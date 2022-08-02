Половинчатое лишение: уничтожено уже шесть реактивных систем HIMARS

Вооруженные силы России уничтожили уже половину — шесть из двенадцати — поставленных Украине американских РСЗО HIMARS, следует из отчетов Министерства обороны РФ. В Харькове 1 августа поражены две установки этой системы, а вместе с ними 53 украинских националиста и иностранных наемника, сообщили в ведомстве. Ранее в течение июля были ликвидированы еще четыре РСЗО, заявляло МО РФ. Систематическое уничтожение HIMARS может свидетельствовать о создании специальной группы, которая занимается охотой на американские РСЗО и дальнобойные артиллерийские системы, считают эксперты.

HIMARS под прицелом

Две ракетные системы залпового огня HIMARS поражены российскими военными в результате высокоточного удара в городе Харьков, сообщило 1 августа Министерство обороны РФ.

— На территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 5 по 20 июля высокоточным оружием наземного и воздушного базирования на Украине были ликвидированы четыре установки HIMARS. Две — в районе населенного пункта Малотарановка, еще по одной — в районе Красноармейска и на восточной окраине Константиновки в ДНР.

Незадолго до этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что на Украину из США поставлено 12 HIMARS, а также запас высокоточных боеприпасов для них. Таким образом, на сегодняшний день на вооружении ВФУ осталось лишь шесть таких систем — половина от переданных американцами.

Половинчатое лишение Работа американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS Фото: ТАСС/Armed Forces of Ukraine/ZUMA Press

Кроме того, Вооруженные силы РФ постоянно наносят удары по складам с боеприпасами к американским РСЗО. Минобороны сообщало, что 24 июля в поселке Богдановцы Хмельницкой области была уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к HIMARS и снарядами к американским гаубицам М777.

Также 25 июля в Любимовке Днепропетровской области было уничтожено более 100 ракет, до 120 человек, охранявших объект, иностранные наемники и технические специалисты.

Систематическое уничтожение HIMARS может говорить о том, что создана группа, которая занимается охотой на особо важные объекты, к которым относятся американские РСЗО и дальнобойные артиллерийские системы, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Часть наших сил перенацелена на поиск и уничтожение дальнобойной артиллерии и РСЗО, — объяснил эксперт. — Мы видим плоды комплексной боевой работы. Большую роль в ней играет наша разведка. Я считаю, что для выполнения этой работы задействованы агентурная сеть, радиоэлектронная и авиаразведка. Причем большую роль при обнаружении таких целей с воздуха играют беспилотники. И это не коммерческие квадрокоптеры, а штатная техника, созданная в последние годы для российской армии. Например, те же БПЛА «Орион» и ряд других отечественных моделей.

Дезертиры бегут на запад

Министерство обороны РФ 1 августа рассказало и о других ударах, в результате которых противник понес значительные потери. В частности, ВКС России поразили пункт временной дислокации 92-й механизированной бригады, где уничтожили до 200 националистов и семь единиц бронетехники.

— Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечаются массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины, — сообщил Игорь Конашенков.

Половинчатое лишение Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили два склада боеприпасов, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВФУ, пусковую установку американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon и 239 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская батарея, восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях.

Российские ПВО за сутки сбили десять беспилотных летательных аппаратов.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Театр одного ПЗРК

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 1 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Северске (ДНР) на территории детского сада «Золотая рыбка» подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огонь.

В Одессе на крыше Театра музыкальной комедии ВФУ разместили расчеты ПЗРК, а на территории общежития Экологического университета на улице Львовская — тяжелое вооружение и бронетехнику.

В Черкассах в частных домовладениях на улице Пушкина оборудованы огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, при этом местные жители из домов не эвакуированы.

Половинчатое лишение Артиллерист ВФУ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кроме того, Михаил Мизинцев заявил, что в Днепропетровской области ВФУ заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое. Их планируется взорвать, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ и Народную милицию ДНР в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

Также Михаил Мизинцев рассказал, что 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» из порта Одесса в порт Триполи (Ливан) вышло первое судно с зерном — это сухогруз «Разони» (флаг — Сьерра-Леоне, груз — кукуруза).

— Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода, — заявил начальник НЦУО.

Операции под огнем

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР и ДНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Сержант Ирина Юшкова с первых дней специальной военной операции оказывает медпомощь военнослужащим. Она находилась в составе тыловой колонны, когда автомобиль медицинского обеспечения попал под обстрел и потерял ход. Ирина быстро сориентировалась, оказала неотложную медицинскую помощь девятерым раненым военнослужащим, а затем перегрузила их в идущий следом бронетранспортер и сопроводила до полевого госпиталя.

Кроме того, Юшкова неоднократно в условиях непрерывного огня противника в составе хирургической бригады полевого аэромобильного медицинского отряда была ассистентом при операциях тяжелораненых военнослужащих.

Командир гаубичной артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР гвардии старший лейтенант Александр Прошин служит с 2015 года. Сначала он был в минометном подразделении, а после перешел в артиллерию. Последовательно прошел все должности от заряжающего до командира батареи. Подчиненные Александра ведут контрбатарейную войну с неприятелем, уничтожают укрепрайоны и боевую технику ВФУ.

Половинчатое лишение Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Во время боя в районе Углегорской ТЭС артиллеристы поддерживали огнем пехоту, действуя на пределе человеческих возможностей. В результате было уничтожено четыре танка ВФУ.