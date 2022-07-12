Сдадут за счет: в РФ почти вдвое выросло число проблемных новостроек

В России с конца прошлого года почти вдвое выросло число проблемных новостроек . Об этом «Известиям» сообщили в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Число объектов, которые, вероятно, станут долгостроями, превысило 800. В них купили квартиры около 74 тыс. семей. Более 480 проектов остались в перечне с прошлого года, еще 324 попали в список в 2022-м. Эксперты связывают тенденцию с экономическими причинами. Депутаты уже направили запросы в регионы, где складывается особенно сложная ситуация, — парламентарии попросили усилить контроль за такими стройками.

Комплекс проблем

Число проблемных новостроек в России с начала года выросло почти вдвое , сказал «Известиям» член комиссии Госдумы по защите жилищных прав граждан, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. По данным на 27 июня, в числе новостроек со средним и высоким риском превращения в долгострой находится около 800 объектов, в которых купили квартиры около 74 тыс. семей . С начала года прибавилось 324 объекта, а более 480 были в списке в конце 2021-го и остались в нем.

За полгода 24 проекта покинули этот перечень, потому что стали долгостроями и вошли в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), добавил Александр Якубовский. Впрочем, 183 новостройки перешли в число объектов с низкой категорией риска, и еще около 200 всё же достроили, сказал он.

Сдадут за счет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Критерии для включения в такой список — перенос сроков ввода более чем на четыре квартала, поданное в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства более чем на шесть месяцев , а также негативная информация от контролирующего органа, СМИ или граждан, — рассказал депутат.

Сейчас речь идет об отставании по срокам ввода в эксплуатацию строящихся домов и передачи квартир дольщикам, новые именно обманутые дольщики в стране появиться больше не могут , отметил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Хотя риск банкротства девелоперов в нынешних условиях и существует, сказал партнер Novator Legal Group, адвокат Александр Катков.

Средства граждан абсолютно точно защищены, согласен Александр Якубовский. Если дом строится по новым правилам, с использованием проектного финансирования, то объект достроит другая компания, если же по старым правилам — то за счет средств компенсационного фонда (такие дома находятся в списке ЕРПО). Но есть риск увеличения ожидания готовых квартир, подчеркнул он.

Сдадут за счет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Депутаты направили запросы в регионы, где складывается особенно сложная ситуация, — парламентарии просят усилить контроль за такими стройками . «Известия» ознакомились с копиями документов.

В пресс-службе Фонда развития территорий (ведет ЕРПО) «Известиям» прислали ссылку на данные о проблемных объектах от 26 мая 2022 года, из которых следует, что 758 новостроек находятся в зоне риска, а 132 — в зоне высокого риска . Также «Известия» направили запрос в Минстрой.

11 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что власти намерены создать еще один реестр долгостроев — нежилых (школы, детсады и прочее).

Необязательное банкротство

Задержка ввода проектов в эксплуатацию — признак финансовой нестабильности застройщика, но не обязательно заканчивается банкротством , сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— В отличие от прошлых лет, когда проблемные объекты нередко возникали из-за злоупотреблений застройщиков, сегодня причины задержек ввода домов кроются в основном в экономике строительного цикла: дефицит импортных лифтов, рабочей силы, рост стоимости стройматериалов и т.д., — сказал он.

С восстановлением логистических цепочек удастся наверстать упущенное и завершить строительство таких объектов в полном объеме, уверен заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов.

— Девелоперам невыгодно затягивать сроки строительства. По законодательству компании получают доступ к деньгам дольщиков только после сдачи объектов. Поэтому застройщики заинтересованы в соблюдении сроков реализации проектов и своевременной передаче квартир покупателям, — подчеркну девелопер.

Сдадут за счет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Level Group напомнили, что с 29 марта вступило в силу постановление, согласно которому до конца 2022 года с застройщиков не будут взимать штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию . Послаблением воспользовались компании, которые испытывают сложности, например, им требуется дополнительное время, чтобы заместить дефицитные позиции материалов и комплектующих. Пока действует мораторий на включение объектов в ЕРПО, вероятность роста числа проектов, сроки ввода по которым будут перенесены, сохраняется, добавили в компании.

Проектное финансирование в свое время получали только крупные застройщики, которые полностью удовлетворяли требованиям банков, напомнил Рифат Гарипов. На рынке возможны перемены, но они, скорее всего, будут похожи на рокировку, а не на патовую ситуацию, уверен он.

К осени же, если число объектов в зоне риска еще вырастет, возможно, будет применена давно назревшая проблема — поэтапное раскрытие эскроу-счетов, полагает эксперт.