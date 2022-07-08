Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Текстовая трансляция



НАСА утверждает, что РФ использует МКС для политической поддержки спецоперации на Украине.



Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, заявили в республике.







По словам главы российского МИДа, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.



Лавров заявил, что энергетический кризис начался не сегодня, это результат авантюрной политики Запада.



Лавров на СМИД G20 указал на раздвоенность позиции Запада по украинскому вопросу.



Если Запад добивается военной победы Украины, то говорить с ним не о чем, потому что таким образом не дает Украине перейти к мирному процессу, сообщил главы МИД РФ Сергей Лавров.



Россия готова к переговорам с Киевом и Анкарой по вопросу украинского зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Экспорт США в РФ в мае сократился более чем на 13% по сравнению с апрелем, сообщили в Министерстве торговли США.



Запад на совещании глав МИД Группы двадцати (G20) не ответил на нелицеприятные вопросы России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Один человек погиб, 13 ранены в ДНР за сутки в результате обстрелов, заявили в Донецке.



Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что американский президент Джо Байден хочет посетить Украину, но его визиту мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью.



В Шахтерске ДНР прогремели взрывы и начался пожар после обстрела города со стороны ВСУ, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).



Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к Народной милиции Луганской народной республики источник.



В Запорожье заявили о финансировании вооружения Украины с помощью работы сall-центров и онлайн-казино, в которых работают мошенники.



Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в Донецкой народной республике.