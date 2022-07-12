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Беспилотники ВСУ сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС

Украинские беспилотники сбросили две мины на здание рядом с Запорожской АЭС
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили две мины на здание, расположенное около Запорожской АЭС. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

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«Сегодня в 0:26 два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — сообщил он.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал, что представители украинской армии получили жесткий отпор при попытке наступления на территорию Запорожской области.

Также в этот день стало известно, что после обстрела города Новая Каховка в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли не менее шести человек, сообщил во вторник

К тому же, 10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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