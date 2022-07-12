Детектор паники: какие цели преследовал Киев при обстреле Новой Каховки

В ночь на 12 июля вооруженные формирования Украины атаковали склады в городе Новая Каховка Херсонской области. Удар предположительно наносился американскими ракетами РСЗО HIMARS. Боеприпасы попали в хранилища с большим количеством минеральных удобрений — селитры. Из-за взрыва пострадали до 90 человек, как минимум, двое погибли , есть пропавшие без вести. Ущерб инфраструктуре стал тяжелейшим для Херсонской области. Оказались разрушены или сильно повреждены сотни жилых домов, больница, склад с гуманитарной помощью. По мнению военных экспертов, именно полученное от НАТО вооружение позволило ВФУ обстрелять мирных граждан. Как противостоять реактивным системам США и какие еще цели преследовал киевский режим, атакуя Новую Каховку, — в материале «Известий».

Разрушенные дома

В результате ракетного удара и взрыва склада в Новой Каховке пострадали около 90 человек, подтвержденных жертв — два человека, остальные числятся пропавшими без вести, сообщили днём во вторник в военно-гражданской администрации Херсонской области.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что семь человек числятся пропавшими без вести.

По его данным, во время удара по городу использовались американские реактивные системы залпового огня. Ракеты упали всего в полутора километрах от Каховской ГЭС.

— Нанесен был удар по Новой Каховке. Но сейчас ГЭС в нормальном состоянии, ничего не угрожает. Удар нанесен в том числе высокоточным оружием типа HIMARS, — уточнил Кирилл Стремоусов.

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал украинский удар по городу преступлением против мирного населения.

Ситуация в Новой Каховке1 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причем он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб, — рассказал Владимир Леонтьев.

Он добавил, что психологический эффект, которого хотят достичь в Киеве в результате ракетных ударов, не будет достигнут.

Корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин одним из первых оказался на месте обстрела. Ему удалось попасть на территорию промзоны, где был взрыв. Он показал сгоревшие склады и грузовые автомобили, которые перевозили мирные грузы.

— Двухэтажное здание из газобетонных блоков возле проходной просто сложилось, как карточный домик, — рассказал он. — До места ночного прилета ракеты отсюда буквально — 150-200 метров.

«Известиям» удалось побывать на одной из улиц Новой Каховки, находящейся недалеко от склада с удобрениями. Она застроена частными домами — в один и два этажа. От взрыва все они пострадали — окна выбиты, на дороге лежать искореженные листы сорванного кровельного железа и куски шифера, заборы повалены взрывной волной.

Террористический удар

Этот ракетный удар — не что иное, как террористический акт, считает бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Людей, которые наносили этот удары, нельзя назвать военными, армией, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». — Они наносят удары по мирным гражданам и объектам целенаправленно, а значит, — они террористы. Власти убивают своих граждан — это самое страшное. По этой причине, кстати, существующий киевский режим обречен. Как народ, против которого совершают теракты правительство и армия, должен к ним относится? Только отрицательно, понимая, что против него проводят террористическую политику. Думаю, многие сейчас вспоминают, что власть на Украине была захвачена путем переворота, а, значит, она незаконна.

Ситуация в Новой Каховке Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По словам дипломата, «у террористов конец один — рано или поздно они должны предстать перед судом и это неизбежно случится».

Удары официальных украинских властей по Херсонской области преследуют несколько целей , полагает военный эксперт Юрий Кнутов.

— В первую очередь, хотят посеять панику и дестабилизировать обстановку, — объяснил он. — Херсонская область, которая не понесла серьезного ущерба и готова вступить в состав России, сейчас обстреливается и фактически подвергается террору. Эта гитлеровская тактика по отношению к населению здесь хорошо просматривается.

Также, по мнению эксперта, западным странам важно продемонстрировать эффективность своих ракетных систем, а киевским властям — попытаться поднять дух украинской армии.

Американские ракеты

— Опасность представляют не сами по себе системы залпового огня MRLS и HIMARS, а современные высокоточные ракеты, которые получил Киев от своих союзников вместе с ними, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — ВФУ и раньше пытались накрыть важные объекты инфраструктуры и войск старыми советскими «Точками». У них дальность даже больше, чем у HIMARS. Но те просто не обладали достаточной эффективностью, отклоняясь от мишени на сотни метров. Поразить ими компактный склад с селитрой было бы сложно.Теперь же в распоряжении Украины оказалось более точное оружие.

Для противостояния таким реактивным системам залпового огня необходимо своевременно обнаруживать и уничтожать пусковые установки ещё до того, как они успеют выстрелить свой боезапас. Для этого нужна интенсивная разведка в ближнем тылу противника, как с воздуха, так и на земле, объяснил эксперт.

— Всю линию боевого соприкосновения противоракетной обороной прикрыть нельзя, но самые важные объекты и крупные города на освобождённой территории должны быть защищены ПВО и ПРО. Это потребует дополнительной серьёзной перегруппировки современных зенитных ракетных комплексов, — добавил Дмитрий Болтенков.

Детектор паники ВСУ использует системы залпового огня HIMARS Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

К настоящему времени США объявили о передаче Киеву 12 мобильных колёсных установок M142 HIMARS, несущих по шесть ракет каждая. В июне Великобритания и Германия заявили о предстоящей отправке Украине также шести гусеничных M270 MRLS с двенадцатью пусковыми на каждой. Обе системы залпового огня могут использовать корректируемые по спутникам боеприпасы М30 и М31 с дальностью в 70 км. Они приняты на вооружение в США в 2005 году и с тех пор, по данным производителя, выпущены в количестве более 50 тыс. штук.

ООН против

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать конкретный удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, но подчеркнул, что ООН в целом против военных действий, влекущих разрушение гражданской инфраструктуры.

— Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий, — сказал Хак.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар по Новой Каховке.

— Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву, — сказал Полянский.

Министерство обороны США не стало комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке, переадресовав вопросы украинским военным.

TASS_53781529 Вечером 11 июля ВСУ нанесли ракетный удар по мирному населению Новой Каховки из американских ракетных комплексов HIMARS. В результате обстрела погибли не менее шести человек, десятки ранены. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53781506 Выпущенные украинскими националистами ракеты попали в склады с минеральными удобрениями Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53781505 Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал действия ВСУ тактикой террора Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53781134 «Их задача посеять страх. (...) Это чистый нацизм», — сказал журналистам Стремоусов Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53780235 Многие жители Новой Каховки оказались заблокированы в своих домах после частичного обрушения Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53780706 Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев сообщил о жертвах среди мирного населения Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53781247 «Нам предстоит еще разбирать завалы, число погибших будет десятки — не меньше. <…> Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах», — рассказал журналистам Леонтьев. Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53781006 Из-за детонации удобрений после ракетного удара серьезные разрушения получили дома в жилом секторе, больница и рынок Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53780249 В результате ракетного удара националистов пострадал также склад гуманитарной помощи Фото: ТАСС/Сергей Бобылев TASS_53781151 Глава ВГА Леонтьев сравнил масштабы причиненных националистами разрушений со взрывом в порту Бейрута в 2020 году Фото: ТАСС/Сергей Бобылев