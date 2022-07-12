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Не менее шести человек погибли в результате обстрелов ВСУ по Новой Каховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После обстрела города Новая Каховка в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли не менее шести человек, сообщил во вторник, 12 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
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«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы. Очень много людей под завалами. Раненых продолжают доставлять [в больницу]», — рассказал он ТАСС.

По словам Леонтьева, много людей заблокировано в квартирах и домах, но разблокировать их не могут.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно ранее, поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. После этого склад сдетонировал. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

Позднее глава ВГА сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений.

11 июля склад с гуманитарной помощью в Новой Каховке Херсонской области серьезно пострадал в результате удара националистами по городу РСЗО HIMARS.

В этот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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