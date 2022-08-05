Атака ВСУ на Запорожскую АЭС. Главное

Вооруженные силы Украины в пятницу, 5 августа, дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар. Подробности о новых атаках на стратегический объект — в материале «Известий».

Новые обстрелы Запорожской АЭС

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников.

Как написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в результате артиллерийского обстрела оказались оборваны две линии электропередачи, которые обеспечивают питание распределительного устройства, предназначенного для безопасного функционирования энергоблоков. Удары спровоцировали пожар.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

О пострадавших в результате инцидентов информации на данный момент нет.

Власти планируют привлечь МАГАТЭ к расследованию

В беседе с ТАСС Рогов заявил, что запорожские власти намерены задокументировать новые факты нападения украинской стороны на электростанцию и передать все собранные доказательства в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы видим, что количество ударов со стороны ВСУ по Запорожской АЭС сегодня уже исчисляется десятками, если мы возьмем ударные беспилотники, артиллерию, РСЗО. Или МАГАТЭ должно вмешаться, или мы получим действительно катастрофу. Это их зона ответственности, и дать оценку происходящему они должны, а вернее, обязаны», — подчеркнул он.

Вместе с тем накануне замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил о срыве визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, сроки поездки уже были согласованы, а Москва была готова гарантировать безопасность миссии, но секретариат агентства отказался организовать поездку. Дипломат выразил уверенность в том, что это решение сыграло на руку киевскому режиму и его «западным кураторам».

До этого в запорожской ВГА также призывали ООН оказать содействие в принуждении Украины к миру после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.

Предыдущие атаки на Запорожскую АЭС

Произошедшее 5 августа далеко не первая попытка ВСУ атаковать Запорожскую АЭС. Например, в ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле объекта. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

20 июля беспилотники ВСУ четырежды атаковали станцию. Повреждений на самой АЭС удалось избежать, но ранения получили 11 сотрудников.

27 июля замдиректора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» подчеркивал, что атаки на станцию могут привести к техногенной катастрофе.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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