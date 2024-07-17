В США ликвидировали подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев

Полиция застрелила подозрительного человека в городе Милуоки в американском штате Висконсин примерно в 4 км от места проведения съезда Республиканской партии. Об этом 16 июля сообщил телеканал CBS 58.

«Смертельная стрельба с участием офицера расследуется в районе 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки», — говорится в сообщении.

Журналист Дэн О'Доннелл на странице в соцсети X (бывш. Twitter) также подтвердил, что подозреваемый был застрелен.

В Милуоки были усилены меры безопасности после попытки покушения на кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.

15 июля Трамп прибыл на национальный съезд Республиканской партии, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом.