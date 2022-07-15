Типа такого: в России хотят ввести ГОСТ для частных домов

В России хотят ввести ГОСТ для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков . Это следует из проекта резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга (есть у «Известий»). Документ направят в правительство РФ. Мера поможет в развитии ипотеки на такие дома, пояснили эксперты. Без системного подхода цены на загородное жилье растут, а ГОСТ поможет стабилизировать ситуацию, говорят специалисты. В Росстандарте сообщили, что работа над правилами относительно строительства частных домов уже идет и ориентировочная дата утверждения документов — III квартал 2023 года.

По правилам

В России предлагают разработать и ввести ГОСТ проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков . Это следует из проекта резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга (есть у «Известий»). Документ направят в правительство РФ. Также в проекте есть предложение использовать инфраструктурные облигации на строительство таких комплексов девелоперами и другие меры поддержки . Инфраструктурными называются облигации, которые выпускают бизнес или госструктуры для строительства инфраструктурного объекта, например дороги или вокзала. Как правило, этот способ позволяет финансировать работы на льготных условиях.

В пресс-службе кабмина перенаправили вопросы «Известий» в Минстрой. Редакция направила запрос в это ведомство.

Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, Минстрой совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает ГОСТ «Индустриальное малоэтажное строительство. Термины и определения» . Документ должен закрепить понятия «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта» (домокомплект представляет собой набор строительных материалов, из которых, подобно конструктору, можно собрать дом согласно прилагающейся проектной документации). Также в ведомстве сообщили о разработке ГОСТа, где стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства. Ориентировочная дата утверждения стандартов — III квартал 2023 года , добавили там.

Типа такого2 Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Росстандарт готов рассмотреть дополнительные предложения по разработке стандартов в сфере ИЖС , отметили в агентстве.

В Минпромторге сказали «Известиям», что введение ГОСТа позволит упростить экспертизу строящихся и построенных домов, а, следовательно, снизить банковские риски, что приведет к появлению более привлекательных кредитных продуктов.

В Госдуме поддержали инициативу.

— Необходимо, чтобы в стране было качественное жилье и был определенный стандарт, благодаря которому люди будут понимать, что именно они приобретают . Это будет понятный продукт и ликвидный предмет залога для банков , что, безусловно, поможет привлечь ипотечное кредитование , — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Это шаг навстречу банкам, согласен председатель комиссии по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) общественного совета при Минстрое Олег Бетин. Стандарт приблизит частные дома к многоквартирным — банкам будет гораздо удобнее кредитовать в том числе ИЖС по одной и той же методике, не меняя алгоритма, добавил эксперт.

В ГОСТ должны войти правила проектирования, материалы, вопросы пожарной безопасности и стандарты инженерных систем , полагает он. Стоит и прописать критерии, которые в первую очередь определяют качество возводимых домов — самой конструкции зданий , подчеркнул Александр Якубовский.

По мнению владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, в ГОСТ должны войти требования к проектной документации и их четкая систематизация, регламент взаимоотношения подрядчика и заказчика. Сейчас всё это регулируется в большей степени только Гражданским кодексом РФ, поэтому нет четкой системы, пояснил он.

Также следует прописать типовые проекты домов и перечень допустимых изменений в них , отметил он. Например, выбрать другой цвет или тип кровли можно, но изменить конструктив — нет. При этом стандарты должны быть созданы для разных регионов с учетом географических поясов , считает Максим Лазовский. Условно, стандарт ИЖС для дальневосточного Якутска не может быть тем же, что и для Сочи в субтропиках, добавил девелопер.

Типа такого1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Высокий спрос

Спрос на загородные дома растет с начала пандемии COVID-19, напомнил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Теперь он еще больше набирает обороты, поскольку многие россияне стали инвестировать свои сбережения в недвижимость. По сравнению с прошлым годом интерес к таким объектам в России вырос на 33%, добавил эксперт.

— При этом рынок малоэтажного жилья в стране практически не развит и не организован. Кроме того, этот сегмент слабо защищен в плане появления долгостроев и недостроев, обмана покупателей и прочего, — подчеркнул директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

По его мнению, разработка ГОСТов на ИЖС может помочь взять этот сегмент под контроль. Вместе со стандартом, вероятно, появятся механизмы проектного финансирования застройщиков, новых программ ипотеки на них, в том числе субсидированной, и это будет способствовать развитию рынка , считает эксперт. Также в оборот будет вовлечен существенный объем земельных активов, которые сейчас никак не осваиваются, уверен он.

Сегодня градостроительное проектирование никак не учитывает особенности создания малоэтажных комплексов, отметил председатель комитета Российского союза строителей (РСС) по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

— Нет требований к общественным зонам, сетям, дорогам, к архитектурному облику, общему долевому имуществу . И без этих нормативов проектирования просто невозможно создавать комфортное качественное жилье , — сказал он.

Стоит разработать реестр типовых проектов, сегодня власти уже работают над этим, сказал Константин Пороцкий. Однако заставить соблюдать требования стандартов всех граждан невозможно — вероятно, некоторые захотят построить дом самостоятельно и иначе, подчеркнул девелопер. Поэтому нужно уточнить требования к ГОСТу по разработке проектной документации для индивидуального жилого дома. Требования можно и упростить, но они обязательно должны быть, уверен он.

Типа такого Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Также на рынке не хватает крупных игроков, при этом большинство ипотечных программ направлено как раз на покупку домов от юрлиц или строительство дома с привлечением подрядной организации , отметил Антон Сауков. Ограниченность предложения ведет к низкой конкуренции и росту цен — только за последний год средняя стоимость загородных домов по стране выросла на 23%, сказал эксперт.