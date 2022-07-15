Силы ДНР начали зачистку Северска от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 15 июля

Текстовая трансляция



Показываем документы о дезертирстве в подразделениях ВСУ, найденные Росгвардией в ЛНР.



ВСУ за сутки в боях с Народной милицией ЛНР потеряли 49 человек и 11 единиц техники, сообщает оборонное ведомство республики.



Доллар укрепился при открытии торгов в пятницу на 44 копейки, до 58,74 рубля, евро укрепился на 5,5 копейки, до 58,81 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу растет на 0,28%, долларовый индекс РТС – на 0,36%.



Более 3,5 тыс. жителей Бердянска Запорожской области подали заявление на оформление паспорта РФ за месяц работы паспортного центра в городе. 366 уже получили российские паспорта, сообщили в пресс-службе ВГА Бердянска.



Минфин Индонезии заявил, что ситуация на рынке удобрений может усугубить продовольственный кризис на годы вперед.



Росгвардия обнаружила в ЛНР документы, которые подтверждают массовое дезертирство в подразделениях ВСУ – а именно военнослужащих парашютно-десантных подразделений.



Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против российского авиаперевозчика «Аэрофлот» с требованием о возмещении издержек, сообщает ланкийский новостной портал «Ададерана».



Украинское командование, как утверждает Народная милиция ЛНР со ссылкой на данные разведки, решило поэтапно выводить подразделения из Северска. Представитель Народной милиции ДНР сказал, что стратегическая инициатива в Северске находится на стороне союзных подразделений.



Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал ЕС за политику санкций, которая не оправдала ожиданий и ударила по экономике Европы. «Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.



Вооруженные силы Украины пять раз за утро нанесли удар по Доломитному. Последние удары – в 8.50, когда были выпущены 23 мины калибром 120 мм, и в 09.00, когда были выпущены 10 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.



Украинские националисты целенаправленно поджигают поля с зерновыми на линии соприкосновения в Запорожской области, обвиняя в их уничтожении российскую сторону, заявил член главного совета временной гражданской администрации области Владимир Рогов.



Росавиация подтвердила, что режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.



При обстреле Ясиноватой в пятницу пострадал мирный житель, сообщил местный штаб территориальной обороны.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала специальной группе Межпарламентского союза по Украине, в которую вошли парламентарии из восьми стран, данные о пытках российских военных в плену на Украине, об угрозах их родственникам.



Разведчики ЛНР узнали, что украинские военные ведут минирование важных объектов гражданской инфраструктуры в Артемовске, находящемся под контролем Киева.



Режим временного ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы продлили до 24 июля, сообщила пресс-служба аэропортов.



Генеральный директор компании Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК) Евгений Юрченко заявил, что отгрузка продукции промышленных предприятий Донецкой и Луганской народных республик через порт Мариуполя начнется уже в этом году.



В Северске имеются очаги сопротивления Вооруженных сил Украины, силы ДНР ведут зачистку восточных районов города, заявили в Мининформации Донецкой народной республики. Глава Мининформации Данил Безсонов отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.



Представители иностранных СМИ при участии Минобороны РФ встретились с главой Запорожья в Мелитополе. «Сейчас этого мало, потому что есть определенная монополия в СМИ. Есть определенная подача информации, которую не имеют права игнорировать подавляющее большинство медиа», – заметила журналистка из Дубая Ариш Мухаммед.



Украинские силовики продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. С утра масштабным обстрелам подверглись Доломитное, пригороды Горловки в ДНР, а по Стаханову в ЛНР ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив шесть ракет.



А в ночь на пятницу в городе Грайворон в Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на библиотеку. Есть небольшие разрушения, но никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



За сутки в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск погибли три мирных жителя и 16 получили ранения, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.



Брянский губернатор сообщил об артобстреле с территории Украины, в приграничном селе Некислицы повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.



А Минобороны публикует кадры боевой работы по уничтожению танков ВСУ.



Показываем работу РСЗО «Ураган» по окопам и дотам ВСУ.



Между тем, ЕС готовит новый – уже седьмой – пакет санкций против России. О том, что на этот раз собираются ограничить в Евросоюзе – в материале Марии Васильевой.