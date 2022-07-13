Поход на Ермака: в конгрессе США требуют отставки главы офиса Зеленского

Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену с просьбой проинформировать о результатах проверок главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она подозревает чиновника в работе на Россию. В Киеве эта новость вызвала большой скандал — Ермака и раньше называли «агентом Кремля». Спартц, в девичестве Кульгейко, человек известный на Украине. Она участвовала в церемонии подписания закона о ленд-лизе в Белом доме. Зачем ей понадобилась отставка главного помощника Зеленского, разбирались «Известия».

Ермак должен уйти

После визита на Украину Спартц осталась «разочарована, узнав, что вместо поддержки своей армии, Киев во главе с Андреем Ермаком играет в политику». «Кроме того, у власти, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО», — написала политик на своем сайте.

Восьмого июля она направила Байдену письмо с просьбой провести брифинг о возможных связях главы офиса Зеленского с Россией: «Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию». И напомнила о назначении Олега Татарова заместителем Ермака по вопросам борьбы с коррупцией. По словам Спартц, он более года не позволял работать Национальному антикоррупционному бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре.

«Если бы Ермак был государственным деятелем, то как человек с и без того сомнительной репутацией, подал бы в отставку этой зимой, когда заверял украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет. Однако никогда не поздно поступить правильно», — подчеркнула политик.

Поход на Ермака Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько/Николай Сидельников

Первой в Киеве отреагировала вице-премьер Ирина Верещук, заметив, что письмо Спартц «легко спутать с депутатским запросом довоенного образца». И, видимо, считая, что за конгрессвумен стоят «некоторые украинские деятели», посоветовала им «заняться чем-нибудь полезным».

В министерстве иностранных дел разглядели другие мотивы. Представитель ведомства Олег Николенко написал в соцсетях, что Спартц пытается втянуть Украину во внутренние дела США, зарабатывая себе политический капитал. «Особенно циничны манипуляции от конгрессвумен украинского происхождения», — написал Николаенко.

Где ваши доказательства

Виктория Спартц действительно родилась в Черниговской области в 1978-м. Училась в Киеве, но в 2000-м переехала в США, где получила диплом магистра профессиональной бухгалтерии Университета Индианы. Позже работала в должности главного чиновника по финансам Службы прокурора этого штата. В 2020-м избрана в Палату представителей от партии республиканцев.

К обвинениям в адрес Спартц присоединилась и ее коллега Марси Каптур, представитель демократов в конгрессе. «Те, кто распространяет дикие нарративы, опрометчиво помогают Путину», — считает она. Уровень и масштабы сотрудничества Вашингтона с офисом Зеленского, по ее мнению, «не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника». Спартц посоветовала коллеге, прежде чем предъявлять претензии, хотя бы раз съездить на Украину и посмотреть, что происходит на местах.

Поход на Ермака1 Президент Украины Владимир Зеленский (четвертый справа) и госсекретарь США Энтони Блинкен (четвертый слева) и министр обороны США Ллойд Остин (третий слева) встречаются в Киеве, 24 апреля 2022 года Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidential Office

Она продолжила озвучивать обвинения в адрес Ермака, приписав ему «сдачу» Херсонской области. И наконец заявила: глава Офиса президента должен уйти в отставку. Сам Ермак, как и Зеленский, от комментариев пока воздерживаются. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров призвал предоставить доказательства выдвинутых обвинений — если они есть.

Но, судя по интервью «Европейской правде», прямых доказательств нет. Некоторые вещи, сказала Спартц, она слышала от представителей украинского парламента. Конгрессвумен предпочла сделать акцент на другой теме: как тратят предоставленные Украине американские средства. По ее словам, «сейчас нет системы, позволяющей это проверить». Она заявила, что встречалась со многими официальными лицами в Киеве, чтобы изложить предложения по системе надзора, но никто не одобрил идею.

Крот на Банковой

Сомнения, которые посеяла Спартц, упали на подготовленную почву. Прошлой осенью бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что в Киеве завелся крот — якобы он сливает информацию Москве. Генерал МВД Геннадий Москаль добавил деталей и назвал предполагаемый оперативный псевдоним крота — Тимофеев. В интервью украинским СМИ он рассказал, что под этим агентурным позывным якобы скрывается Андрей Ермак.

