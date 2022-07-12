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При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадал склад с гумпомощью

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Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Kento Nara
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Склад с гуманитарной помощью в Новой Каховке Херсонской области серьезно пострадал в результате удара националистами по городу РСЗО HIMARS. Об этом «Известиям» 11 июля сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Он заявил, что склад находился в непосредственной близости от места взрыва и получил серьезные повреждения.

Ранее Владимир Леонтьев сообщил, что рынок и жилые дома в Новой Каховке подверглись обстрелу Вооруженных формирований Украины (ВФУ). По предварительным данным, обстрел велся из американских HIMARS, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями.

В этот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

10 июля, депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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