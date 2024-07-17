Расчеты РСЗО «Град» уничтожили БПМ Marder и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Marder и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 17 июля сообщило Министерство обороны России.

«А Marder... заходили наши штурмовые группы, разведчик БПЛА увидел, что подгоняют силы, соответственно, стрельнули с корректурой, внесли небольшую поправку и попали. По рации сказали, что мы молодцы и отлично отработали», — поделился командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным Аид.

В военном ведомстве рассказали, что артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) противника, удаленные от линии соприкосновения.

В этот раз в ходе выполнения поставленной задачи расчеты РСЗО «Град» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили БМП Marder с десантом и скопление живой силы ВСУ.

Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.

«Работаем активно, отрабатываем множество различных целей: вражеская пехота, поддержка штурмовых групп, контрбатарейная борьба», — рассказал Аид.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Также сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике.

Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Ранее, 16 июля, стало известно, что мотострелковые подразделения Западной группировки российских войск взяли под контроль 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка. Кроме того, противник за сутки потерял примерно 20 единиц артиллерии.

До этого, сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Харьковской области. Как можно увидеть на кадрах, на указанном участке располагалось несколько зданий, вышка и несколько грузовиков. Один из них в этот момент находился в процессе разгрузки. После изучения местности расчет БПЛА «Герань» Вооруженных сил России нанес по складу удар, за которым последовал взрыв.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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