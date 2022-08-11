В Запорожье разработали план на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов

Власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными силами Украины (ВСУ) по хранилищу ядерных отходов. Об этом 11 августа заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что в течение дня ВСУ целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

«У военно-гражданской администрации сегодня разработан план, вплоть до эвакуации жителей, если вдруг не дай бог будет развиваться подобная ситуация и дальше. <...> Украинские войска продолжают наносить удары. Они делают это системно, штучно и сериями, в основном целят по инфраструктуре, в основном бьют по ЛЭП, бьют по системе охлаждения [АЭС], бьют по хранилищам ядерных отходов», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

За последние сутки ВСУ уже второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС.

Известно, что три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС. По словам Рогова, специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. Он отметил, что в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», отмечает телеканал «360».

Из-за обстрелов станции новая смена не смогла приступить к работе на АЭС, автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Рогов отметил, что пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать специалисты предварительной смены.

Ранее в четверг сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Накануне глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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