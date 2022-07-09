Названы города с рекордным скидками на вторичное жилье

Россияне начали делать рекордные скидки при продаже вторичного жилья. Средний уровень торга (разница между ценой предложения и конечной ценой продажи) вырос до 5,8%. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Последний раз такой уровень торга в России отмечался лишь в начале пандемии - в апреле 2020 года, когда он доходил до 5,6%.

«Конкуренция среди собственников сейчас находится на пиковых значениях. Спрос активно восстанавливается, но при этом рост предложения на рынке вторичного жилья его существенно опережает, и чтобы не упустить покупателей, собственники стали более лояльны к торгу. При срочной продаже дисконт доходит до 10-15%», - сказал Ильдар Хусаинов.

Скидки начали расти с марта этого года, когда он был на уровне всего 2,2% от начальной цены продажи, добавил он.

Эксперты компании составили рейтинг крупных городов России, с самым большим дисконтом при продаже вторичного жилья.

На первом месте оказалась Москва, где дисконт при продаже вторичного жилья в июне вырос до 8,5%, что сопоставимо со скидками, которые собственники делают покупателям в небольших городах России (например, в Новом Уренгое дисконт вырос до 11,6%, в Сургуте до 8,5%, Тобольске - до 9%, Саратове - до 7%).

На втором месте Казань. Жители столицы Татарстана делали скидку при продаже готового жилья на уровне 6,6%.

На третьем месте Краснодар, где средний уровень торга при продаже - 6,5%. Четвёртое место у Самары, со средней скидкой - 6,4%. Пятое место по уровню торга у Тюмени и Екатеринбурга, где он сейчас на уровне 6%.

Далее следуют: Красноярск (5,7%), Уфа и Челябинск (5,3%), Санкт-Петербург (4,9%), Омск (4,6%), Пермь и Нижний Новгород (4%). Минимальный же уровень торга среди городов-миллионников отмечается в Ростове-на-Дону, здесь собственники вторичного жилья делают скидку на уровне 3% от начальной цены.