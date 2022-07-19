Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение

Войска Донецкой Народной Республики 18 июля взяли Авдеевку в полукольцо, заявили в ДНР. К исходу дня появилось сообщение об установлении союзными войсками контроля над Северском, но официального подтверждения его освобождения пока не поступало. Эксперты отмечают, что после потери двух этих городов вооруженным формированиям Украины придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка. Сами ВФУ продолжают нести тяжелые потери в Донбассе. В Константиновке уничтожен пункт временной дислокации так называемого украинского «иностранного легиона», где погибло до 250 наемников. В этот же день глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток» и встретился с ее командованием.

Последние рубежи

В Донбассе увеличивается темп наступательной операции. Войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо , сообщил 18 июля замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

— Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо, — уточнил он.

Также к исходу 18 июля появилось сообщение министерства внутренних дел Луганской республики об установлении контроля над Северском . Но пока официального подтверждения этой информации со стороны российского военного ведомства не поступало.

Эти два города имеют важное значение для вооруженных формирований Украины , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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— Освобождение Авдеевки вскроет оборону украинских сил под Донецком, — считает он. — Авдеевка и Марьинка — два основных укрепрайона рядом с Донецком, которые в лоб штурмовать практически бесполезно. Их укрепляли около восьми лет, и именно они позволяют держаться украинским силам рядом со столицей ДНР. Я, например, считал, что их можно будет освободить только, когда союзные войска зайдут им глубоко в тыл — в район Славянска. Не исключено, что это получится сделать чуть раньше.

С потерей Северска ВФУ придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка , полагает эксперт.

— Это будет последний рубеж обороны в Донбассе, — уверен он. — Украинская оборона в этом районе окончательно пошатнется после взятия Краматорска. Но перед этим союзным силам надо будет освободить Славянск, так как он находится на высоте.

После потери Краматорска украинским силам придется откатываться к Днепропетровску и Запорожью, отметил специалист.

— На этом освобождение Донбасса можно будет считать завершенным , — резюмировал Владислав Шурыгин.

Лимит на легионеров

Вооруженные силы России 18 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре на территории Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 иностранных боевиков , семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ударом высокоточного оружия по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВФУ уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. Ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10 установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники.

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Также был нанесён удар по полевому аэродрому ВФУ. Уничтожено два находившихся там Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено две батареи реактивных системы залпового огня «Ураган», три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады, 60-й пехотной бригады, 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВФУ, 286 районов сосредоточения войск, самоходную огневую установку «Бук-М1», три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего, рассказали в военном ведомстве.

Российская ПВО за сутки сбила шесть беспилотных летательных аппаратов и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Вертолеты против хлеба

ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 18 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Харькове на территории школы № 8 дислоцированы подразделения ВФУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО. При этом эвакуация местных жителей из близлежащих домов не проводилась.

В Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 по оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов.

В Доброполье (ДНР) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Солнечный квартал ВФУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов. Во дворах они разместили РСЗО и бронетехнику. Жителям запрещено покидать свои квартиры — они используются в качестве «живого щита».

полк дела Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские власти проводят очередные провокации на объектах сельского хозяйства, чтобы обвинить российских военнослужащих в создании угрозы продовольственной безопасности Украины, сообщил Михаил Мизинцев.

В Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища ВФУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России , провоцируя ответный огонь.

В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях украинские военнослужащие совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами при помощи вертолетов и артиллерии.

— Указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей проводятся на фоне не прекращающейся истерии «цивилизованного» Запада и их лживых обвинений в адрес Российской Федерации в искусственном создании продовольственного кризиса в мире, — заявил Михаил Мизинцев.

Посмотрел на «Восток»

Министр обороны России Сергей Шойгу 18 июля проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи в ходе специальной операции Украине , сообщили в военном ведомстве. Командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач.

Сергей Шойгу отметил усиление ударных возможностей наших подразделений. Он дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием дальнобойных ракетных и артиллерийских систем противника. Именно из этого оружия ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса, намеренно поджигаются поля с пшеницей и хранилища с зерном.

полк дела Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

До этого глава Минобороны инспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

В этот же день в Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Группа ефрейтора Андрея Медведева проводила разведку местности возле населённого пункта. В лесополосе Андрей обнаружил укрепрайон неонацистов. Оценив обстановку, он оперативно передал их координаты в штаб, благодаря чему укрепрайон с личным составом был полностью уничтожен.

Спустя несколько дней Андрей Медведев принимал участие в освобождении населенного пункта. Под непрерывным огнем противника Андрей уничтожил вражеский пикап с минометом и два наблюдательных поста, обеспечив оперативное продвижение российских подразделений на данном участке местности.

полк дела Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

— Мужественные и профессиональные действия ефрейтора Медведева позволили российской группировке развить наступление и освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов, — рассказали в военном ведомстве.

Сержант Вадим Чыкай обнаружил в лесополосе группу вооруженных националистов и вместе с подчиненными вступил в бой с противником, в ходе которого он умело выбирал огневые позиции, нанося значительный урон боевикам.

В результате боя Вадим уничтожил расчет ПТУР и до пяти националистов. Проявив мужество и героизм, он лично эвакуировал раненного товарища из-под огня противника и, оказав ему помощь, вернулся на поле боя. А группа боевиков, несмотря на ожесточенное сопротивление, была полностью уничтожена , уточнили в Минобороны.

Танковая рота капитана Владислава Селиверстова выполняла задачу по взятию под контроль аэродрома, занимаемого украинскими националистами. В ходе наступления танкисты уничтожили три единицы боевой техники и 10 боевиков.