Народный вычет: в РФ хотят отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья

Гражданам хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен приобретается новое жилье. Т акое обращение в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина направили крупные риелторские компании. Инициативу поддерживают в Госдуме и девелоперы. Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения. Однако только за последние два года цены на недвижимость выросли до 60%, что еще больше затруднило решение квартирного вопроса для многих семей, говорят эксперты.

Необлагаемая сумма

В России хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн рублей до 3 млн рублей, если гражданин взамен приобретает новое жилье. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направила федеральная компания «Этажи».

Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения (в некоторых случаях, например, если это единственное жилье — три года). Но, по данным риелторов, только за последние два года средняя стоимость жилья по стране выросла до 60% в зависимости от региона. При такой динамике роста цен это особо актуально, поскольку приобретение нового жилья будет производиться по гораздо более высокой стоимости , сказала «Известиям» заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. К примеру, расходы на уплату подоходных налогов также заметно увеличились, что еще больше затрудняет решение квартирного вопроса для многих семей, пояснили в девелоперской компании Level Group.

Народный вычет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для рассмотрения и ответа в Минфин, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. В Минфине подтвердили, что оно получено и находится на рассмотрении.

— Инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать. Мера будет стимулировать покупательскую способность, по сути, вернув эти деньги в реальный сектор экономики , — сказал «Известиям» член комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости риелторской компании Est-a-Tet Юлии Дымовой, сейчас заключается много альтернативных сделок — когда продается старая квартира и сразу же приобретается новая. Как правило, при альтернативных сделках люди не получают прибыль, не остается средств даже на ремонт, рассказала она.

По словам Татьяны Ахметдиновой, увеличение необлагаемой налогом суммы при продаже загородной недвижимости позволит также сдержать рост цен в этом сегменте. Сегодня те, кто построил дом своими силами и решил его продать до истечения трех-пяти лет с момента регистрации, фактически платят налог со всего получаемого дохода, за вычетом стоимости земельного участка и 1 млн рублей. Естественно, эти затраты закладываются в конечную стоимость объектов, пояснила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Поспособствует мера и сдерживанию роста цен на вторичном рынке: продавцы не будут увеличивать стоимость на размер налога, чтобы компенсировать свои расходы , отметили в Level Group.

Шире круг

Мера окажет позитивное влияние как на вторичный, так и на первичный рынок жилья, в основном — в массовом сегменте, полагает замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Инициатива будет способствовать расширению круга людей, которые стремятся к улучшению жилищных условий, уверен девелопер. Потенциально спрос может вырасти на 10%. Также целесообразно сократить до трех лет срок, в течение которого взимается НДФЛ , считает он.

— На рынок московской недвижимости инициатива не окажет значительного влияния, потому что сумма налога, которая не будет взиматься, очень невелика по сравнению со стоимостью приобретаемого жилья , — отметила директор по аналитике и ценообразованию «Интеко» Полина Балашова. Зато на региональных рынках эта мера вызовет дополнительную стимуляцию спроса на жилье, потому что цены на квартиры не так велики, как в столице, полагает девелопер. У клиентов будет больше возможностей собрать необходимую сумму на первоначальный взнос.

Спрос на квартиры позволит девелоперским компаниям развиваться в условиях рынка, дополнил генеральный директор ГК «МонолитХолдинг» Гасан Архулаев. П оложительно и то, что продавцы жилья не будут уходить в тень при оформлении сделк и, отметил он.

Народный вычет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мера позволит бороться с порочной практикой сделок, когда цена квартиры как раз занижается до 1 млн рублей, чтобы не платить НДФЛ , — согласен эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Но предложение не продумано с точки зрения влияния на финансы страны, указал эксперт. С учетом того, что НДФЛ идет в региональный и местные бюджеты, реализация инициативы возможна только при компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета, считает Павел Склянчук.

Безусловно, это скажется на снижении доходной части бюджета, который, в свою очередь, несет большие социальные обязательства, согласен Александр Якубовский. По его словам, в этом смысле решение должно быть принято правительством, которому предстоит определить, возможно ли заместить выпадающий доход.