Бизнесмен Ермак познакомился с Зеленским в 2011-м году. Его юридическая компания предоставляла услуги телеканалу «Интер», а генпродюсером выступал нынешний президент Украины. В 2018-м Ермак вошел в избирательный штаб артиста. Но предпочитал оставаться в тени, наводя мосты с местными крупными игроками.

В мае 2019-го он стал помощником нового главы государства по вопросам внешней политики и международных отношений, сопровождал Зеленского практически во всех его зарубежных рабочих поездках. Но фамилия Ермак по-прежнему мало что говорила широкой общественности. Впервые она громко прозвучала в сентябре 2019-го, когда на Украину вернулся Олег Сенцов. Оказалось, что помощник президента непублично вел переговоры с Кремлем об обмене пленными.

Постепенно его влияние увеличилось, он заменил собой главу протокола, министра иностранных дел, специального посланника. Отвечал за «нормандский формат» и параллельно вел неформальную коммуникацию с американцами.

Поход на Ермака2 Глава администрации президента Украины Андрей Ермак дает интервью по видеосвязи одному из телеканалов, 12 мая 2022 года Фото: ТАSS/Zuma/Planet Pix

Зеленский работой помощника был доволен. И в феврале 2020-го назначил его главой Офиса взамен ушедшего Андрея Богдана (бывшего юриста олигарха Игоря Коломойского). По мере того, как влияние Ермака росло, в его адрес звучало всё больше критики. Он не устраивал ни русскоязычный, ни националистический электорат. Конкуренты считали, что он прибрал к рукам слишком много власти.

До 24 февраля Ермак занимал скорее миротворческую позицию, а после — вновь немного ушел в тень. В переговорном процессе с Москвой публично он уже не участвовал. Украинскую делегацию представлял глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Хвост виляет собакой

Ермака начали обвинять в связях с Москвой почти сразу после того, как он стал куратором Трехсторонней контактной группы по Донбассу. «Но раньше этот фон создавали политики, которым не нравилась позиция Киева по переговорному процессу. А сейчас, скорее, те недовольные, которых команда Зеленского отодвинула от кормушек», — говорит директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он полагает, что внутренняя американская политика в ситуации вокруг письма Спартц вторична: «Там консолидированная позиция по Украине, хотя это не исключает желания некоторых политиков набрать дополнительные очки». Куда существеннее вопрос расходования денег: в начале мая Палата представителей конгресса утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти $40 млрд.

— Никто в США и ЕС не отказывается от базового убеждения, что Украина — весьма коррумпированное государство. И по сообщениям украинской прессы мы знаем, что там происходит в армии и с гуманитарной помощью: кому война, а кому — мать родна. Для чиновников, привыкших жить в условиях тотальной коррупции, сейчас благоприятное время, — уверен Денисов. — Несмотря на то, что уровень патриотизма резко возрос, для многих привычно сначала взять себе, а что осталось — отдать государству. И вряд ли в течение месяца или двух можно выстроить качественный инструмент контроля.

Поход на Ермака3 Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

При этом американцам невыгодно демонстрировать, насколько они вовлечены в ситуацию на Украине и указывать, что они там на самом деле контролируют, полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

— В американской прессе история с запросом Спартц осталась незамеченной. Дама занимается политикой совсем недавно и идет проторенной дорожкой — вопрос о контроле за расходованием средств поднимали даже в ходе голосования за предоставление пакета помощи, — напоминает Рогулев. — Да, обратили на это внимание именно республиканцы. Но решение предоставить помощь было все-таки двухпартийным.

Американист напоминает, что нецелевым способом тратят значительную часть средств, которые идут через Пентагон в помощь иностранным государствам. Так было и в Афганистане, и в Ираке. Но, на его взгляд, Виктория Спартц проявила линую инициативу, чтобы напомнить о себе как о политике.

Впрочем, на Украине полагают, что ее действия пролоббировали соперники Ермака. С таким мнением согласен замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин : «Сигналы, которые идут из Вашингтона, транслируют через главу офиса президента. А многие в Киеве хотели бы получать разрешения без посредников и пытаются убрать такую фигуру».

По мнению специалиста, действия американской конгрессвумен — проявление борьбы между сторонниками переговоров с Москвой и теми, кто желает войны «до последнего украинца».

— Но, похоже, возобладала позиция второй группы, а сигналы, которые передавали через Ермака, утратили актуальность, — отметил он.

Теперь в Киеве пытаются манипулировать американцами. Яркий пример классической ситуации, когда хвост начинает вилять собакой, заключает эксперт.