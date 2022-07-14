Метят на юг: какие цели поразили ВС России в Николаеве

События, связанные с ходом специальной военной операции, 13 июля так или иначе происходили на южном направлении. В Стамбуле делегация Минобороны РФ приняла участие в международных переговорах по вывозу зерна из черноморских портов Украины, а Вооруженные силы РФ нанесли несколько чувствительных ударов по противнику в Николаеве и области. За сутки было уничтожено свыше 420 военнослужащих ВФУ и более 40 единиц техники, сбиты два самолета. Эксперты отмечают, что обещанное Украиной наступление на Херсон и освобожденные районы Запорожской области вряд ли начнется — из-за отсутствия ресурсов и результативных российских огневых ударов.

Николаевское направление

13 июля высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В восточной части Николаева высокоточное оружие уничтожило до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВФУ, 10 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники , добавили в ведомстве.

Метят на юг Береговой ракетный комплекс «Бастион» Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Событиям на юге Украины сейчас уделяется особое внимание. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британским СМИ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

Кроме того, из четырех сбитых 13 июля самолетов противника два были уничтожены в Николаевской области: в районе Баштанка — истребитель МиГ-29, а в районе поселка Широкое силы ПВО сбили штурмовик Су-25.

Пока основное внимание и России, и Украины сосредоточено на Донбассе. Николаевское направление всё же является второстепенным, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Сейчас для Вооруженных сил России на западном берегу Днепра основная задача заключается в том, чтобы ослабить противника, — сказал он «Известиям». — По этой причине Россия наносит здесь достаточно мощные удары, в том числе и ракетные. Их цель — ослабить и снизить активность украинских войск. Желание Зеленского вернуть южные районы Украины, судя по тем данным, которые у нас есть, не подкреплено ресурсам и, которые бы позволили провести крупномасштабную наступательную операцию на Николаевском направлении. Но поскольку в Херсонской и Николаевских областях плотность войск с двух сторон не очень высокая, там есть много населенных пунктов в так называемых серых зонах. Украинская сторона их периодически занимает и объявляет это своим громким военным успехом.

Метят на юг Фото: РИА Новости

Эксперт предположил, что каких-то важных событий на Николаевском направлении, видимо, можно будет ожидать после решения российской армией своих задач в Донбассе.

Стамбульская встреча

В этот же день в Стамбуле представители Минобороны России приняли участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

В военном ведомстве сообщили, что российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.

Метят на юг Четырехсторонние переговоры в Стамбуле, Турция, 13 июля 2022 года Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry

На встрече также достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения «зернового вопроса», тогда же ожидается и подписание итогового документа.

Четыре самолета

ВС России 13 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины и на других стратегических направлениях.

В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа 242-го батальона 241-й бригады терробороны . Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 взяты в плен.

Кроме того, за сутки ВКС России поразили два командных пункта, склад боеприпасов и семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВФУ, рассказали в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на огневых позициях.

Метят на юг Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах и 123 района сосредоточения войск.

В воздушном бою над территорией ДНР и Николаевской областью российские истребители сбили три самолета воздушных сил Украины — по одному Су-25, Су-24 и МиГ-29.

Подразделения ПВО России уничтожили еще один украинский МиГ-29 , девять беспилотных летательных аппаратов, пять украинских баллистических ракет «Точка-У», 18 снарядов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Интернет-торговля

ВФУ продолжают использовать медицинскую инфраструктуру в военных целях, заявил 13 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Дружковке (ДНР) в здании поликлиники № 1 на улице Котляревского ВФУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются персонал и пациенты . Подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено.

В Угледаре (ДНР) в здании поликлиники на улице Молодежная оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов. В непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания — расчеты ПЗРК.

В Белозерском (ДНР) в городской больнице на улице Фестивальная неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

В Доброславе и Красноселке Лиманского района Одесской области ВФУ используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми выгнали из лечебных учреждений, а медперсонал, пытавшийся помешать бесчеловечным действиям неонацистов, подвергли физическому насилию , сообщил Михаил Мизинцев.

— Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество , которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет, — рассказал генерал-полковник.

Мост на контроль

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа старшего сержанта Ивана Иванова освобождала населенный пункт. На подъезде к поселку колонну Ивана обстреляли боевики. Мгновенно оценив обстановку, он вывел машину из-под обстрела и занял удобную для отражения атаки позицию . В ходе боестолкновения старший сержант заметил группу противника, пытавшуюся окружить десантников, и уничтожил ее. После этого он помог медикам доставить раненых товарищей в медицинский пункт.

Метят на юг Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Благодаря смелым действиям Ивана Иванова были созданы условия для освобождения населенного пункта, — отметили в военном ведомстве.

С первых дней СВО командир бронетанкового ремонтного подразделения сержант Шамиль Гафуров восстанавливал специальную технику. Благодаря ему в строй вернулось более 100 единиц техники, а также подготовлены и обучены более десятка специалистов-ремонтников.

В полевых условиях под огнем противника, рискуя собственной жизнью, Шамиль не раз ремонтировал технику, менял агрегаты и узлы на поврежденных танках и боевых машинах . Высокий профессионализм Шамиля Гафурова позволяет поддерживать боеспособность российских подразделений на высоком уровне, отметили в военном ведомстве.

Группа младшего сержанта Чингиса Цыдыпова выполняла задачу по захвату моста для последующей переброски российских войск вглубь обороны противника.

Метят на юг Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Возле переправы Чингис обнаружил грузовик с установленными в кузове двумя ПЗРК «Игла». Чингис скрытно подобрался к автомобилю и уничтожил его. После этого младший сержант организовал засаду на группу националистов и уничтожил четырех боевиков.

Благодаря смелости и решительности младшего сержанта Цыдыпова был взят под контроль мост. При этом противник, потеряв в бою два танка и более 10 человек, отступил, рассказали в Минобороны.