков.

— Подобные действия демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам , — подчеркнул Михаил Мизинцев.

В Минобороны назвали также новые примеры использования украинскими формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Штурмовое убеждение: Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai

В Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ. На прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты.

В Былбасовке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Полевая) дислоцируются подразделения украинских националистов, размещены самоходные артустановки и склады боеприпасов. При этом эвакуация гражданского населения из данного района умышленно не проводилась.

В Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов по улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику, местным жителям запретили покидать свои квартиры.

Михаил Мизинцев также рассказал, что в Днепропетровской области, восточнее населенного пункта Троицкое, украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию широко осветить в украинских и западных СМИ, чтобы обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Под огнем «Смерчей»

В Министерстве обороны России 14 июля рассказали о военнослужащих, проявивших мужество и самоотверженность в ходе спецоперации.

Ефрейтор Мерген Шалык в составе батальонно-тактической группы мотострелков освобождал населенный пункт ЛНР от украинских националистов. Продвигаясь по улицам, он обнаружил в верхних окнах старого заброшенного здания оборудованные огневые позиции, о чем оперативно доложил командиру.

Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, в условиях шквального огня противника ефрейтор Шалык подавил вражескую пулеметную точку и лично уничтожил до 10 солдат противника .

— Действия ефрейтора Шалыка способствовали полному вытеснению боевиков из населенного пункта, — заявили в Минобороны.

Сержант Александр Штри в составе тактической группы российских десантников удерживал один из ключевых мостов. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления.

Штурмовое убеждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В условиях обстрелов минометами, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами националистов Александр умело организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности, вместе с подчиненными отразив шесть попыток прорыва. При этом из гранатомета он уничтожил грузовик с боеприпасами, а также более девяти человек личного состава врага.

Мужественные и героические действия сержанта Александр Штри в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника и обеспечили выполнение задачи по удержанию моста, подчеркнули в Минобороны.

Пытаясь вернуть утраченные ранее позиции, противник атаковал командный пункт десантно-штурмовой бригады. Во время обстрела позиций из реактивной системы залпового огня «Смерч» с кассетной боевой частью старший сержант Александр Синицын увидел на открытой местности раненого товарища с проникающим ранением брюшной полости. Под огнем артиллерии он подполз к пострадавшему и эвакуировал его в безопасную зону, где оказал доврачебную помощь.

Когда после очередного залпа вражеских РСЗО загорелись машины, старший сержант вывел раненых, а также технику из опасной зоны детонации. Благодаря личному мужеству и самообладанию Александра, из огня было спасено более пяти единиц техники, отметили в оборонном ведомстве.