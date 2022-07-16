Пентагон предложил России начать переговоры с Украиной. Онлайн спецоперации 16 июля

Текстовая трансляция



Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по селу Скарговка, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Три человека погибли, два получили ранения при обстреле украинской стороной Петровского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР.



Мужчина получил ранения в результате обстрела Докучаевска украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.



В Киевском районе Донецка под ночной обстрел ВФУ попала семья. Женщина погибла, мужчина и ребенок ранены, сообщили в штабе Территориальной обороны Донецкой Народной Республики.



Венгрия может ввести войска в Закарпатье несмотря на то, что Украина выступает против этого, заявил в Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский и призвал украинский МИД потребовать объяснений у своих коллег из Будапешта.



Старший военный чиновник Пентагона заявил, что США призывают Россию и Украину сесть за стол переговоров и поприветствуют такое решение Москвы. - Россия может сесть за стол переговоров [с Украиной] в любой день, когда она пожелает​​​. Это стало бы позитивным шагом, — сказал он.



Союзные силы России, Донецкой и Луганской республик накануне вечером нанесли удары по нацбатальону «Правый сектор» (организация признана террористической, запрещена в России) в районе Артемовска, о чем сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики. - Есть еще подразделения вооруженных формирований Украины, которые еще пытаются выполнять приказы, и вот именно сегодня поступил приказ отступать в южном направлении — из Северска в населенный пункт Соледар. Но вооруженные формирования Украины до сих пор еще не отошли в населенный пункт Соледар, поскольку они сейчас под нашим огневым контролем и методично уничтожаются, — рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.