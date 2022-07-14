Союзники ведут наступление в ДНР по четырем направлениям. Спецоперация 14 июля. Онлайн-трансляция

ВСУ обстреляли донецкие города Горловка и Ясиноватая, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Бойцы Росгвардии обнаружили в Запорожской области подпольную оружейную мастерскую, принадлежащую действующему военнослужащему ВСУ.
Отбор газа из подземных хранилищ Германии впервые с начала апреля превысил уровень закачки на фоне остановки "Северного потока" на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии.
За сутки более 300 человек обратились за помощью в восстановлении жилья после обстрела Новой Каховки, ряд домов полностью уничтожены. Об этом сообщает ТАСС.
Силы Луганской Народной Республики в ходе боевых действий взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем телеграм-канале.
Работа мясокомбината, молочно-консервного завода и других предприятий пищевой промышленности восстановлена в городе Купянске Харьковской области. Некоторые виды продукции уже начали поставлять в республики Донбасса, сообщает пресс-служба временной гражданской администрации региона.
Всего за сутки ВСУ 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 432 боеприпаса, погибли два мирных жителя и шесть ранены
Украинские войска в 8.45 выпустили по Петровскому району Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Минобороны России представило видео доставки 100 т гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты Харьковской области.
Важных событий на Николаевском направлении стоит ожидать после решения российской армией своих задач в Донбассе, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS, рассказал депутат Верховной рады Федор Вениславский в эфире телеканала «Рада» 14 июля.