Распалились на атомы: чем чреваты для Киева удары ВФУ по Запорожской АЭС

Вооруженные силы РФ продолжают наносить массированные удары по военной инфраструктуре Украины. 20 июля высокоточными ракетами поражен пункт дислокации 35-й бригады морской пехоты в Одесской области. В результате уничтожено более 200 боевико в и свыше десяти единиц иностранной военной техники. В этот же день глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил группировку «Запад» и встретился с ее командованием. Эксперты считают, что визит министра обороны и мощные ракетные удары говорят о подготовке очередной фазы спецоперации. ВФУ в среду нанесли удар дронами-камикадзе по Запорожской АЭС. Зона, где находятся реакторы, не пострадала, но с пециалисты предупреждают, что такая атака могла привести к серьезным техногенным последствиям.

Министерская инспекция

Вооруженные формирования Украины несут большие потери, заявляют в российском военном ведомстве. 20 июля там рассказали о трех таких эпизодах.

— Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства, — сообщил 20 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушно-космические силы РФ в селе Усатово Одесской области высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Harpoon» производства США.

Распалились на атомы_1 Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу инспектирует российскую группировку войск «Запад», участвующую в спецоперации на Украине Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

ВКС нанесли удар и по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВФУ в Соледаре (ДНР), где уничтожили 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов.

В этот день министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад» , участвующую в специальной военной операции на Украине. На командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.

После доклада Сергей Шойгу дал указания: более оперативно уничтожать беспилотники над приграничными с Россией районами, жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов, используя для этого новые средства контрбатарейной борьбы.

Распалились на атомы_2 Минометный расчет ВДВ ВС РФ работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ранее министр обороны проинспектировал российские группировки «Юг», «Центр» и «Восток».

В зоне спецоперации наблюдается небольшое затишье. Оно объясняется тем, что идет пополнение войск личным составом и техникой, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас идет подготовка к новой активной фазе СВО, — рассказал он «Известиям». — Посещение Сергеем Шойгу штабов — это желание на месте убедиться, как реально проходит операция. На нее выделяют огромные ресурсы и надо понимать, как ими распоряжаются. Это была серьезная инспекция. Министр ехал не один — с ним была целая группа, которая все досконально проверяет. Я думаю, что этот визит предшествует изменению того, что на военном языке называется «активностью». Не исключено, что впереди нас ждет новая фаза спецоперации.

Два самолета

Удары по украинским формированиям 20 июля наносились вдоль всей линии соприкосновения. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной, 128-й горно-штурмовой, 92-й механизированной бригад, восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами и два склада горючего 54-й механизированной бригады ВФУ, рассказали в военном ведомстве.

Распалились на атомы_3 РСЗО «Ураган» подразделений ВФУ Фото: commons.wikimedia.org

Российские истребители уничтожили в воздушном бою МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.

Российская ПВО за сутки сбила четыре беспилотных летательных аппарата и девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 259 самолетов, 143 вертолета, 1572 беспилотных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4410 единиц автомобильной техники, — перечислил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Атаки на Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники 20 июля четыре раза атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) , заявили в пресс-службе администрации Энергодара.

— Последняя атака была зафиксирована в 16.01 , — уточнили городские власти.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что ЗАЭС атаковали три дрона–камикадзе.

— По предварительной информации, Б ПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте , — уточнил он.

По его словам, зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала.

Распалились на атомы_4 Энергоблок №1 Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

АЭС — это не только несколько больших зданий-коробок с реакторами, а очень сложная конструкция, напомнил «Известиям» эксперт в области ядерного, химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— Даже атака небольших беспилотников для нее опасна, — считает эксперт. — Реакторы бы они не повредили, но могли бы нанести ущерб системам, обеспечивающих их работу. В той же Фукусиме реакторы остались целы, а приливная волна разрушила систему охлаждения. Но этого хватило для того, чтобы на АЭС случилась серьезная авари я.

Эксперт также заметил, что ядерная безопасность — это крайне сложная область международных отношений.

— Существуют некие неформальные правила, что такие опасные объекты как АЭС или хранилища ядерных отходов не должны вовлекаться в боевые действия, — отметил он. — Сам факт атаки говорит о том, что Украина перешла очередную красную линию. В принципе, надо собирать МАГАТЭ и Совбез ОНН , чтобы ввести соответствующие санкции и принять самые строгие меры. Но в случае с Украиной этого не будет.

«Камикадзе» над АЭС

Удары украинских беспилотников по Запорожской АЭС фиксируются не первый раз, заявил 20 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев

В частности, 18 июля Запорожскую АЭС атаковали два дрона-«камикадзе». Тогда один из них был уничтожен на подлете. Только по счастливой случайности эта атака не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы , сообщил начальник НЦУО.

— В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины, — заявил Михаил Мизинцев.

Кроме того, ВФУ продолжают использовать объекты здравоохранения в военных целях, сообщил начальник НЦУО. В Константиновке (ДНР) в городской больнице № 1 националистами оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия . В помещениях медучреждения под предлогом обеспечения безопасности удерживается персонал и пациенты больницы, фактически используются в качестве «живого щита».

В Зализном (ДНР) в здании поликлиники на проспекте Пионеров боевиками националистического батальона «Айдар» оборудованы казармы и огневые точки , подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено.

В Торецке и Дружковке (ДНР) в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения ВФУ , оборудованы склады вооружения и боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО.

В Николаеве ВФУ оборудовали опорный пункт в здании поликлиники на улице Пограничная. В непосредственной близости от учреждения размещено большое количество военной техники. При этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

На помощь десанту

В Минобороны 20 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа старшины Александра Жмакина освобождала населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов, когда радикалы открыли по ней массированный огонь из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Александр вывел машину из-под обстрела и, выбрав выгодную огневую позицию, уничтожил две единицы автомобильной техники и более 10 националистов. —

«Благодаря высокому профессионализму, смелым и решительным действиям старшины Александра Жмакина российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков и продолжить освобождение населенного пункта», подчеркнули в военном ведомстве.

Тактическая группа младшего сержанта Александра Жапова выполняла задачи по тыловому обеспечению подразделений воздушного десанта.

Распалились на атомы_5 Бронегруппа ВДВ ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В ходе артиллерийского обстрела противником пункта размещения десантников, Александр, не растерявшись, лично вывез из района обстрела в безопасное место три единицы автомобильной техники, автозаправщик и машину с боеприпасами .

«Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму младшего сержанта Александра Жапова, боеприпасы и материальные средства были сохранены, что позволило не допустить потерь техники, имущества и обеспечить в полном объеме подразделения тактического десанта, выполняющие задачи по разгрому националистов», рассказали в Минобороны.