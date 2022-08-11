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В Запорожье разработали план на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов

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Фото: РИА Новости
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Власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными силами Украины (ВСУ) по хранилищу ядерных отходов. Об этом 11 августа заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Они могут воплотить ужасную историю на атомной станции»
Новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий — об угрозе со стороны Киева для ЗАЭС, референдуме и хождении рубля

Он рассказал, что в течение дня ВСУ целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

«У военно-гражданской администрации сегодня разработан план, вплоть до эвакуации жителей, если вдруг не дай бог будет развиваться подобная ситуация и дальше. <...> Украинские войска продолжают наносить удары. Они делают это системно, штучно и сериями, в основном целят по инфраструктуре, в основном бьют по ЛЭП, бьют по системе охлаждения [АЭС], бьют по хранилищам ядерных отходов», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

За последние сутки ВСУ уже второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС.

Известно, что три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС. По словам Рогова, специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. Он отметил, что в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», отмечает телеканал «360».

Из-за обстрелов станции новая смена не смогла приступить к работе на АЭС, автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Рогов отметил, что пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать специалисты предварительной смены.

Ранее в четверг сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Накануне глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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