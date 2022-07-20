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Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от удара ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Реакторная часть Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре не повреждена после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил в среду, 20 июля.

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«Реакторная часть не пострадала», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки украинских БПЛА находится в норме, передает RT.

Ранее в этот день в администрации города Энергодара, где расположена станция, заявили, что ВСУ совершили четыре атаки на Запорожскую АЭС, сообщается на сайте kp.ru.

Украинские боевики уже пытались нанести ущерб объекту. Так, в ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Тогда глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь. В регионе отмечали, что видимый прогресс в освобождении области наступит, когда российские войска установят контроль над всей территорией Донбасса.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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