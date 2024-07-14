Снайперская пора: какие трофеи захватили бойцы группировки «Центр»

Снайперские пары выполняют на линии боевого соприкосновения целый ряд различных задач: занимаются «снайперским террором» в позиционных боях, поддерживают действия штурмовых групп, поражают пулеметчиков и гранатометчиков противника . В современных условиях изменилась и тактика действий, и вооружение этих бойцов. «Известия» узнали о работе одного из снайперских подразделений группировки войск «Центр» и посмотрели трофейное оружие, которое ранее использовали украинские боевики .

«Тогда мы его засекли и быстро-быстро сняли»

— В прошлом году в Кременной стояла наша бригада. И мы там работали, был штурм. Пехотинцы пошли, а мы их прикрываем. Нам по радейке сказали, что впереди наткнулись на врага и не могут пройти лесополосу, потому что там работает пулеметчик. «Можете снять его? »— спросили нас. Мы подошли к ним скрытно, выжидали. Как пехота по одному начала перебегать, и в то время начал пулеметчик работать. Тогда мы его засекли и быстро-быстро сняли , — рассказывает командир отделения с позывным Мажор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Во время прошлогодних боев на вооружении подразделения стояли винтовки СВД и СВ-98 под винтовочный патрон 7,62х54 мм . Форма его гильзы разрабатывалась в конце XIX века и не лучшим образом подходит для современной высокоточной стрельбы. Сейчас в руках у Мажора современная российская снайперская винтовка с оптическим прицелом большой кратности ORSIS под патрон .338 Лапуа-Магнум. Такое оружие позволяет вести точный огонь на дистанции больше километра . На винтовке большой пламегаситель закрытого типа, который в разговорах называют «банка». С учетом количества БПЛА, в том числе и с тепловизорами, современные понятия о скрытности делают использование подобных дульных устройств практически обязательным в бою.

Вместе с Мажором в паре работает Ай-Хан. У него также новый ORSIS, но в меньшем калибре .308 (патрон 7,62х51 НАТО). В зависимости от дистанции до цели они с напарником выбирают необходимое оружие, а второй становится наблюдателем и корректирует стрельбу . Либо прикрывает от неожиданного появления целей вне зоны эффективного огня второго номера.

Мажор и Ай-Хан работают в одной группе с 2018 года, поэтому, по словам последнего, понимают друг друга уже с полуслова. А на службе в качестве снайперов оба провели уже больше 10 лет . Ай-Хан получил эту специальность еще во время службы по призыву, а стрельбу и охоту любил еще подростком, до того, как попал в армию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Сам захотел быть снайпером, потому что охотой увлекаюсь с детства. В таежном районе вырос в деревне , в тайге. Увлекаюсь стрельбой. В юности стрелял из гладкоствольного ружья 12-го калибра, 16-го калибра, «тосовки», мелкашки. А сейчас еще дома у меня есть 12-й калибр и карабин «Лось» 308-го калибра, — рассказал Ай-Хан.

Конечно же, возникает вопрос, кто же научил его стрелять и охотиться, а потом и мотивировал служить в армии.

— Брат двоюродный. Он тоже тут, но в другом подразделении, в зенитчиках. Он меня с детства учил. Меня на охоту брал. С детства с ним рос, — ответил Ай-Хан.

Сегодня они с братом, в военном смысле, тоже рядом: на одном направлении, под Авдеевкой . И вполне возможно, когда Ай-Хан и его товарищи идут на очередной боевой выход, именно его брат сбивает дроны противника над ними.

Ценные трофеи

Командир взвода Дербент показывает трофейное оружие снайперов врага. На Украине еще до СВО большое внимание уделяли развитию армейского снайперского дела и укомплектовывали снайперские подразделения даже в пехотных полках и бригадах дорогостоящими вооружением, приборами и снаряжением . Перед нами — украинское развитие американской снайперской винтовки М110. После запрета поставок вооружения из США неонацистским формированиям, поводом для которого стали снайперские винтовки, на Украине начали искать выход из положения. Конечно, о роспуске неонацистов речи идти не могло, поэтому вначале стали легализовывать оружие путем сборки из деталей на территории страны, а позже частично локализовали производство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Естественно, что во всех сериях импортными остаются бланк ствола и многие другие элементы. В итоге боевики смогли получить достаточно массовую и при этом качественную полуавтоматическую винтовку УАР-10, сделанную под патрон .308 по классической схеме Стоунера с прямым газоотводом . Среди современного полуавтоматического снайперского оружия такая схема технически считается наиболее точной, хотя и имеет определенную чувствительность к загрязнению. Рядом — американская винтовка SAVAGE под патрон .338, производство подобного оружия на Украине так и не наладили. Данная модель с ручной перезарядкой выбрана врагом была, скорее, в силу относительно хорошего соотношения между ценой и качеством , чем по причине особых характеристик. Но долгое время закупалась через «волонтеров», проще говоря под видом частных закупок. А уже «волонтеры» передавали свои «спортивные» винтовки в войска, легализуя их таким образом .

Дербент родом из Дагестана, в армии служит снайпером с 2016 года, а до этого служил в пограничных войсках. Всего на службе уже больше 19 лет. До этого года так же, как и большинство коллег, он использовал штатную винтовку СВД.

— Отучился я в Хабаровске, в снайперской школе, в 2016 году закончил. И вот основную базу нам дали для развития. Я купил на свои тюнинг винтовки. У нас у всех штатное оружие — СВД или ВСС. Сам купил прицел современный, такой более-менее. Цевье, сошки, немного под себя сделал. Приклад телескопический с компенсаторами отдачи , — рассказал Дербент, как за годы службы постепенно модернизировал свою винтовку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сейчас у него новый ORSIS под патрон .338 Лапуа-Магнум, и Дербент с видимым удовольствием показывает патроны, которые снаряжает, и рассказывает о том, как добился кучности огня менее 3 см на 100 м. Дома его поддерживает вся семья: родители, братья, сестры.



— Жена тоже. Она педагог-психолог в кадетском училище. Она, можно сказать, тоже воинов растит. И они все постоянно спрашивают, как у вас там супруг. И вот она то фотографии им покажет, то еще что-нибудь, — рассказал Дербент.

Иногда жена обращается к нему за практическими советами по работе с будущими военнослужащими, с учетом почти 20 лет опыта супруга в войсках. Всё-таки знание воинских коллективов на своем собственном опыте, изнутри, которым он обладает, тяжело чем-либо заменить. Сейчас эти кадеты уже офицеры, приезжают в гости, добавил Дербент.