Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ

Некоторые страны Евросоюза предложили поэтапно вводить газовое эмбарго против РФ, но пока эта идея не нашла поддержку большинства . Об этом «Известиям» рассказали в Европарламенте, отметив, что с помощью седьмого пакета ограничений ЕС намерен устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций, а также ввести эмбарго на российское золото . 14 июля послы объединения возобновили обсуждения по антироссийским санкциям. Ожидается, что официально Евросоюз представит новый пакет ограничительных мер уже на следующей неделе .

Золотая жила

14 июля послы стран Евросоюза возобновили работу по согласованию седьмого пакета санкций против РФ . Как сообщает интернет-портал Euractiv, очередные рестрикции могут быть одобрены уже к середине следующей недели.

Обсуждение шестого пакета мер из-за позиции Венгрии затянулось почти на месяц (4 мая он был представлен Еврокомиссией, а одобрен только 3 июня). После этого европейцы не спешили с седьмым пакетом, хотя некоторые страны объединения и просили проявить большую решительность. Так, в начале июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предложил разрешить конфисковывать российские активы в ЕС, а также отключить все банки РФ от SWIFT.

Тем не менее венгерский фактор заставил Евросоюз не только ввести частичное нефтяное эмбарго, но и отложить идею о газовом бойкоте РФ . Как сообщил 13 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала, в седьмой пакет не войдут ограничения на поставки газа. По его словам, в зависимости от российского голубого топлива находится очень много стран — членов ЕС. Механизм совместных закупок газа для объединения вряд ли удастся запустить в этом году, уверен политик.

Семь назло Фото: REUTERS/Dmitry Zhdannikov

Словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик рассказал «Известиям», что в рамках дискуссии о санкциях страны Евросоюза обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть (то есть ЕС позволил бы РФ экспортировать ее, но по заниженной стоимости, предложенной Западом). Однако, по мнению политика, в этом вопросе странам вряд ли удастся прийти к консенсусу .

— Некоторые члены ЕС также предложили начать поэтапно вводить газовое эмбарго, но эта идея пока не нашла поддержки большинства , — добавил евродепутат.

Ввести новые санкции против энергетического сектора Евросоюзу не позволяет усиливающийся кризис . Власти Венгрии 13 июля объявили режим чрезвычайного положения в области энергетики. В Германии второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России действует уже с 23 июня. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в Европе с 11 июля стали расти вдвое медленнее после остановки трубопровода «Северный поток – 1» из-за плановых работ.

Как заявил Милан Угрик, в такой ситуации Евросоюз рассматривает вопрос о введении запрета на покупку российского золота, однако создание санкционного механизма и для этого товара пока находится на уровне дискуссий .

— Например, Швейцария может не запретить ввоз российского золота из-за потенциального ущерба для своей экономики и промышленности. Берн может выбирать собственную политику, поскольку не входит в состав ЕС, однако такой шаг бы стал показательным: рациональная политика в Европе еще не погибла, — подчеркнул евродепутат.

Какие лазейки

Ключевой идеей нового санкционного пакета Евросоюза станет устранение лазеек для обхода предыдущих мер . Об этом ранее уже писали многие СМИ. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил «Известиям», что между государствами-членами продолжаются дискуссии о том, как сделать санкции еще более эффективными: избежать их обхода и усилить в случае необходимости.

— Эти обсуждения являются конфиденциальными, и я не могу раскрыть детали, содержание или сроки, — добавил он.

Милан Угрик, в свою очередь, заверил «Известия»: ожидать очередных серьезных ограничений скорее не стоит.

— Новые меры, вероятнее всего, будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, однако эти лазейки еще не определены, — заключил депутат.

Семь назло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Как сообщил портал Euroactiv 14 июля, эта работа может подразумевать добавление определенных товаров в список запрещенных. Как заявил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, в практике ЕС применения вторичных санкций не было, поэтому пока сложно предположить, что подразумевают упомянутые «лазейки».

— В какой-то степени это странно, что требуется отдельный пакет механизмов по лазейкам. Что именно там будет прописано — открытый вопрос . Например, у США большой опыт в этом. Они использовали конечные санкции в отношении тех, кто содействовал их обходу: вводили меры административного и уголовного преследования. В практике ЕС есть принудительные меры только в арсенале отдельных членов, — отметил эксперт.

В частности, замечает Иван Тимофеев, Германия не так давно ввела уголовное преследование своих граждан, которые были замешаны в обходе санкций против РФ.

— Однако практика эта небольшая. Кроме того, ЕС ранее не использовал вторичные санкции, а даже критиковал США за них. Неочевидно, будут ли они это делать сейчас, — добавил эксперт.

По данным Euroactiv, в новом документе будут содержаться упоминания недавно опубликованных разъяснений Еврокомиссии (ЕК) о транзите грузов в Калининград . Эту же информацию подтверждали источники «Известий» ранее. Напомним, Литва с 18 июня ограничила провоз через свою территорию попавших под рестрикции российских товаров, направляющихся в Калининградскую область. ЕК 13 июля огласила свои рекомендации по этому вопросу: автомобильный транзит не был разрешен, а транспортировка грузов по ж/д путям была допущена при необходимом контроле.14 июля литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что соглашается с рекомендациями ЕК «из уважения к трансатлантическому единству».

Семь назло Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Иван Тимофеев отметил в разговоре с «Известиями», что ситуация с Калининградом — отдельная проблема, которая пока частично притушена, но это не имеет никакого значения в контексте остальных санкций.

— ЕС не хочет, чтобы эта проблема скандировалась сейчас, и дал такое руководство по трактовке своих санкций — менее радикальной, чем у Вильнюса, — заключил эксперт.

Тем не менее это не единственные намеки на послабления со стороны ЕС. Как сообщил Bloomberg 14 июля, объединение обсуждает возможное снятие рестрикций с некоторых граждан РФ. Изменения могут коснуться порядке 40 россиян . 30 из них подали в суд, требуя снять с себя ограничения, еще 10 обратились в ЕС напрямую. Имена не называются, чтобы сохранить их конфиденциальность. В то же время агентство сообщило, что в рамках нового санкционного пакета против России Евросоюз намерен предложить ввести новые санкции еще против 50 физических и юридических лиц .

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в июне заявлял, что говорить о седьмом пакете санкций «по меньшей мере преждевременно». По его словам, «даже слепой видит», с какими экономическими проблемами Европа столкнулась после уже введенных ограничений. 14 июля Еврокомиссия представила новый отчет, вновь сократив прогноз по росту экономики ЕС. По сравнению с весенним обзором ожидания роста в следующем году сократились с 2,3 до 1,5%. Тем не менее, как заявил «Известиям» Петер Стано, ЕС полон решимости продолжать санкции против России до тех пор, пока она продолжает <специальную военную операцию на Украине>.