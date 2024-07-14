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Снайперская пора: какие трофеи захватили бойцы группировки «Центр»

И как меняется вооружение и тактика действий дальнобойных стрелков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Снайперские пары выполняют на линии боевого соприкосновения целый ряд различных задач: занимаются «снайперским террором» в позиционных боях, поддерживают действия штурмовых групп, поражают пулеметчиков и гранатометчиков противника. В современных условиях изменилась и тактика действий, и вооружение этих бойцов. «Известия» узнали о работе одного из снайперских подразделений группировки войск «Центр» и посмотрели трофейное оружие, которое ранее использовали украинские боевики.

«Тогда мы его засекли и быстро-быстро сняли»

— В прошлом году в Кременной стояла наша бригада. И мы там работали, был штурм. Пехотинцы пошли, а мы их прикрываем. Нам по радейке сказали, что впереди наткнулись на врага и не могут пройти лесополосу, потому что там работает пулеметчик. «Можете снять его? »— спросили нас. Мы подошли к ним скрытно, выжидали. Как пехота по одному начала перебегать, и в то время начал пулеметчик работать. Тогда мы его засекли и быстро-быстро сняли, — рассказывает командир отделения с позывным Мажор.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Во время прошлогодних боев на вооружении подразделения стояли винтовки СВД и СВ-98 под винтовочный патрон 7,62х54 мм. Форма его гильзы разрабатывалась в конце XIX века и не лучшим образом подходит для современной высокоточной стрельбы. Сейчас в руках у Мажора современная российская снайперская винтовка с оптическим прицелом большой кратности ORSIS под патрон .338 Лапуа-Магнум. Такое оружие позволяет вести точный огонь на дистанции больше километра. На винтовке большой пламегаситель закрытого типа, который в разговорах называют «банка». С учетом количества БПЛА, в том числе и с тепловизорами, современные понятия о скрытности делают использование подобных дульных устройств практически обязательным в бою.

Вместе с Мажором в паре работает Ай-Хан. У него также новый ORSIS, но в меньшем калибре .308 (патрон 7,62х51 НАТО). В зависимости от дистанции до цели они с напарником выбирают необходимое оружие, а второй становится наблюдателем и корректирует стрельбу. Либо прикрывает от неожиданного появления целей вне зоны эффективного огня второго номера.

Мажор и Ай-Хан работают в одной группе с 2018 года, поэтому, по словам последнего, понимают друг друга уже с полуслова. А на службе в качестве снайперов оба провели уже больше 10 лет. Ай-Хан получил эту специальность еще во время службы по призыву, а стрельбу и охоту любил еще подростком, до того, как попал в армию.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сам захотел быть снайпером, потому что охотой увлекаюсь с детства. В таежном районе вырос в деревне, в тайге. Увлекаюсь стрельбой. В юности стрелял из гладкоствольного ружья 12-го калибра, 16-го калибра, «тосовки», мелкашки. А сейчас еще дома у меня есть 12-й калибр и карабин «Лось» 308-го калибра, — рассказал Ай-Хан.

Конечно же, возникает вопрос, кто же научил его стрелять и охотиться, а потом и мотивировал служить в армии.

— Брат двоюродный. Он тоже тут, но в другом подразделении, в зенитчиках. Он меня с детства учил. Меня на охоту брал. С детства с ним рос, — ответил Ай-Хан.

Сегодня они с братом, в военном смысле, тоже рядом: на одном направлении, под Авдеевкой. И вполне возможно, когда Ай-Хан и его товарищи идут на очередной боевой выход, именно его брат сбивает дроны противника над ними.

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Ценные трофеи

Командир взвода Дербент показывает трофейное оружие снайперов врага. На Украине еще до СВО большое внимание уделяли развитию армейского снайперского дела и укомплектовывали снайперские подразделения даже в пехотных полках и бригадах дорогостоящими вооружением, приборами и снаряжением. Перед нами — украинское развитие американской снайперской винтовки М110. После запрета поставок вооружения из США неонацистским формированиям, поводом для которого стали снайперские винтовки, на Украине начали искать выход из положения. Конечно, о роспуске неонацистов речи идти не могло, поэтому вначале стали легализовывать оружие путем сборки из деталей на территории страны, а позже частично локализовали производство.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Естественно, что во всех сериях импортными остаются бланк ствола и многие другие элементы. В итоге боевики смогли получить достаточно массовую и при этом качественную полуавтоматическую винтовку УАР-10, сделанную под патрон .308 по классической схеме Стоунера с прямым газоотводом. Среди современного полуавтоматического снайперского оружия такая схема технически считается наиболее точной, хотя и имеет определенную чувствительность к загрязнению. Рядом — американская винтовка SAVAGE под патрон .338, производство подобного оружия на Украине так и не наладили. Данная модель с ручной перезарядкой выбрана врагом была, скорее, в силу относительно хорошего соотношения между ценой и качеством, чем по причине особых характеристик. Но долгое время закупалась через «волонтеров», проще говоря под видом частных закупок. А уже «волонтеры» передавали свои «спортивные» винтовки в войска, легализуя их таким образом.

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Дербент родом из Дагестана, в армии служит снайпером с 2016 года, а до этого служил в пограничных войсках. Всего на службе уже больше 19 лет. До этого года так же, как и большинство коллег, он использовал штатную винтовку СВД.

— Отучился я в Хабаровске, в снайперской школе, в 2016 году закончил. И вот основную базу нам дали для развития. Я купил на свои тюнинг винтовки. У нас у всех штатное оружие — СВД или ВСС. Сам купил прицел современный, такой более-менее. Цевье, сошки, немного под себя сделал. Приклад телескопический с компенсаторами отдачи, — рассказал Дербент, как за годы службы постепенно модернизировал свою винтовку.

СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сейчас у него новый ORSIS под патрон .338 Лапуа-Магнум, и Дербент с видимым удовольствием показывает патроны, которые снаряжает, и рассказывает о том, как добился кучности огня менее 3 см на 100 м. Дома его поддерживает вся семья: родители, братья, сестры.

— Жена тоже. Она педагог-психолог в кадетском училище. Она, можно сказать, тоже воинов растит. И они все постоянно спрашивают, как у вас там супруг. И вот она то фотографии им покажет, то еще что-нибудь, — рассказал Дербент.

Иногда жена обращается к нему за практическими советами по работе с будущими военнослужащими, с учетом почти 20 лет опыта супруга в войсках. Всё-таки знание воинских коллективов на своем собственном опыте, изнутри, которым он обладает, тяжело чем-либо заменить. Сейчас эти кадеты уже офицеры, приезжают в гости, добавил Дербент.

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