Обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. Об этом заявила 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она напомнила, что в конце минувшего года Москва требовала письменные гарантии безопасности, потому что на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

«Политически оценка одна: вот эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ — это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать. Должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит, и соответствующая реакция нашего силового блока», — сказала Захарова.

Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 км. Каль заявил, что Вашингтон заручился обещанием Киева не использовать HIMARS для ударов по территории РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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