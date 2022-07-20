Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию

Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в РФ. — «Известия») в Камышевахе Запорожской области. Об этом сообщили 19 июля в Минобороны РФ. Противник продолжает нести тяжелые потери — как минимум, четыре украинские кадровые бригады сейчас спешно доукомплектовывают. Эксперты отмечают, что в подконтрольных Украине районах Донбасса началась насильственная мобилизация — на фронт посылают всех мужчин, несмотря на состояние здоровья или другие обстоятельства.

Удары союзных войск

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной инфраструктуре на территории Украины, в ходе которых ВФУ несут большие потери.

— Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков, — заявил 19 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Долина (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВФУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

— Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства , — рассказал Игорь Конашенков.

Ведущие на смерть Фото: REUTERS/Marko Djurica

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки подтвердил: украинские подразделения, понесшие потери в Луганской народной республике, доукомплектовываются в районе Артемовска.

— Основная часть пополнения идет с западной Украины, за счет мобилизованных мирных граждан, — сказал он.

Точные цифры потерь украинских формирований сейчас назвать невозможно — они несут их на территории, которую контролируют, рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

— Самые большие потери у них вокруг Северска, — рассказал он. — Кадровые части противник бережет. В бой бросают террбаты (территориальные батальоны. — «Известия») из недавно мобилизованных граждан. Северск и пригород, леса вокруг города были буквально нафаршированы такими частями . Там был обустроен укрепрайон, защищать который поставили плохообученные части. Союзные войска стараются избежать потерь, поэтому эти укрепления не штурмуют, а откровенно разносят артиллерией.

По словам Родиона Мирошника, на фронте также началась активная охота на западные артиллерийские установки и ракетные системы — американские РСЗО HIMARS и французские САУ Caesar.

— В города войска войдут после того, как будет сломлена огневая активность противника, — отметил посол ЛНР. — Если, конечно, Украина сама не снимет и не уведет свои части, понимая, что их попросту уничтожат. К этому состоянию их сейчас плавно подводят.

Родион Мирошник подчеркнул: «упорная оборона украинской стороне будет стоить очень дорого».

— В том же Лисичанске ВФУ потеряли около 6 тыс. [человек], — напомнил он. — В Северске и окрестностях нагнали группировку в 5-7 тыс., при том, что в самом городе проживало 12 тыс. жителей. Т акже надо отметить, что потери идут не только от огня нашей артиллерии — участились стычки между остатками украинских нацбатов и других подразделений.

Ведущие на смерть1 Вооруженные силы России и союзные войска ЛНР взяли под контроль город Лисичанск Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

По словам посла, в пока еще неосвобожденных районах Донбасса Украина сейчас старается «высосать все мобилизационные возможности».

— Сейчас украинские власти хватают людей на улицах и блокпостах, — отметил он. — После этого им дают в руки оружие и отправляют на фронт. Деваться мужикам некуда — вся территория перекрыта сетью бокпостов, берут всех подряд. Жаловаться мобилизованному, например, на плохое состояние здоровья — некому. В международном праве такой процесс называют насильственной мобилизацией.

Склады с иностранными боеприпасами

Удары по украинским формированиям и войскам наносятся и в других регионах. В частности, 19 июля в районе населенного пункта Беленькое Одесской области высокоточным оружием уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады, 60-й пехотной бригады, 128-й горно-штурмовой бригады, пять складов с боеприпасами, два склада горючего и 197 районов сосредоточения войск.

Российская ПВО за сутки сбила вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, четыре беспилотных летательных аппарата, четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ведущие на смерть2 Вертолет Ми-24 Фото: Commons.wikimedia.org/President.gov.ua

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Заложники в Авдеевке

ВФУ продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другие социальные объекты в военных целях, заявил 19 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Днепре на территориях школ № 98 и № 129 размещены подразделения националистических формирований и бронетехника, оборудованы позиции артиллерии и склады боеприпасов . Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

В Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Богоявленский пр. и ул. Мореходная) боевики территориальной обороны оборудовали опорные пункты. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры , а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

В Вольнянске Запорожской области в детсадах на улицах Горького и Циолковского размещены подразделения ВФУ, склады боеприпасов и бронетехника, подходы к зданиям заминированы , но об этом местному населению об этом не сообщали.

В Артемовске (ДНР) на территории городского водоканала подразделениями украинских вооруженных формирований развернут пункт временной дислокации, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО.

Ведущие на смерть 4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk

Кроме того, в Авдеевке (ДНР) неонацисты под предлогом спасения от артиллерийских обстрелов разместили мирных граждан на территории коксохимического завода и удерживают их в качестве «живого щита». На самом же предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО , из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

— Цель этих циничных действий украинских националистов — спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию, с широким медийным освещением в СМИ, обвинить ВС России и формирования Донецкой Народной Республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Бой за пост

В Минобороны 19 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа ефрейтора Виктора Санькова освобождала населённый пункт от украинских националистов. Сначала Виктор прицельным огнем из пушки машины уничтожил боевика, который корректировал огонь по радиостанции, находясь на последнем этаже здания. Позднее, преследуя отступающего противника, Виктор обнаружил группу из пяти боевиков и ликвидировал их.

— Своими смелыми и решительными действиями ефрейтор Виктор Саньков обеспечил освобождение населенного пункта от боевиков, — рассказали в военном ведомстве.

Группа сержанта Николая Григорьева сопровождала колонну, когда он увидел укрепленный вражеский блокпост. Российские военнослужащие вступили в бой с националистами. В это время Николай, грамотно заняв позицию, вел прицельный огонь по противнику. Боевики дождались подкрепления и решились на контратаку. Сержант Григорьев, выбрав наиболее выгодное место на возвышенности, установил оттуда связь с командным пунктом и передал координаты блокпоста.

Ведущие на смерть 5 Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Благодаря своевременно переданным координатам, вражеский блокпост с находящимся в нем личным составом был уничтожен артиллерийским залпом. Потерь в группе российских военнослужащих допущено не было , рассказали в Минобороны.

Старший прапорщик Дмитрий Посохин доставлял боеприпасы и материальные средства российским подразделениям.

Приближаясь к позициям наших войск, Дмитрий понял, что на передний рубеж доставить боеприпасы будет трудно — из-за усилившегося артиллерийского обстрела. Посохин вывез машину из-под минометного огня противника в безопасное место, после чего, рискуя жизнью, лично доставил ведущему бой подразделению 14 ящиков с патронами и не менее 20 гранат к ручным противотанковым гранатометам.

Своими действиями старший прапорщик Дмитрий Посохин позволил развить наступление российских подразделений, отметили в Минобороны.