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В Верховной раде не исключили удары по территории России американскими ракетами

Депутат рады Чернев не исключил удары по территории России американскими ракетами
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Фото: ТАСС/Zuma/Cpl. Brendan Mullin
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Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России.

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«Мы берем на себя определенные обязательства, но там, как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Чернев назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

«[У Киева] есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», — добавил депутат.

Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 км. Каль заявил, что Вашингтон заручился обещанием Киева не использовать HIMARS для ударов по территории РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. По ее словам, на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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