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В результате обстрела ЗАЭС со стороны ВФУ была частично повреждена теплоэлектростанция

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Артиллерия вооруженных формирований Украины (ВФУ) обстреляла Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в российском Министерстве обороны.

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«11 августа 2022 года подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции. В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала и работа реакторов не нарушена», — говорится в докладе Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

В этот же день член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Он уточнил, что радиоактивный фон в норме, какого-либо загрязнения воздуха не фиксируется.

Тогда же глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными формированиями Украины по хранилищу ядерных отходов. Он добавил, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Ранее в четверг сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили все ночные попытки атак ВФУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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