Мотострелковые подразделения Западной группировки российских войск взяли под контроль 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщил представитель группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«При поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике подразделений 43-й, 66-й механизированных, 4-ой танковой бригад ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка», — приводит его слова «Интерфакс».

Бигма также отметил, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» российские военнослужащие отразили четыре контратаки противника. Также было нейтрализовано пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По итогу, добавил представитель группировки войск «Запад», украинская армия за сутки потеряла до 585 своих бойцов, примерно 20 единиц украинской артиллерии. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили девять складов боеприпасов и 12 пунктов управления дронами противника.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет артиллеристов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил опорные пункты ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Отмечалось, что расчет РСЗО «Ураган» выполняет огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

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