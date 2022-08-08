В МИД РФ назвали опасной ситуацию с постоянными обстрелами Запорожской АЭС

Ситуация относительно непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с каждым днем становится опаснее. Об этом заявила 8 августа официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российская сторона уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по Запорожской АЭС, в том числе с применением все более разрушительных систем вооружений», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что станция в последние несколько дней также подвергалась атаке ВСУ. Она указала, что благодаря действиям сотрудников АЭС и ВС РФ, обеспечивающих защиту объекта, тогда «удалось избежать большой беды».

«Регулярно направляем в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) актуализированную информацию «с места», которая находит отражение в информационных циркулярах агентства, со всей определенностью изобличающих преступные действия ВСУ, командование которых окончательно утратило способность мыслить здраво. Явно отказало у них и элементарное чувство самосохранения, ведь, наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», — продолжила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Киев выбрал в качестве цели не только народы России и Украины, но и фактически берет в заложники всю Европу, которую, по всей видимости, не прочь «подпалить» в угоду своим нацистским идолам.

В заявлении дипломат привела высказывание и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно обстрелов АЭС. Он назвал самоубийством любую атаку на атомную электростанцию и выразил надежду на то, что эти атаки будут прекращены.

Захарова также привела комментарий и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в котором он указал на реальный риск ядерной катастрофы из-за атак на Запорожскую АЭС, способный поставить под угрозу людей и окружающую среду на Украине и за ее пределами.

«Закрыть глаза на бесчинства Киева не получится. У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные. Но остается вопрос: а слышат ли в Киеве эти сигналы? ‹...› Ведь руководители ООН и МАГАТЭ раз за разом не решаются прямо назвать источник угрозы. ‹...› Перефразируя известное изречение, дипломатам, особенно столь высокого ранга, язык в такой ситуации дан для того, чтобы не скрывать свои мысли, а выразиться предельно четко и ясно», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что Москвой предоставлено уже немало подтверждающей информации, чтобы генсекретарь ООН и гендиректор МАГАТЭ «открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников, включая их семьи и остальных жителей в Энергодаре».

«Угроза разрослась до таких масштабов, что нельзя оставаться безучастными наблюдателями. Пора призвать Киев к порядку, а руководителям ООН и МАГАТЭ — проявить свое лидерство и умение воздействовать непосредственно на источник угрозы», — добавила она.

Ранее в понедельник в посольстве России в США указали, что обстрелы АЭС со стороны украинских боевиков создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы.

В ночь на воскресенье, 7 августа, украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».