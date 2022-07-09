Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция

Добровольческий отряд "Тигр" для участия в спецоперации на Украине формируется в Приморье на базе бригады морской пехоты, сообщает пресс-служба правительства края. В течение месяца добровольцам предстоит пройти два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они отправятся в командировку на Украину.
Следственный комитет России оценил ущерб Мариуполя на сегодняшний день он в более чем 45,9 млрд рублей. На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения.
Российские силы противовоздушной обороны утром в субботу запустили минимум 15 ракет в небо над Херсоном.
Транзит российского газа через территорию Украины в субботу может составить порядка 40 млн кубометров в сутки, передаёт ТАСС.
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Погибли три мирных жителя.
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передаёт ТАСС.
Украинские войска утром обстреляли Ясиноватую, выпущено 3 снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Военкор «Известий» показал работу ремонтного батальона на спецоперации
Новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали в ходе спецоперации на Украине против неприятельских дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
«Желтый» уровень террористической опасности продлен на территории Курской области еще на две недели. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике, а также активно наступают на город Артемовск (Бахмут). Об этом ТАСС заявил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Наступление ведётся у села Весёлая Долина в 5 километрах от Бахмута.