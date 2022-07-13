Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников

За неполный месяц на территории Украины был уничтожены 391 иностранный наемник. Такие обновленные цифры 12 июля представили в Минобороны России. Всего же с начала специальной военной операции погибли 2347 боевиков, прибывших из десятков стран. Эксперты отмечают, что с реди них могли быть и квалифицированные специалисты-советники по использованию высокотехнологичных вооружений, поэтому борьба с ними важна для уменьшения возможностей ВФУ. В этот же день российские войска продолжали удары по иностранным системам вооружения. В оборонном ведомстве сообщили об уничтожении «Искандерами» пусковых установок противокорабельных ракет Harpoon под Одессой.

Наемное воинство

Министерство обороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех иностранных наемников, прибывших на Украину, заявили в ведомстве. При этом их численность неуклонно снижается из-за уничтожения и отъезда из страны. За прошедшие три недели она сократилась с 3221 человека до 2741.

По данным МО РФ, крупнейшим поставщиком наемников для Украины стала Польша — 1835 человек. За ней следуют Канада (605) и США (544). 429 человек прибыли из Великобритании, 368 — из Грузии и 200 — из Сирии. Есть в списке одиночные представители и более экзотических стран, включая Габон, Чили, Новую Зеландию и Люксембург.

В общей сложности с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам.

Отсечь всех лишних Фото: Getty Images/Anadolu Agency

В Минобороны напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения .

Для Украины наемники очень важны, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— С помощью них украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними, — считает эксперт. — Это очень важный идеологический аспект. Наемники показываются как храбрые побратимы, которые все как один сражаются за свободу Украины. Причем их присутствие позволяет вести пропаганду и в тех странах, откуда они приехали . О наемниках делают передачи, к ним приезжают журналисты из их стран. Это позволяет удерживать проблемы Украины в фокусе внимания за рубежом, с их помощью транслировать свои, нужные киевскому режиму идеи.

При этом не стоит забывать — среди этих «солдат удачи» много профессиональных военных, отметил эксперт.

— Многие из них — участники боевых действий или имеют за плечами годы службы, — напомнил он. — Это ценные для армии кадры, иногда владеющие дефицитными военными профессиями . Они безусловно полезны.

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Иногда такое «свободное добровольчество» используется для маскировки визитов профессионалов-специалистов, умеющих обращаться с высокотехнологичными системами вооружения, поэтому удачная борьба с наемниками — это всегда удар не только по боеспособности украинских формирований, но и по стране, откуда они приехали, добавил Владислав Шурыгин

Погнутый «Гарпун»

12 июля Вооруженные силы России продолжили наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США , — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВФУ, а также 12 районов сосредоточения войск , четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады и пункт ремонта и восстановления бронетехники.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б».

Отсечь всех лишних Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах и 111 мест сосредоточения войск .

Подразделения ПВО России сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов и 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

АЭС под угрозой

— Во вторник, 12 июля, украинские неонацисты с применением беспилотных летательных аппаратов нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС , — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. — Это уже не первая циничная провокация киевского режима на радиационно-опасных объектах. Она подвергает опасности миллионы граждан Украины.

Генерал также рассказал о новых случаях использования ВФУ жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях.

Отсечь всех лишних1223 Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

По его словам, в Харькове в зданиях детского сада № 362 и школы искусств № 5 (ул. Зерновой переулок) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны , а в непосредственной близости от учреждений размещены тяжелая техника и артиллерия.

В Константиновке Донецкой Народной Республики в школе № 3 по улице Циолковского украинскими националистами оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы , но об этом местное население умышленно не уведомлено.

В Одессе на территории школы № 120 (ул. Дальницкая) размещены подразделения ВФУ, склады боеприпасов и бронетехника. В Бахмуте Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах жилых домов по улице Леваневского боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции. Все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

В Николаевке (ДНР) украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ, чтобы обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

Трофейные документы

В российском военном ведомстве во вторник рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Штурмовой отряд старшего лейтенанта Ислама Тугушева прочесывал местность рядом с одним из населенных пунктов, когда обнаружил группу вооруженных националистов. Было принято решение внезапно их атаковать. Старший лейтенант Тугушев получил ранение, но продолжил руководить подчиненными. Благодаря их слаженным действиям было ликвидировано 25 противников . Остальные покинули позиции и отступили. При их осмотре были обнаружены секретные документы, которые помогли корректировке применения сил и средств российской группировки войск в заданном районе.

Отсечь всех лишних Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Позиции батальонно-тактической группы полковника Александра Лазарева атаковали украинские националисты, которые с разных сторон пытались прорвать оборону силами танковых и стрелковых подразделений, а также ведя огонь из крупнокалиберных орудий.

Полковник Лазарев лично корректировал огонь артиллерии по огневым точкам националистов. Более 15 часов подчиненные Александра сдерживали атаки националистов. В результате было ликвидировано более 30 боевиков и свыше пяти единиц бронетехники и артиллерийских орудий.

— Благодаря умелому руководству вверенными подразделениями, профессионализму и боевому опыту полковника Лазарева российским подразделениям удалось остановить наступление националистов на стратегически важном направлении, — отметили в Минобороны.