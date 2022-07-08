 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Хакеры RaHDit выложили данные еще 2,5 тыс. сотрудников разведки Украины
Мир
Кисида назвал состояние экс-премьера Японии Абэ тяжелым
Мир
Лавров анонсировал встречи с главами МИД ряда стран на полях G20
Спорт
В НХЛ рекомендовали клубам не вмешиваться в политику России
Мир
На трубопроводе в Техасе произошел взрыв
Происшествия
Нефтепродукты попали в озеро в Якутии из-за опрокидывания бензовоза
Мир
Военные ДНР проводят ночные контратаки «Градами» по позициям ВСУ
Мир
Лавров заявил о попытке Запада искусственно блокировать поставки зерна
Мир
Посол России в Японии осудил покушение на экс-премьера Абэ
Мир
Китайская армия провела военные учения возле Тайваня
Мир
Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ
/

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецоперации России на Украине продолжается. В Шахтерске ДНР прогремели взрывы и начался пожар после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Они также обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Тем временем Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса — в прямой трансляции «Известий» 8 июля 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:24
НАСА утверждает, что РФ использует МКС для политической поддержки спецоперации на Украине.
Сегодня, 09:22
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, заявили в республике.
Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:10
По словам главы российского МИДа, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.
Сегодня, 09:05
Лавров заявил, что энергетический кризис начался не сегодня, это результат авантюрной политики Запада.
Сегодня, 08:59
Лавров на СМИД G20 указал на раздвоенность позиции Запада по украинскому вопросу.
Сегодня, 08:45
Если Запад добивается военной победы Украины, то говорить с ним не о чем, потому что таким образом не дает Украине перейти к мирному процессу, сообщил главы МИД РФ Сергей Лавров.
Сегодня, 08:42
Россия готова к переговорам с Киевом и Анкарой по вопросу украинского зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сегодня, 08:42
Экспорт США в РФ в мае сократился более чем на 13% по сравнению с апрелем, сообщили в Министерстве торговли США.
Сегодня, 08:40
Запад на совещании глав МИД Группы двадцати (G20) не ответил на нелицеприятные вопросы России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сегодня, 08:26
Один человек погиб, 13 ранены в ДНР за сутки в результате обстрелов, заявили в Донецке.
Сегодня, 08:07
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что американский президент Джо Байден хочет посетить Украину, но его визиту мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью.
Сегодня, 08:04
В Шахтерске ДНР прогремели взрывы и начался пожар после обстрела города со стороны ВСУ, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Сегодня, 07:59
Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к Народной милиции Луганской народной республики источник.
Сегодня, 07:57
В Запорожье заявили о финансировании вооружения Украины с помощью работы сall-центров и онлайн-казино, в которых работают мошенники.
Сегодня, 07:56
Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в Донецкой народной республике.
Сегодня, 07:55
Традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел на саммите «Большой двадцатки» (G20) была отменена из-за присутствия России и нежелания ряда представителей принимать в ней участие вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявило агентство Kyodo.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022