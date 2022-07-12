Лесные двери: когда стоит ожидать штурма Северска союзными войсками
В Донбассе союзные силы продолжают наступление на Северск и Славянск. В понедельник, 11 июля, они освободили Владимировку и Триполье. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил «Известиям», что сейчас идет зачистка Серебрянки — она находится всего в 3 км от Северска. Дипломат отметил, что бои за этот город имеют особое значение — после его освобождения откроется путь к Славянску. В этот же день президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» двум российским соединениям — 2-й отдельной бригаде спецназначения и 17-й бригаде армейской авиации.
На подходе к Северску
Силы Донецкой, Луганской народных республик и российских Вооруженных сил серьезно продвинулись в ДНР, взяв под контроль Владимировка и Триполье, сообщили в понедельник в Народной милиции ЛНР. Эти населенные пункты находятся примерно в 20 км к юго-востоку от Северска. С северо-востока союзные силы подошли к нему еще ближе, и ведут зачистку от украинский формирований Григоровки и Серебрянки — она всего в 3 км от города.
— Мы ожидаем, что ситуация в районе Северска в самое ближайшее время будет развиваться благоприятно для нас, — рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник. — Сейчас идут зачистки от украинских вооруженных формирований населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Мы наблюдаем, что из Северска практически выведены кадровые и обученные части. Там, по сути, остались части тербатов и свежемобилизованных жителей, которые не имеют серьезного боевого опыта и выучки. Их используют как пушечное мясо.
Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» готовится открыть огонь по позициям ВСУ
По словам Родиона Мирошника, вокруг Северска — особенно в лесах рядом с ним — построено много укрепленных районов.
— Сейчас ими занимается артиллерия, — отметил посол ЛНР. — Как только они будут уничтожены, стоит ожидать штурма города.
Родион Мирошник напомнил, что Северск находится на полпути от Лисичанска к Славянску.
— Город мог стать важной точкой обороны, — отметил представитель народной республики. — У украинской стороны была попытка сконцентрировать там войска, но сейчас мы видим, что их части оттуда уходят.
Бойцы Народной милиции ЛНР выдвигаются на боевые позиции
О больших потерях украинских формирований в районе Северска 11 июля сообщили и в Минобороны РФ.
— Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 % личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также 11 июля стало известно об освобождении знаменитого в Донбассе курорта «Голубые озера», который расположен недалеко от Славянска. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
Охота на «Грачей»
Вооруженные силы России в понедельник продолжили наносить удары по военной инфраструктуре на территории Украины.
— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня «HIMARS», гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Более 300 националистов уничтожено в результате удара ВКС России по пункту временной дислокации 118-й бригады теробороны ВФУ в районе Часова Яра (ДНР). Точечными ударами по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников в Харькове уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» (Javelin)
Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт управления 58-й мотопехотной бригады, склад вооружения, в котором хранилось более 200 т противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним, а также 10 районов сосредоточения войск, в том числе националистического формирования «Айдар».
Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 27 пунктов управления, 156 районов сосредоточения войск ВФУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, три склада боеприпасов и зенитный комплекс «Оса АКМ», рассказали в военном ведомстве.
Штурмовик Cу-25 ВВС Украины
В воздушном бою над территорией ДНР истребитель Су-35с ВКС России сбил штурмовик Су-25 «Грач» воздушных сил Украины.
Подразделения ПВО России за сутки сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.
Провокация в Славянске
В Славянске (ДНР) украинскими националистами готовится очередная провокация с гибелью мирного населения, заявил 11 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
— С этой целью в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе, — сообщил генерал. — После взрыва российские Вооруженные силы обвинят в совершении «неизбирательных ударов» по гражданской инфраструктуре. Акцию планируется широко осветить в украинских и западных СМИ.
По словам Мизинцева, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения
и социальные объекты в военных целях. Так, в Харькове в помещениях и на территории национального технического университета на улице Полтавский шлях базируются подразделения ВФУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.
РСЗО БМ-21 «Град» подразделений ВФУ
В Николаеве в детском саду № 126 и школе № 11 дислоцированы подразделения ВФУ и территориальной обороны. В населенном пункте Пивничное (ДНР) в детском саду № 10 оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков ВФУ и иностранных наемников. Подходы к зданию беспорядочно заминированы, но местное население об этом не было предупреждено.
В Широколановке Николаевской области на территории профессионально-технического училища (улица Центральная) размещено тяжелое вооружение и бронетехника, на крышах зданий оборудованы позиции для снайперов и расчетов переносных зенитных комплексов.
— Указанные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права, — подчеркнул Михаил Мизинцев.
Новая гвардия
11 июля Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 2-й отдельной ордена Жукова бригаде спецназначения и 17-й бригаде армейской авиации. В президентских указах говорится, что соединения стали гвардейскими «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
В Минобороны в понедельник рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.
Отделение старшего сержанта Евгения Рыбникова прикрывало автомобильную колонну с боеприпасами, когда украинские националисты открыли по ней пулеметный и минометный огонь из посадки. Евгений переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая машинам снабжения возможность набрать ход и выбраться из-под обстрела.
Уничтожив огневые точки боевиков, Евгений обнаружил трех одиночных стрелков врага. В ходе боя стрелки, отказавшиеся сложить оружие, были уничтожены.
Военнослужащий, награжденный орденом Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине
Действия старшего сержанта Евгения Рыбникова позволили колонне прибыть в заданный район без потерь, отметили в военном ведомстве.
Старший сержант Григорий Арляпов обеспечивал безопасность передвижения колонны. Находясь в головном дозоре, он обнаружил вооруженную группу украинских националистов и, грамотно распределив подчиненных, вступил в бой.
— Личным составом дозорной группы, возглавляемой старшим сержантом Арляповым, был нанесен значительный ущерб живой силе противника, в результате чего атака на колонну была сорвана, — рассказали в Минобороны.
С первых дней специальной военной операции майор Алмаз Гаязетдинов умело руководит реактивным артиллерийским дивизионом, лично находясь на передовых позициях.
В ходе одной из наступательных операций дивизион Алмаза своевременно нанес огневое поражение по объектам и живой силе противника. Националисты отступили, лишившись большой части личного состава и возможности вести ответный артиллерийский огонь.
Всего с начала СВО реактивным дивизионом майора Алмаза Гаязетдинова уничтожено до 10 артиллерийских батарей, до четырех батарей реактивных систем залпового огня и до 20 районов сосредоточения живой силы противника.