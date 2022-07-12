Сдадут за счет: в РФ почти вдвое выросло число проблемных новостроек
В России с конца прошлого года почти вдвое выросло число проблемных новостроек. Об этом «Известиям» сообщили в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Число объектов, которые, вероятно, станут долгостроями, превысило 800. В них купили квартиры около 74 тыс. семей. Более 480 проектов остались в перечне с прошлого года, еще 324 попали в список в 2022-м. Эксперты связывают тенденцию с экономическими причинами. Депутаты уже направили запросы в регионы, где складывается особенно сложная ситуация, — парламентарии попросили усилить контроль за такими стройками.
Комплекс проблем
Число проблемных новостроек в России с начала года выросло почти вдвое, сказал «Известиям» член комиссии Госдумы по защите жилищных прав граждан, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. По данным на 27 июня, в числе новостроек со средним и высоким риском превращения в долгострой находится около 800 объектов, в которых купили квартиры около 74 тыс. семей. С начала года прибавилось 324 объекта, а более 480 были в списке в конце 2021-го и остались в нем.
За полгода 24 проекта покинули этот перечень, потому что стали долгостроями и вошли в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), добавил Александр Якубовский. Впрочем, 183 новостройки перешли в число объектов с низкой категорией риска, и еще около 200 всё же достроили, сказал он.
— Критерии для включения в такой список — перенос сроков ввода более чем на четыре квартала, поданное в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства более чем на шесть месяцев, а также негативная информация от контролирующего органа, СМИ или граждан, — рассказал депутат.
Сейчас речь идет об отставании по срокам ввода в эксплуатацию строящихся домов и передачи квартир дольщикам, новые именно обманутые дольщики в стране появиться больше не могут, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Хотя риск банкротства девелоперов в нынешних условиях и существует, сказал партнер Novator Legal Group, адвокат Александр Катков.
Средства граждан абсолютно точно защищены, согласен Александр Якубовский. Если дом строится по новым правилам, с использованием проектного финансирования, то объект достроит другая компания, если же по старым правилам — то за счет средств компенсационного фонда (такие дома находятся в списке ЕРПО). Но есть риск увеличения ожидания готовых квартир, подчеркнул он.
Депутаты направили запросы в регионы, где складывается особенно сложная ситуация, — парламентарии просят усилить контроль за такими стройками. «Известия» ознакомились с копиями документов.
В пресс-службе Фонда развития территорий (ведет ЕРПО) «Известиям» прислали ссылку на данные о проблемных объектах от 26 мая 2022 года, из которых следует, что 758 новостроек находятся в зоне риска, а 132 — в зоне высокого риска. Также «Известия» направили запрос в Минстрой.
11 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что власти намерены создать еще один реестр долгостроев — нежилых (школы, детсады и прочее).
Необязательное банкротство
Задержка ввода проектов в эксплуатацию — признак финансовой нестабильности застройщика, но не обязательно заканчивается банкротством, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
— В отличие от прошлых лет, когда проблемные объекты нередко возникали из-за злоупотреблений застройщиков, сегодня причины задержек ввода домов кроются в основном в экономике строительного цикла: дефицит импортных лифтов, рабочей силы, рост стоимости стройматериалов и т.д., — сказал он.
С восстановлением логистических цепочек удастся наверстать упущенное и завершить строительство таких объектов в полном объеме, уверен заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов.
— Девелоперам невыгодно затягивать сроки строительства. По законодательству компании получают доступ к деньгам дольщиков только после сдачи объектов. Поэтому застройщики заинтересованы в соблюдении сроков реализации проектов и своевременной передаче квартир покупателям, — подчеркну девелопер.
В Level Group напомнили, что с 29 марта вступило в силу постановление, согласно которому до конца 2022 года с застройщиков не будут взимать штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию. Послаблением воспользовались компании, которые испытывают сложности, например, им требуется дополнительное время, чтобы заместить дефицитные позиции материалов и комплектующих. Пока действует мораторий на включение объектов в ЕРПО, вероятность роста числа проектов, сроки ввода по которым будут перенесены, сохраняется, добавили в компании.
Проектное финансирование в свое время получали только крупные застройщики, которые полностью удовлетворяли требованиям банков, напомнил Рифат Гарипов. На рынке возможны перемены, но они, скорее всего, будут похожи на рокировку, а не на патовую ситуацию, уверен он.
К осени же, если число объектов в зоне риска еще вырастет, возможно, будет применена давно назревшая проблема — поэтапное раскрытие эскроу-счетов, полагает эксперт.