Метят на юг: какие цели поразили ВС России в Николаеве
События, связанные с ходом специальной военной операции, 13 июля так или иначе происходили на южном направлении. В Стамбуле делегация Минобороны РФ приняла участие в международных переговорах по вывозу зерна из черноморских портов Украины, а Вооруженные силы РФ нанесли несколько чувствительных ударов по противнику в Николаеве и области. За сутки было уничтожено свыше 420 военнослужащих ВФУ и более 40 единиц техники, сбиты два самолета. Эксперты отмечают, что обещанное Украиной наступление на Херсон и освобожденные районы Запорожской области вряд ли начнется — из-за отсутствия ресурсов и результативных российских огневых ударов.
Николаевское направление
13 июля высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В восточной части Николаева высокоточное оружие уничтожило до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВФУ, 10 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники, добавили в ведомстве.
Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Событиям на юге Украины сейчас уделяется особое внимание. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британским СМИ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».
Кроме того, из четырех сбитых 13 июля самолетов противника два были уничтожены в Николаевской области: в районе Баштанка — истребитель МиГ-29, а в районе поселка Широкое силы ПВО сбили штурмовик Су-25.
Пока основное внимание и России, и Украины сосредоточено на Донбассе. Николаевское направление всё же является второстепенным, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
— Сейчас для Вооруженных сил России на западном берегу Днепра основная задача заключается в том, чтобы ослабить противника, — сказал он «Известиям». — По этой причине Россия наносит здесь достаточно мощные удары, в том числе и ракетные. Их цель — ослабить и снизить активность украинских войск. Желание Зеленского вернуть южные районы Украины, судя по тем данным, которые у нас есть, не подкреплено ресурсами, которые бы позволили провести крупномасштабную наступательную операцию на Николаевском направлении. Но поскольку в Херсонской и Николаевских областях плотность войск с двух сторон не очень высокая, там есть много населенных пунктов в так называемых серых зонах. Украинская сторона их периодически занимает и объявляет это своим громким военным успехом.
Эксперт предположил, что каких-то важных событий на Николаевском направлении, видимо, можно будет ожидать после решения российской армией своих задач в Донбассе.
Стамбульская встреча
В этот же день в Стамбуле представители Минобороны России приняли участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.
В военном ведомстве сообщили, что российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.
Четырехсторонние переговоры в Стамбуле, Турция, 13 июля 2022 года
На встрече также достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения «зернового вопроса», тогда же ожидается и подписание итогового документа.
Четыре самолета
ВС России 13 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины и на других стратегических направлениях.
В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа 242-го батальона 241-й бригады терробороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 взяты в плен.
Кроме того, за сутки ВКС России поразили два командных пункта, склад боеприпасов и семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВФУ, рассказали в военном ведомстве.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на огневых позициях.
Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах и 123 района сосредоточения войск.
В воздушном бою над территорией ДНР и Николаевской областью российские истребители сбили три самолета воздушных сил Украины — по одному Су-25, Су-24 и МиГ-29.
Подразделения ПВО России уничтожили еще один украинский МиГ-29, девять беспилотных летательных аппаратов, пять украинских баллистических ракет «Точка-У», 18 снарядов РСЗО «Ураган».
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.
Интернет-торговля
ВФУ продолжают использовать медицинскую инфраструктуру в военных целях, заявил 13 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Дружковке (ДНР) в здании поликлиники № 1 на улице Котляревского ВФУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются персонал и пациенты. Подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено.
В Угледаре (ДНР) в здании поликлиники на улице Молодежная оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов. В непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания — расчеты ПЗРК.
В Белозерском (ДНР) в городской больнице на улице Фестивальная неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.
В Доброславе и Красноселке Лиманского района Одесской области ВФУ используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми выгнали из лечебных учреждений, а медперсонал, пытавшийся помешать бесчеловечным действиям неонацистов, подвергли физическому насилию, сообщил Михаил Мизинцев.
— Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет, — рассказал генерал-полковник.
Мост на контроль
В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.
Батальонно-тактическая группа старшего сержанта Ивана Иванова освобождала населенный пункт. На подъезде к поселку колонну Ивана обстреляли боевики. Мгновенно оценив обстановку, он вывел машину из-под обстрела и занял удобную для отражения атаки позицию. В ходе боестолкновения старший сержант заметил группу противника, пытавшуюся окружить десантников, и уничтожил ее. После этого он помог медикам доставить раненых товарищей в медицинский пункт.
— Благодаря смелым действиям Ивана Иванова были созданы условия для освобождения населенного пункта, — отметили в военном ведомстве.
С первых дней СВО командир бронетанкового ремонтного подразделения сержант Шамиль Гафуров восстанавливал специальную технику. Благодаря ему в строй вернулось более 100 единиц техники, а также подготовлены и обучены более десятка специалистов-ремонтников.
В полевых условиях под огнем противника, рискуя собственной жизнью, Шамиль не раз ремонтировал технику, менял агрегаты и узлы на поврежденных танках и боевых машинах. Высокий профессионализм Шамиля Гафурова позволяет поддерживать боеспособность российских подразделений на высоком уровне, отметили в военном ведомстве.
Группа младшего сержанта Чингиса Цыдыпова выполняла задачу по захвату моста для последующей переброски российских войск вглубь обороны противника.
Возле переправы Чингис обнаружил грузовик с установленными в кузове двумя ПЗРК «Игла». Чингис скрытно подобрался к автомобилю и уничтожил его. После этого младший сержант организовал засаду на группу националистов и уничтожил четырех боевиков.
Благодаря смелости и решительности младшего сержанта Цыдыпова был взят под контроль мост. При этом противник, потеряв в бою два танка и более 10 человек, отступил, рассказали в Минобороны.