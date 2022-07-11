Стало известно об ударе ВСУ по рынку и жилым домам в Новой Каховке

Рынок и жилые дома в Новой Каховке Херсонской области подверглись обстрелу Вооруженных сил Украины (ВФУ). По предварительным данным, обстрел велся из американских HIMARS, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями. Об этом в понедельник, 11 июля, «Известиям» сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

«В результате удара ВСУ по Новой Каховке повреждены жилые дома, поскольку ракеты американские попали в склады с минеральными удобрениями, которые начали взрываться. Есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна», — рассказал он.

Леонтьев добавил, что известно о нескольких раненых, которых принимают в больницах. Также жилому фонду нанесен большой ущерб.

Количество пострадавших, по словам Леонтьева, может быть очень большим. Пока он воздержался от прогнозов.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 11 июля заявила, что жителям необходимо покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

Днем ранее, 10 июля, депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. Он сказала, что на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

Ранее, 8 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об обстреле по Каховской ГЭС. Тогда же глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев отметил, что станция не получила значительных повреждений. Позднее в тот же день сообщалось, что российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на гидроэлектростанцию.

Накануне в распоряжении «Известий» оказались кадры задержания украинских диверсантов, которые готовили серию терактов в Херсоне. Российские силовики предотвратили преступления и разгромили созданную спецслужбами Украины ячейку.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.