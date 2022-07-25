Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап

Вооруженные силы РФ в минувшие выходные нанесли несколько мощных ударов по военной инфраструктуре Украины. В морском порту Одессы поражены украинский военный корабль и склад американских противокорабельных ракет «Harpoon». Также в результате удара было разрушено предприятие по ремонту и модернизации кораблей ВМС Украины. На аэродроме Канатово высокоточным оружием уничтожена военная авиационная техника. Кроме того, на выходных было ликвидировано и несколько штабов украинских вооруженных формирований. Эксперты считают, что эти удары - часть подготовки к новому этапу специальной военной операции.

Одесский Harpoon

В выходные дни Вооруженные силы России нанесли высокоточным оружием несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В атаках были задействованы ВКС, корабли ВМФ, ракетные войска и артиллерия.

- В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины, - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

Также в Минобороны рассказали, что ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования была поражена военная авиационная техника Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

Ударная обстановка Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В Днепропетровской области в результате удара по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВФУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника. В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций нацформирования «Донбасс» ликвидировано более 60 боевиков.

Самолеты и вертолеты ВКС России в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожили более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВФУ.

Кроме того, в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ уничтожено свыше 70% личного состава. Ударами по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВФУ и 123-й бригады терробороны на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве уничтожено более 50 человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.

Сейчас идет подготовка к новому этапу специальной военной операции, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

- Мы пока наблюдаем оперативную паузу, но скоро картина изменится, - сказал он «Известиям». – Об этом говорит то, что на прошлой неделе глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил командные пункты всех задействованных в спецоперации группировок. Также мы видим, что заканчивается формирование и боевая подготовка новых российских подразделений. На днях, например, была новость об окончании боевого слаживания Одесской бригады, мы слышали о создании различных республиканских батальонов, о появлении новых подразделений частных военных компаний.

Ударная обстановка Военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Эксперт полагает, что сейчас стоит ждать начала событий, которые «давно напрашивались».

- Мы ждем начала наступления, - говорит Владислав Шурыгин. – Оно может быть на трех направлениях – Николаевском, Харьковском и Запорожском. Но для начала, и это, по-моему, главное, надо закончить с освобождением территории ДНР – речь идет об операции в районе Славянска, Краматорска и Константиновки.

Минус "Три топора"

Всего за двое суток ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией уничтожен 21 пункт управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка», два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВФУ, 11 складов с боеприпасами и топливом и ракетно-артиллерийским вооружением, а также 226 районов сосредоточения войск.

Ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВФУ численностью до роты, две американских гаубицы М777, также называемые "Три топора" и комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Ударная обстановка Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai

В ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град», пять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 18 артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 42 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также 24 артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Российская ПВО за двое суток поразила 16 беспилотных летательных аппаратов и десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники.

По следам диверсантов

24 июля в Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность. Взвод старшего лейтенанта Андрея Гордиевского охранял командный пункт. В близлежащей лесополосе Андрей обнаружил большое скопление вооруженных украинских диверсантов. Несмотря на их численное превосходство, его подчинённые уничтожили отделение националистов. Оставшиеся в живых диверсанты начали стремительно отступать, оставляя раненых на поле боя. В ходе преследования противник был ликвидирован. Потерь во взводе старшего лейтенанта Андрея Гордиевского допущено не было.

Ударная обстановка Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделение старшины Николая Деттера вытесняло противника из населенного пункта. Находясь под минометным обстрелом и плотным стрелковым огнем, Николай уничтожил четыре единицы военной техники. Учитывая, что противник намного превосходил его силы, старшина вывел личный состав к окраинам населенного пункта, где организовал временный оборонительный рубеж.

Там он принял бой с подошедшими превосходящими силами противника. Бойцы под руководством Николая уничтожили вражеский бронетранспортер и более 20 националистов. Оставшиеся в живых отступили, рассказали в Минобороны.

Батальонно-тактическая группа старшего лейтенанта Алексея Кощеенкова освобождала населенный пункт. На подступах к поселку Алексей обнаружил опорный пункт и две огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, Алексей организовал систему ведения огня и вместе с подчиненными атаковал позиции врага.

Несмотря на то, что противник превосходил наше подразделение в численности, подчиненные Алексея уничтожили вражеские доты и в ходе скоротечного боя овладели опорным пунктом, взяв в плен часть боевиков, рассказали в военном ведомстве.

Сержант Николай Мерзликин, патрулируя местность рядом с расположением позиций батальонно-тактической группы, обнаружил шестерых диверсантов, готовивших засаду. Николай скрытно подобрался к противникам и метнул в их сторону гранату, взрыв которой уничтожил двух националистов. Оставшиеся сложили оружие и были доставлены в пункт управления, где на допросе выдали местоположение позиций своего подразделения. Впоследствии по этим координатам был нанесен артиллерийский удар.

Ударная обстановка Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Старший лейтенант Илья Макаров двигался в составе колонны, когда обнаружил группу диверсантов, готовивших засаду. Он занял выгодное положение и вступил в бой, уничтожив трех стрелков и гранатометчика. Спустя несколько дней во время рекогносцировки Илья обнаружил ДРГ противника, готовившую нападение.

Благодаря уверенным действиям Ильи Макарова нападение было отражено, старший лейтенант лично уничтожил шесть диверсантов. Потерь среди личного состава не было, отметили в военном ведомстве.

Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военнослужащих, когда она попала под обстрел. Александр обнаружил и подавил огневые точки врага огнём из автоматической пушки. Зайдя во фланг, он открыл плотный огонь, нанося большой урон противнику. Получив контузию, ефрейтор из боя не вышел и уничтожил еще два расчета гранатомётчиков. Колонна вовремя прибыла в заданный район.

Спустя несколько дней по позициям полка был нанесен авиаудар, в результате которого была повреждена машина ефрейтора, а весь личный состав получил контузии и травмы. Александр самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, доставил в безопасное место экипаж и вернулся назад, чтобы восстановить вооружение. Через несколько минут он обнаружил ДРГ. Противник решил, что боевая машина Александра уже подбита. Ефрейтор воспользовался этим – он подпустил диверсантов ближе и уничтожил их метким огнем.