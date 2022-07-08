В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по ГЭС в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Об этом 8 июля сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Утром был нанесен удар по ГЭС [со стороны украинских войск]. Есть пострадавшие, уточняем», — заявил Стремоусов.

В этот же день глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что ГЭС не получила значительных повреждений.

«ГЭС как работала, так и работает. Никаких серьезных повреждений ей нанесено не было», — отметил Леонтьев.

Ранее в этот же день ВСУ атаковали Кировский район Донецка с использованием снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее, 7 июля, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Красная Поляна в ДНР. Две жительницы получили ранения.

21 мая иностранные журналисты посетили Каховскую ГЭС, чтобы убедиться в ее бесперебойной работе. Перед этим они побывали в Донецке и Мариуполе.