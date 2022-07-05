Со своими комплексами: в России могут ввести отдельный закон для коттеджей и ЖК

В России могут принять отдельный закон для жилых комплексов. Проект документа, который определяет, кроме прочего, порядок проведения общих собраний и правила пользования общим имуществом, правительство внесло в Госдуму в начале июля . Сегодня соответствующей законодательной базы в России нет, не закреплено в законе даже определение такой застройки, обращают внимание опрошенные «Известиями» эксперты . Подробнее о том, с какими сложностями сегодня сталкиваются жильцы и представители управляющих компаний и какие вопросы, по мнению юристов, необходимо решить в первую очередь, — в материале «Известий».

Определили комплекс

Разработанный правительством законопроект призван закрепить в законодательстве само понятие жилого комплекса, а также определить порядок управления имуществом общего пользования и его содержания , следует из сопроводительной записки к документу.

Документ, полный текст которого доступен в электронной базе Госдумы, получил одобрение Совета Государственной думы в начале июля. Предполагается, что до 15 августа отзывы на него могут быть направлены в комитет по градостроительной политике . Подготовить его к рассмотрению в первом чтении должны к сентябрю.

Определение жилого комплекса стало одним из главных новшеств.

«Жилой комплекс представляет собой совокупность индивидуальных жилых домов и(или) земельных участков и иных объектов, в том числе объектов, которые определены как имущество общего пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории либо отнесены к имуществу общего пользования», — говорится в документе.

со своими комплексами Фото: ИЗВЕСТИЯРИА Новости/Владимир Вяткин

В том числе к жилым комплексам предлагается отнести малоэтажные дома, подчеркивается в документе.

К имуществу общего пользования при жилых комплексах относятся земельные участки и иные объекты недвижимого имущества , расположенные в границах территории жилого комплекса, сведения о которых должны содержаться в утвержденной документации.

Помимо этого предполагается сделать более открытым порядок принятия решения по управлению общим имуществом. Также жильцам предоставят возможность выбора из трех возможных способов управления общим имуществом : непосредственное управление, товарищество собственников недвижимости или управляющая организация.

Владелец имущества в ЖК, не находящегося в долевой собственности, будет вправе устанавливать плату за пользование таким имуществом . При этом перечень расходов, которые подлежат возмещению владельцем при использовании таких площадей, будет установлен правительством.

Правовая лакуна

Сейчас можно говорить о правовом пробеле в том, что касается регулирования всей сферы жилых комплексов , говорит юрист, член правления одного из столичных товариществ собственников недвижимости Оксана Васильева.

— Но регулировать отношения всё равно как-то надо, поэтому это делали по аналогии, путем издания специальных локальных нормативных актов, — пояснила собеседница «Известий».

со своими комплексами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Одна из основных проблем — отсутствие закрепленных в законодательстве понятий, связанных с жилыми комплексами , подтверждает юрист Анна Кушнир, специализирующаяся на защите прав потребителей и решении правовых вопросов в сфере строительства.

— На настоящее время всё, что касается содержания не конкретного частного или многоквартирного дома, законодательством не урегулировано. Даже не существует таких понятий, как жилой комплекс и общее имущество, находящееся на его территории , — обращает внимание она.

Сейчас во многих положениях предложенного законопроекта за пример приняты нормы об управлении общим имуществом многоквартирного дома, а ранее организация управления общим имуществом ЖК проводилась по аналогии с нормами о СНТ, отмечает Кушнир.

Из-за отсутствия четких формулировок сейчас с законодательной точки зрения практически отсутствует разница между многоквартирными жилыми домами и жилыми комплексами , рассуждает Оксана Васильева.

Исходя из предложенных законопроектом формулировок, можно предположить, что особенностями жилых комплексов, отличающими их от многоквартирных домов, могут стать наличие нескольких индивидуальных зданий или земельных участков , объединенных в единый комплекс; объектов инфраструктуры для удовлетворения нужд собственников; а также специальной документации на территорию, считает собеседница издания.

Предложенный законопроект также потенциально расширяет территорию комплексов , обращает внимание директор департамента жилой недвижимости Accent Capital Юлия Александрова.

со своими комплексами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Сегодня к придомовой территории часто относят вообще только имущество дома по его отмостке. Иногда туда включаются небольшие палисадники, крохотная детская площадка. К территории жилого комплекса будут относиться и дороги с тротуарами, попавшие в этот периметр, и прогулочные площадки, детские, спортивные, небольшие водоемы, — говорит собеседница издания.

Во многом законопроект направлен на урегулирование вопросов, связанных с управлением загородной недвижимостью в организованных коттеджных поселках , а также с формированием платы за их обслуживание, считает директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

— На них не в полной мере распространялись нормы Жилищного кодекса и других нормативных документов, что приводило к возникновению спорных ситуаций, — отмечает собеседница издания.

Кроме того, сегодня не создано действенных инструментов для своевременного сбора дебиторской задолженности, иногда она копится годами , говорит директор департамента жилой недвижимости Accent Capital Юлия Александрова.

— Управляющие компании в условиях жесткой конкуренции и так не являются сверхприбыльным бизнесом, а отсутствие возможности использования всей денежной массы делает качественное управление домом еще более затруднительным, — сетует она.

Парковочный конфликт

Одним из наиболее спорных вопросов сегодня являются парковки возле дома , говорит Оксана Васильева.

— Некоторые жильцы вешают на «свои» места цепи с замками, чтобы никто другой там не парковался, — говорит эксперт. — Такие действия незаконны, так как придомовая территория является общей для всех и все в равных правах по отношению к ней.

В то же время крайне мало споров, по ее словам, возникает из-за пользования детскими площадками. «Хотя можно увидеть родителей, которые требуют освободить, например, качели, чтобы покачалось их дитя. Такие требования также не вполне законны», — отмечает Оксана Васильева.

Если детская площадка не прикреплена к тому или иному дому, правами на нее будут владеть местные органы власти — такая площадка будет доступна для всех . Если же площадка находится рядом с тем или иным домом, она будет считаться общим имуществом его жильцов и все они будут нести бремя по ее содержанию, объясняет юрист.

со своими комплексами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Главным пробелом в законодательстве является отсутствие процедуры выбора формы управления жилым комплексом, как правило, этот процесс абсолютно индивидуален , считает Анна Кушнир.

— Кроме того, нет регулирования тарифов на содержание жилых комплексов, не действуют правила предоставления коммунальных ресурсов по фиксированным ценам, — перечисляет собеседница издания.

«Очень важными и ожидаемыми нововведениями» законопроекта Анна Кушнир считает регламентацию положения о праве общей долевой собственности на имущество общего пользования и определение порядка проведения общего собрания собственников .

При этом в ходе дальнейшей работы над законопроектом, скорее всего, придется скорректировать само определение жилого комплекса, говорит Анна Раджабова. Поскольку предложенная формулировка может привести к путанице с общеупотребительным термином, который относится в том числе и к многоквартирным домам, предостерегает она.

— Кроме того, потребуется принять ряд уточняющих подзаконных актов. Они должны определить, например, типовые формы договоров управления и предоставления коммунальных услуг, — говорит Раджабова.