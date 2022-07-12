Порывистый метр: в России предлагают отменить налог при продаже жилья

В России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья . Это следует из законопроекта, который имеется в распоряжении «Известий». Изменения облегчат продажу недвижимости и покупку новой, поэтому россияне смогут чаще улучшать жилищные условия , пояснили «Известиям» авторы законопроекта. В Госдуме и экспертном сообществе в целом поддержали идею. Смягчение налогообложения, по мнению политиков, позволит немного оживить рынок недвижимости .

Улучшение условий

Уже сейчас в некоторых случаях доходы от продажи недвижимости не облагаются НДФЛ , уточняется в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении «Известий»). Не нужно платить налог, если объект находится три года в собственности и он:

унаследован или передан по договору дарения от члена семьи или близкого родственника;

приватизирован;

получен по договору пожизненного содержания с иждивением;

единственное жилье человека.

В остальных случаях нужно владеть недвижимостью как минимум пять лет, чтобы избежать налога при продаже.

Порывистый метр Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В ЛДПР разработали законопроект о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса (есть у «Известий»). Инициатива предлагает освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли .

«При этом должны выполняться следующие условия: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей », — говорится в пояснительной записке.

Норму планируют внести на отзыв в правительство на днях. Как заявил «Известиям» один из авторов проекта, депутат ГД Андрей Свинцов, законопроект прежде всего направлен на облегчение жизни людей и улучшение их жилищных условий. Кроме того, изменения в законодательстве, по его мнению, помогут увеличить миграцию внутри страны.

— Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 кв. м, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей. Это облегчит и внутреннюю миграцию в стране , и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру, — сказал депутат.

Оживление рынка

В Госдуме в целом поддержали предложение смягчить налогообложение. Однако коммунисты считают, что от налога можно освободить и в случае, если новое жилье дешевле старого.

Порывистый метр Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Освобождение от налогов при продаже единственного жилья — концептуально правильное предложение. В данном случае вопрос нюансов. Например, стоило бы рассмотреть возможность устранения или смягчения требования о покупке в довольно короткий срок более дорогого нового жилья. Все-таки некоторым гражданам приходится продавать недвижимость не от хорошей жизни , — подчеркнул депутат Сергей Обухов (КПРФ).

Из-за экономической нестабильности многие россияне потеряли часть реальных доходов. Максимальная поддержка населения — в приоритете работа властей, напомнили справороссы.

— Мы поддерживаем любые уменьшения налогов. Нужно искать новые пути поддержки населения , — заявил «Известиям» депутат Игорь Ананских. — Сейчас тяжелое время. У государства есть возможность помогать. И оно должно воспользоваться этой возможностью.

В «Единой России» считают, что нововведения вряд ли сильно облегчат жизнь россиян. Как отметил депутат Михаил Терентьев, обычно гражданам требуется больше пяти лет, чтобы накопить на новое жилье, а после истечения этого периода платить налог уже не нужно .

Порывистый метр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В экспертном сообществе идею поддержали. На фоне падения реальных доходов населения и стагнации на рынке недвижимости инициатива могла бы стать небольшим стимулом для увеличения потребительской активности . Сейчас население находится в режиме ожидания, считают в «Деловой России».

— Идея о снижении налогового бремени определенно своевременна. Сегодня любые меры поддержки будут востребованы. Обычно продажа единственного жилья связана с инвестициями в новое. Чем больше реальных денег останется у людей по факту после продажи той же комнаты, тем меньше времени потребуется на накопление минимального взноса для ипотеки , — сказал «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. — Очевидно, что данная инициатива положительным образом отразится и на самом рынке жилья. Пусть и не в значительной степени, но простимулирует его.

Также инициатива поможет покупателям, считает эксперт. Иногда собственники квартиры увеличивают ее стоимость на сумму налога, что делает покупку более затратной. Отмена налогообложения позволит избежать таких схем.

Средняя стоимость вторичного жилья в России за три месяца, после падения спроса, снизилась на 4%, сообщали ранее эксперты федеральной компании «Этажи». Самое заметное сокращение средней стоимости квадратного метра отмечено в Перми — 1,6%. Второе место занял Ростов-на-Дону — 1,2%, а третье — Самара (1%). Далее следуют Волгоград (0,6%), Санкт-Петербург и Казань (0,4%), Москва и Екатеринбург (0,2%).

Порывистый метр Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Параллельно с понижением цен россияне начали делать рекордные скидки при продаже вторичного жилья. Разница между ценой предложения и ценой продажи выросла до 5,8%.

«Известия» направили запрос в Минстрой и аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина.