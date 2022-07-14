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Союзники ведут наступление в ДНР по четырем направлениям. Спецоперация 14 июля. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Союзные силы закрепились на окраинах Северска и Соледара на северо-востоке ДНР. Активное наступление на позиции украинских националистов сейчас ведется по четырем направлениям.

Текстовая трансляция
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Сегодня, 09:57
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Сегодня, 09:41
Отбор газа из подземных хранилищ Германии впервые с начала апреля превысил уровень закачки на фоне остановки "Северного потока" на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии.
Сегодня, 09:38
За сутки более 300 человек обратились за помощью в восстановлении жилья после обстрела Новой Каховки, ряд домов полностью уничтожены. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня, 09:24
Силы Луганской Народной Республики в ходе боевых действий взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем телеграм-канале.
Сегодня, 09:11
Работа мясокомбината, молочно-консервного завода и других предприятий пищевой промышленности восстановлена в городе Купянске Харьковской области. Некоторые виды продукции уже начали поставлять в республики Донбасса, сообщает пресс-служба временной гражданской администрации региона.
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:09
Украинские войска в 8.45 выпустили по Петровскому району Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сегодня, 08:40
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Минобороны России представило видео доставки 100 т гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты Харьковской области.
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Сегодня, 08:37
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

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