Высокие потолки: налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить в два раза

Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы, сообщили «Известиям» его авторы. Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам. В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья.

Поднять лимиты

Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сегодня составляет 13%. При этом он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке — 3 млн рублей. Таким образом, человек может вернуть себе максимум 260 тыс. рублей за квартиру или дом и до 390 тыс. рублей, если взял ипотеку, пояснила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

— Вычет можно получить в налоговом органе по окончании года. Для этого надо обратиться с деклараций по форме 3-НДФЛ, — уточнила юрист.

Высокие потолки_1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Однако с тех пор, как были установлены лимиты в 2 и 3 млн рублей, цены на жилье существенно выросли, — отметила в беседе с «Известиями» первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

— Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, — подчеркнула она.

Учитывая это, депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза, сообщила Татьяна Буцкая. Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн, а для погашения ипотеки — 6 млн. Следовательно, вернуть можно будет до 520 тыс. и 780 тыс. рублей соответственно.

Вопрос поддержки

Опрошенные «Известиями» депутаты Госдумы других фракций разрабатываемый законопроект поддерживают.

— Нужно делать всё для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан в вопросе приобретения жилья — и увеличивать налоговый вычет, и создавать любые другие благоприятные условия, — сказал глава думского комитета по соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его мнению, поднять лимиты по налоговым вычетам вполне реально — это не только улучшит материальное положение россиян, но и будет способствовать решению жилищного вопроса.

Первый зампредседателя думского комитета по соцполитике и замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев также считает, что «любой налоговый вычет — это хорошо, потому что это дополнительный доход». Однако, отметил собеседник «Известий», детально оценивать он намерен только готовые законопроекты.

Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина назвала инициативу депутатов хорошим явлением. Однако, считает она, пока непонятно, смогут ли власти выделить средства на реализацию этой меры.

В первую очередь — семьям

Верхние лимиты для налоговых вычетов необходимы, подчеркнули в Общественной палате России (ОП РФ).

— Квартиры действительно подорожали. И важно, чтобы налоговый вычет повышался. Особенно в отношении ипотеки для семей с детьми и семей, на попечении которых есть инвалиды. Им эта сумма пригодится для последующих выплат, — сказала заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. — Но если мы говорим о квартире условно за 100 млн, то, конечно, эти люди могут позволить себе квартиру и без всяких вычетов. Поэтому потолок выплат необходим.

Кроме того, получение налогового вычета стоит упростить, считает она. Сегодня даже при оформлении документов онлайн возникает масса вопросов, и переделывать заявки приходится по несколько раз.

Высокие потолки_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Чтобы как можно больше людей могли воспользоваться налоговым вычетом, добавила Юлия Зимова, услуга должна быть проактивной: человеку при оформлении ипотеки или покупке квартиры должны сообщать и напоминать о такой возможности, а доступ к ней должен быть максимально простым. Такой же позиции придерживается и Любовь Храпылина.

— Желательно, чтобы вычет не касался федеральных или региональных материнских капиталов, — заявила член ОП РФ. — Есть такие прецеденты, что если человек вложил в покупку материнский капитал — федеральные, региональные выплаты — и сделал налоговый вычет, то его просят часть вычета вернуть обратно. Это тоже проблема.

В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.

— Действительно, купить квартиру или даже взять ее в ипотеку возможность есть далеко не у всех. Очень многие люди, семьи жилье снимают, — отметила Любовь Храпылина.

Тем не менее, по ее мнению, реализовать эту меру будет сложно. Большинство арендодателей в России сдают свои квартиры неофициально, а для вычета необходимы соответствующие документы. Быстро же «отбелить» этот рынок сложно.