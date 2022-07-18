На Украине российскими силами впервые уничтожена американская установка залпового огня HIMARS, заявили 17 июля в Минобороны РФ. В военном ведомстве сообщили также о тяжелых потерях 115-й механизированной бригады ВФУ, действующей на ключевом сейчас Северском направлении. В воздухе за выходные ликвидированы три вертолета и четыре самолета противника. Эксперты отмечают, что переданные США установки залпового огня имеют пока серьезную уязвимость, которая позволяет эффективно с ними бороться.

Удар по HIMARS

По заявлению официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, «в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США».

В общей сложности на Украину из США поставлено к настоящему времени 12 HIMARS и запас высокоточных боеприпасов для них.

17 июля Народная милиция ЛНР сообщила о намеренном уничтожении ракетами HIMARS троллейбусного депо в городе Алчевск вместе с городским транспортом и продемонстрировала остатки от этих боеприпасов. От удара погибли два волонтера проекта «Пища жизни. Донбасс», который доставляет горячую еду в те освобожденные районы, где еще сохраняется напряженная гуманитарная ситуация.

Сбить давление Фото: Министерство обороны РФ

— Этих установок не так много, поэтому уничтожение каждой — серьезный успех, — объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Уязвимость «Хаймарсов» — в их небольшой дальности. Пока американцы дали Украине только ракеты GMLRS с досягаемостью в 70–80 км. Для поражения ими целей в тылу приходится выдвигать машины близко к линии фронта, где их могут обнаружить. Важнейшим инструментом для этого становятся беспилотники. После обнаружениях HIMARS или машин, которыми для них подвозят боеприпасы, БЛА могут оперативно передать координаты в штаб, где примут решение о нанесении удара. «Прилететь» в ответ может и «Смерч» и даже баллистический «Искандер». Постепенно все американские машины будут выведены из строя.

Проблема станет серьезнее в случае получения официальным Киевом дальнобойных высокоточных ракет ATACMS с радиусом действия до 300 км, отметил эксперт. Тогда HIMARS смогут действовать из глубины своей территории, не приближаясь к линии фронта. Из-за неполностью подавленной ПВО и истребительной авиации противника найти их там при помощи беспилотников гораздо сложнее.

В этот же день в Минобороны России рассказали, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования уничтожен склад хранения иностранных противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня в Днепропетровске.

В российском военном ведомстве также заявили, что в результате высокоточных ударов фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВФУ, действовавшая на Северском направлении. За последние несколько дней боев ее потери составили более 600 человек, для доукомплектования соединения в срочном порядке мобилизуют жителей близлежащих населенных пунктов, контролируемых националистами .

Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады теробороны уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.

Сбить давление Фото: Министерство обороны РФ

На фоне значительных потерь в украинской армии участилось дезертирство , заявил Игорь Конашенков. В частности, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны в полном составе покинула свои позиции. Так же сделали 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады теробороны, потребовав ротировать их на запад Украины.

Контрбатарейная борьба

Вооруженные силы России 15–17 июля продолжали наносить удары по военным объектам на территории Украины.

При ударе по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады в Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше десяти единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за двое суток поражены восемь пунктов управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады, 242-го батальона 241-й бригады теробороны, 80-й десантно-штурмовой бригады и 3-й танковой бригады ВФУ, семь складов боеприпасов и 44 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы за двое суток уничтожено три взвода реактивных систем залпового огня, 24 артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 180 районах, заявили в Минобороны.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 42 пункта управления, пять складов с боеприпасами и 378 районов сосредоточения войск.

Сбить давление Фото: Министерство обороны РФ

В воздушном бою российскими истребителями за выходные было сбито три вертолета воздушных сил Украины: Ми-17, Ми-8 и Ми-24. А также три самолета: два МиГ-29 и Су-25.

Подразделения ПВО России сбили один Су-25, 15 беспилотных летательных аппаратов, две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бой за переправу

В Минобороны России 17 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа ефрейтора Сергея Гугало в ходе освобождения населенного пункта вела ожесточенные бои с украинскими националистами. Сергей в составе экипажа танка зашел во фланг противника и внезапно нанес удары, уничтожив вражеский танк, одну БМП и часть пехоты врага. Несмотря на плотный ответный огонь со стороны националистов, Сергей точным огнем уничтожил еще один БМП противника, позиции пехоты и не менее 20 боевиков.

Батальон под командованием подполковника Салманского освобождал населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе ожесточенного боестолкновения силами батальона была создана брешь в оборонительных порядках боевиков и уничтожено до 15 единиц бронетехники и около 150 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили, оставив позиции.

Сбить давление Фото: РИА Новости

— Смелые и решительные действия подполковника Салманского обеспечили победу российских военнослужащих в бою с превосходящими числом националистами, что привело к освобождению населенного пункта, — заявили в Минобороны.

Подразделение старшего лейтенанта Иванникова обороняло понтонную переправу от неоднократных атак националистов.

Иванников умело руководил подчиненными и бесстрашно сражался с радикалами. Его подразделение отразило три попытки украинских боевиков завоевать объект, уничтожило два танка, три БМП и до 20 националистов . Контроль над переправой был удержан.

Рядовой Тимур Соктоев в составе тактического воздушного десанта выполнял задачу по взятию под контроль важного стратегического объекта. После высадки в район выполнения задачи Тимур, под непрерывным огнем противника, лично уничтожил два танка Т-64, БМП-1 и большое количество радикалов.

Благодаря его смелости и профессионализму задача по захвату и удержанию стратегического объекта была выполнена, отметили в военном ведомстве.

Младший сержант Виталий Строгов патрулировал охраняемый объект, когда обнаружил трех вооруженных диверсантов. Он подкрался к ним незаметно и без единого выстрела задержал националистов.

В другую ночь радикалы снова попытались проникнуть в расположение российских войск. Строгов вовремя их обнаружил и вступил в бой с численно превосходящим противником. Под его умелым руководством часть националистов была уничтожена. Дождавшись подкрепления, военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили оставшихся боевиков.

Сбить давление Фото: ТАСС/Виталий Невар