За три месяца жилье в России подешевело на 4%

Средняя стоимость вторичного жилья России за три месяца, после падения спроса, снизилась на 4%. Эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», в каких городах цены упали больше всего в июне.

Самое заметное снижение средней стоимости квадратного метра вторичного жилья отмечено в Перми — 1,6%, на втором месте Ростов-на-Дону — 1,2%, на третьем Самара — 1%. Далее следуют: Волгоград (–0,6%), Санкт-Петербург и Казань (–0,4%), Москва и Екатеринбург (–0,2%). В остальных крупных городах России средняя цена предложения демонстрирует хоть и слабый, но рост.

«Собственники не готовы снижать цену своих объектов, но при этом всё активнее делают скидки при продаже. Сейчас спрос на готовое жилье активно восстанавливается, однако растет и объем предложения, а вместе с ним и конкуренция за покупателя. В краткосрочной перспективе мы прогнозируем сохранение тенденции к снижению средней цены квадратного метра вторичного жилья. Этот тренд сменится ростом после того, как на рынке наступит баланс между динамикой прироста предложения и спросом», — пояснила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

По мнению экспертов, сейчас рынок завершил цикл роста цен на вторичную недвижимость и происходит традиционная корректировка между запросами продавцов и реальной покупательской способностью потенциальных покупателей.

«Схожая ситуация отмечалась на рынке после кризиса 2008 года и 2014–2015 годов. После завершения периода корректировки стоимости цена вторичной недвижимости обычно активно начинает расти, отыгрывая падение», — указала эксперт.

9 июля эксперты перечислили города с рекордными скидками на вторичное жилье. Лидером стала Москва. Как отмечалось, средний уровень торга (разница между ценой предложения и конечной ценой продажи) вырос до 5,8%.