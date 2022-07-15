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Силы ДНР начали зачистку Северска от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 15 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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В ДНР начинаются бои за Северск и Соледар. Украинские силовики тем временем продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса с использованием натовского вооружения. Продолжаются переговоры в Стамбуле о зерновом коридоре, а в ЕС обсуждают очередной, уже седьмой по счету, пакет санкций против России. Что происходит на Украине, в России и в мире 15 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:20
Показываем документы о дезертирстве в подразделениях ВСУ, найденные Росгвардией в ЛНР.
Сегодня, 10:07
ВСУ за сутки в боях с Народной милицией ЛНР потеряли 49 человек и 11 единиц техники, сообщает оборонное ведомство республики.
Сегодня, 10:04
Доллар укрепился при открытии торгов в пятницу на 44 копейки, до 58,74 рубля, евро укрепился на 5,5 копейки, до 58,81 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу растет на 0,28%, долларовый индекс РТС – на 0,36%.
Сегодня, 09:56
Более 3,5 тыс. жителей Бердянска Запорожской области подали заявление на оформление паспорта РФ за месяц работы паспортного центра в городе. 366 уже получили российские паспорта, сообщили в пресс-службе ВГА Бердянска.
Сегодня, 09:54
Минфин Индонезии заявил, что ситуация на рынке удобрений может усугубить продовольственный кризис на годы вперед.
Сегодня, 09:51
Росгвардия обнаружила в ЛНР документы, которые подтверждают массовое дезертирство в подразделениях ВСУ – а именно военнослужащих парашютно-десантных подразделений.
Сегодня, 09:48
Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против российского авиаперевозчика «Аэрофлот» с требованием о возмещении издержек, сообщает ланкийский новостной портал «Ададерана».
Сегодня, 09:43
Украинское командование, как утверждает Народная милиция ЛНР со ссылкой на данные разведки, решило поэтапно выводить подразделения из Северска. Представитель Народной милиции ДНР сказал, что стратегическая инициатива в Северске находится на стороне союзных подразделений.
Сегодня, 09:41
Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал ЕС за политику санкций, которая не оправдала ожиданий и ударила по экономике Европы. «Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Сегодня, 09:37
Вооруженные силы Украины пять раз за утро нанесли удар по Доломитному. Последние удары – в 8.50, когда были выпущены 23 мины калибром 120 мм, и в 09.00, когда были выпущены 10 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:35
Украинские националисты целенаправленно поджигают поля с зерновыми на линии соприкосновения в Запорожской области, обвиняя в их уничтожении российскую сторону, заявил член главного совета временной гражданской администрации области Владимир Рогов.
Сегодня, 09:31
Росавиация подтвердила, что режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.
Сегодня, 09:28
При обстреле Ясиноватой в пятницу пострадал мирный житель, сообщил местный штаб территориальной обороны.
Сегодня, 09:20
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала специальной группе Межпарламентского союза по Украине, в которую вошли парламентарии из восьми стран, данные о пытках российских военных в плену на Украине, об угрозах их родственникам.
Сегодня, 09:15
Разведчики ЛНР узнали, что украинские военные ведут минирование важных объектов гражданской инфраструктуры в Артемовске, находящемся под контролем Киева.
Сегодня, 09:12
Режим временного ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы продлили до 24 июля, сообщила пресс-служба аэропортов.
Сегодня, 09:05
Генеральный директор компании Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК) Евгений Юрченко заявил, что отгрузка продукции промышленных предприятий Донецкой и Луганской народных республик через порт Мариуполя начнется уже в этом году.
Сегодня, 08:48
В Северске имеются очаги сопротивления Вооруженных сил Украины, силы ДНР ведут зачистку восточных районов города, заявили в Мининформации Донецкой народной республики. Глава Мининформации Данил Безсонов отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.
Сегодня, 08:28
Представители иностранных СМИ при участии Минобороны РФ встретились с главой Запорожья в Мелитополе. «Сейчас этого мало, потому что есть определенная монополия в СМИ. Есть определенная подача информации, которую не имеют права игнорировать подавляющее большинство медиа», – заметила журналистка из Дубая Ариш Мухаммед.
Сегодня, 08:26
Украинские силовики продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. С утра масштабным обстрелам подверглись Доломитное, пригороды Горловки в ДНР, а по Стаханову в ЛНР ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив шесть ракет.
Сегодня, 08:22
А в ночь на пятницу в городе Грайворон в Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на библиотеку. Есть небольшие разрушения, но никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сегодня, 08:20
За сутки в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск погибли три мирных жителя и 16 получили ранения, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Сегодня, 08:18
Брянский губернатор сообщил об артобстреле с территории Украины, в приграничном селе Некислицы повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.
Сегодня, 08:17
А Минобороны публикует кадры боевой работы по уничтожению танков ВСУ.
Сегодня, 08:16
Показываем работу РСЗО «Ураган» по окопам и дотам ВСУ.
Сегодня, 08:15
Между тем, ЕС готовит новый – уже седьмой – пакет санкций против России. О том, что на этот раз собираются ограничить в Евросоюзе – в материале Марии Васильевой.
Сегодня, 08:15
Онлайн нового дня спецоперации начнем с большого материала «Известий» о ситуации в Донбассе, где активизировались бои за Северск и Соледар. О том, как будут вести бои за эти населенные пункты – читайте по ссылке.
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