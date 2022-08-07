Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в воскресенье, 7 августа, в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодар.

«Сегодня ночью ВФУ нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы», — сказано в тексте сообщения.

В сообщении отмечается, что в зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Также подчеркивается, что поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.

При этом от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока — не более 400 м.

Накануне сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» заявила, что СБ (Совет безопасности) ООН, Международное агентство по атомной энергии, международное сообщество обязаны срочно собраться и потребовать от Украины прекратить удары по Запорожской атомной станции.

По ее словам, выпущенные ВСУ по Запорожской АЭС и городу Энергодару 20 снарядов являются тяжким военным преступлением, которое должно быть расследовано, а виновные наказаны.

Днем ранее сообщалось, что обстрелы со стороны Украины привели к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

5 августа ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

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