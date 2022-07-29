Пункт и значение: союзные войска начали штурм Авдеевки

Народная милиция ДНР при поддержке российских военных начала штурм авдеевского укрепленного района — его взятие избавит Донецк и окрестности от постоянных обстрелов. В результате ударов Вооруженных сил России в Херсонской области, потеряв более 130 человек, полностью утратил боеспособность один из батальонов 60-й пехотной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ). Отступающие остатки батальона 58-й мотопехотной бригады попали под шквальный огонь своих — 118-й бригады теробороны. Об этом сообщило Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что из-за больших потерь в отдельных украинских формированиях падает боевой дух и наблюдаются пораженческие настроения.

Высокоточным оружием

Вооруженные силы России 28 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины, в результате которых противник несет значительные потери.

— Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также после ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВФУ. За прошедшие сутки уничтожено более 130 военнослужащих данного подразделения.

По данным Минобороны, 25 июля отступающие остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВФУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, которые занимали позиции второго эшелона в районе села Бахмутское.

Пункт и значение Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее Минобороны сообщало, что военнослужащие украинской 100-й бригады территориальной обороны в Луцке в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. В итоге бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании этого соединения.

Боевой дух украинских формирований падает, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Части, которые сформированы из людей, призванных в спешном порядке, к боевым действиям на передовой не готовы ни в психологическом, ни в физическом, ни в моральном плане, — считает он. — Воины из них никакие, но их упорно посылают на убой. Среди них особенно большие потери. Именно в этих частях царят пораженческие настроения. Видео с этими людьми, отказывающимися идти на фронт, есть в интернете.

У потрепанных частей кадровой армии и нацбатов другие настроения — там достаточно много идейных, отметил эксперт.

— Они сейчас выступают в роли заградотрядов и руководят недавно призванными, угрожая им расправами за отказ идти на передовую, — отметил он. — Эти части при возможности тоже стали покидать позиции, но, если их зажать, они будут сражаться. Именно они при оставлении населенных пунктов мародерствуют и грабят население, а их артиллеристы обстреливают мирные города.

Украинское командование их бережет, так как они позволяют держать фронт, считает эксперт.

— Всех этих людей воспитывали много лет, — отметил он. — Недооценивать эту категорию не стоит. Одно радует, что их с каждым днем ставится всё меньше и меньше.

Бои за Авдеевку

28 июля корреспондент «Известий» Семен Еремин сообщил о начале штурма авдеевского укрепленного района. По его словам, атакующие пехотные подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР плотным огнем поддерживают артиллерия, а также вертолеты и самолеты ВКС России. На этом отрезке линии соприкосновения союзных сил с ВФУ идут тяжелые позиционные бои.

Пункт и значение1 Фото: ИЗВЕСТИЯ

ВФУ укрепляли Авдеевку с 2014 года, и в лоб ее взять крайне трудно. Поэтому и идет наступление в обход основных позиций, с угрозой окружения для противника.

Ранее «Известия» писали, что при поддержке российских военных сил в начале июня было освобождено село Новоселовка Вторая. Это позволило отрезать украинский гарнизон Авдеевки от одного из двух путей снабжения.

Взятие Авдеевки поможет обезопасить мирное население. Недалеко от этого города располагается украинская артиллерия, которая годами обстреливает Донецк, Макеевку, Ясиноватую и окрестности этих городов.

Удары продолжаются

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия 28 июля поразили девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады, 53-й механизированной бригады, 28-й механизированной бригады, 173 района сосредоточения войск, шесть складов боеприпасов.

Многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», батарея «Град», артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.

Российские ПВО за сутки сбили три беспилотных летательных аппарата, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и девять боеприпасов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотных летательных аппаратов, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других боевых бронированных машин, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4515 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Пункт и значение12 Фрагменты боеприпаса РСЗО «Ураган» Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Заминированная дамба

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 28 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Кривом Роге в жилых домах по улице Волшебная дислоцированы подразделения ВФУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов. При этом эвакуация местных жителей не проводилась.

В Новодмитровке (ДНР) на территории сельскохозяйственного предприятия боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огонь.

В Днепре на территории индустриального колледжа на проспекте Сергея Нигояна и в здании общежития Национального университета на проспекте Гагарина дислоцированы подразделения территориальной обороны и оборудованы склады боеприпасов. Эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась.

Михаил Мизинцев также сообщил, что в Артемовске (ДНР) украинскими формированиями была заминирована дамба городского водохранилища. В случае взрыва этого сооружения в зоне прогнозируемого затопления окажутся жилые кварталы, где проживает более 35 тыс. человек. Кроме того, возможно повреждение систем жизнеобеспечения: водопровода, канализации и очистных сооружений. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

— Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, — заявил Михаил Мизинцев.

Кадровые назначения

28 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления кадров (ГУК) МО РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ.

Пункт и значение123 Начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ранее Виктор Горемыкин был замечен на видео Минобороны России, где в качестве исполняющего обязанности командира одной из групп войск в зоне специальной военной операции делал доклад Сергею Шойгу о текущей ситуации в зоне ответственности его войск.

Генерал-полковник родился 4 февраля 1959 года. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Академию Федеральной службы контрразведки РФ, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Проходил службу в Главном управлении кадров Минобороны с 2000 года, должность начальника этого управления занимал с апреля 2009 года. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы.

Шахтеры идут в бой

28 июля в Минобороны рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Рота морских пехотинцев под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Титова участвовала в освобождении одного из населенных пунктов. Рискуя собственной жизнью под пулеметным и артиллерийским огнем врага, Дмитрий Титов находился в первых рядах атакующих.

После взрыва вражеского снаряда Дмитрий был отброшен взрывной волной и получил контузию, но поле боя не покинул и продолжил командовать подразделением. Его четкие и грамотные действия позволили переломить ход боя. Противник был вынужден покинуть оборудованные укрепления и отступить — населенный пункт был освобожден, отметили в российском военном ведомстве.

Командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР лейтенант Игорь Веселов работал шахтером. В армию он пришел в 2014 году, когда Украина начала боевые действия в Донбассе. Игорь начинал службу заряжающим, потом стал наводчиком, командиром артиллерийского орудия. Сейчас он старший офицер батареи.

Подразделение, которым командует Игорь Веселов, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника, в том числе американскую артиллерийскую систему М777, отметили в военном ведомстве.

Командир орудия артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР сержант Кирилл Захаров с первых дней спецоперации находится на передовой. Он командует артиллерийским расчетом, на счету которого десятки единиц сожженной техники ВФУ и уничтоженные укрепрайоны противника. Кирилл принимал участие в освобождении практически всех населенных пунктов ЛНР. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы благодаря его умелым действиям был уничтожен взвод РСЗО «Град».

Пункт и значение1234 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Заряжающий артиллерийского орудия «Пион» рядовой Андрей Григорьев, в прошлом шахтер, работал в городе Антрацит на шахте «Комсомольская». Ранее служил в подразделении буксируемых гаубиц «Мста-Б». При выполнении поставленных задач проявил героизм, выведя свое орудие из-под массированного обстрела противника.

На счету Андрея десятки уничтоженных объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ. В ходе боя, попав под огонь вражеской артиллерии, проявил мужество и героизм. Умелым командованием вывел орудие из-под обстрела, сохранив технику и жизнь боевых товарищей, сообщили в военном ведомстве.