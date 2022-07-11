Крылья из Советов: откуда на Украину поступают боевые самолеты

На Украине ВКС России уничтожили в воздушных боях четыре штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29 противника, сообщили 10 июля в Минобороны РФ. Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что Киев продолжает получать помощь старыми постсоветскими самолетами и запчастями для них из стран бывшего Варшавского договора. В этот же день российские силы продолжили атаки на скопления боевиков националистических батальонов и «охоту» за иностранной дальнобойной артиллерией, поставленной украинским властям участниками блока НАТО. В частности, уничтожен ангар с американскими гаубицами М777 и запас снарядов для них.

Атаки на батальоны

Как заявили 10 июля в Минобороны России, противник продолжает нести большие потери.

« В районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожено более 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВФУ», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Крылья из Советов_4 Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ Фото: РИА Новости/Иван Родионов

В Днепропетровской области в результате поражения пункта временной дислокации нацбатальона «Торнадо» уничтожено свыше 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники.

Из-за больших потерь и массового дезертирства командование 127-й бригады теробороны в Харькове набирает в подразделения заключенных из исправительных учреждений города. А на передовую принудительно отправляют неподготовленных резервистов из Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВФУ уничтожено более 30% военнослужащих и выведена из строя большая часть артиллерийских орудий.

Крылья из Советов_3 Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

« В районе Часов Яр уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 боевиков, обстреливавших Донецк. До 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град» было уничтожено в результате удара по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВФУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в Славянске», — сообщил Игорь Конашенков.

Превосходство в небе

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожено три пункта управления, 16 районов сосредоточения войск ВФУ, включая нацформирования «Кракен» в районе Харькова.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 39 пунктов управления, в том числе 98-го батальона 108-й бригады теробороны, 16-й механизированной бригады, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два ангара с американскими гаубицами М777, из которых обстреливали жилые кварталы Донецка.

Уничтожены подразделения артиллерии на огневых позициях в 114 районах, 260 районов сосредоточения войск ВФУ, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, а также пять складов боеприпасов и хранилище топлива для военной техники.

Крылья из Советов_2 Двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия ВКС России МиГ-31БМ во время взлета Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», взвод РЗСО «Град» и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б».

В воздушных боях над Харьковской, Николаевской областями и территорией ДНР истребители Су-35С и МиГ-31БМ ВКС России за двое суток сбили четыре самолета Су-25 воздушных сил Украины и один МиГ-29, сообщили в российском военном ведомстве. Для МиГ-31БМ это стало первой заявленной МО РФ победой в ходе спецоперации.

Украина получила в качестве наследства от СССР достаточно большое количество боевых самолетов , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Далеко не все из них в последние годы были работоспособны, — объяснил он. — Многие около 20 лет стояли разукомплектованными по разным причинам на земле . У многих из них не было двигателей, у кого-то другого оборудования, без которого они не могли подняться в воздух. Но еще прошлой осенью Украина начала восстанавливать эти самолеты с помощью своих союзников. Часть из них была вывезена на авиаремонтные заводы в Польшу, Болгарию и Румынию. Для них начали искать запчасти в бывших странах Варшавского договора и в других государствах, которые имели на вооружении советскую технику. Мы сейчас имеем дело с этими самолетами.

Крылья из Советов_1 Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции Фото: РИА Новости

Также эксперт отметил, что несколько штурмовиков Су-25 есть у Болгарии.

— Нельзя исключить того, что американцы нашли способ простимулировать эту страну, чтобы она передала самолеты Украине, — полагает Владислав Шурыгин. — Сейчас можно сказать, что Украина получает штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 из-за границы.

Подразделения ПВО России за выходные уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, три баллистические ракеты «Точка-У», 26 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и пять снарядов РСЗО «Смерч» в Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 242 украинских самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.

Прикрытие с воздуха

В российском военном ведомстве 10 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Зенитная ракетная бригада подполковника Игоря Семенова прикрывала российскую группировку. Когда в ее зоне ответственности оказались семь украинских разведывательно-ударных беспилотников, офицер грамотно распределил силы и средства, уничтожив все летательные аппараты противника.

Старший прапорщик Иван Сердюк обеспечивал безопасность передвижения колонны российских ВС. Продвигаясь по лесополосе, он обнаружил вооруженную группу украинских националистов. Вместе с двумя подчиненными Иван скрытно подобрался к боевикам и атаковал их, полностью уничтожив .

«При этом потерь среди российских военнослужащих допущено не было», — подчеркнули в Минобороны.

Старший сержант Иван Казеев обеспечивал безопасность продвижения батальонно-тактической группы, когда обнаружил вооруженное формирование украинских националистов.

Старший сержант скрытно организовал обход и блокирование группы националистов, после чего внезапно атаковал украинских радикалов, уничтожив на месте. Найденные на их позициях ценные данные позволили скорректировать порядок применения сил в данном районе.

Крылья из Советов_5 Награждение военнослужащих медалями «За боевые отличия» за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине Фото: РИА Новости

Группа морских пехотинцев гвардии сержанта Юрия Высоцкого освобождала населенный пункт. В прилегающей лесополосе Юрий обнаружил позиции противника с запасами медикаментов и боеприпасов и вместе с подчиненными уничтожил их, скрытно подобравшись к боевикам.

Продолжив прочесывание местности, морские пехотинцы нашли украинские минометные батареи на позициях, несколько БМП-2 и большую группу националистов, готовивших минометный обстрел населенного пункта. Юрий мгновенно передал координаты их местонахождения, в результате чего позиции были уничтожены.

Штурмовая группа рядового Максима Родионова выполняла задачи по вскрытию объектов противника на контролируемой врагом территории.

Продвигаясь на местности, Максим обнаружил БТР-80 и группу пехоты. Несмотря на их численное превосходство, российские военнослужащие вступили в бой, Максим получил осколочное ранение глаза, но всё равно уничтожил пять националистов и одного взял в плен . Оставшиеся боевики отступили, покинув занимаемые позиции.

С первых дней специальной военной операции сержант Роман Скрынник обеспечивает устойчивую связь между командиром и подразделениями десантно-штурмовой дивизии.