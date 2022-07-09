Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-Байрам
Мир
ВСУ выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из HIMARS
Мир
Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы
Мир
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание из-за протестов в столице
Происшествия
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Мир
Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Мир
СМИ узнали о секретных переговорах Запада об окончании конфликта на Украине
Общество
Минтранс исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Мир
ВС РФ уничтожили наносившие удары по Донецку американские гаубицы
Мир
Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку

Названы города с рекордным скидками на вторичное жилье

Москва стала лидером по размеру скидок на вторичное жилье
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне начали делать рекордные скидки при продаже вторичного жилья. Средний уровень торга (разница между ценой предложения и конечной ценой продажи) вырос до 5,8%. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Со своими комплексами: в России могут ввести отдельный закон для коттеджей и ЖК
Документ затронет пользование парковками и детскими площадками

Последний раз такой уровень торга в России отмечался лишь в начале пандемии - в апреле 2020 года, когда он доходил до 5,6%.

«Конкуренция среди собственников сейчас находится на пиковых значениях. Спрос активно восстанавливается, но при этом рост предложения на рынке вторичного жилья его существенно опережает, и чтобы не упустить покупателей, собственники стали более лояльны к торгу. При срочной продаже дисконт доходит до 10-15%», - сказал Ильдар Хусаинов.

Скидки начали расти с марта этого года, когда он был на уровне всего 2,2% от начальной цены продажи, добавил он.

Эксперты компании составили рейтинг крупных городов России, с самым большим дисконтом при продаже вторичного жилья.

На первом месте оказалась Москва, где дисконт при продаже вторичного жилья в июне вырос до 8,5%, что сопоставимо со скидками, которые собственники делают покупателям в небольших городах России (например, в Новом Уренгое дисконт вырос до 11,6%, в Сургуте до 8,5%, Тобольске - до 9%, Саратове - до 7%).

На втором месте Казань. Жители столицы Татарстана делали скидку при продаже готового жилья на уровне 6,6%.

На третьем месте Краснодар, где средний уровень торга при продаже - 6,5%. Четвёртое место у Самары, со средней скидкой - 6,4%. Пятое место по уровню торга у Тюмени и Екатеринбурга, где он сейчас на уровне 6%.

Далее следуют: Красноярск (5,7%), Уфа и Челябинск (5,3%), Санкт-Петербург (4,9%), Омск (4,6%), Пермь и Нижний Новгород (4%). Минимальный же уровень торга среди городов-миллионников отмечается в Ростове-на-Дону, здесь собственники вторичного жилья делают скидку на уровне 3% от начальной цены.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022