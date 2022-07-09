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Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике, а также активно наступают на город Артемовск (Бахмут). Наступление ведётся у села Весёлая Долина в 5 километрах от Бахмута.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:51
Добровольческий отряд "Тигр" для участия в спецоперации на Украине формируется в Приморье на базе бригады морской пехоты, сообщает пресс-служба правительства края. В течение месяца добровольцам предстоит пройти два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они отправятся в командировку на Украину.
Сегодня, 09:49
Следственный комитет России оценил ущерб Мариуполя на сегодняшний день он в более чем 45,9 млрд рублей. На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения.
Сегодня, 09:21
Российские силы противовоздушной обороны утром в субботу запустили минимум 15 ракет в небо над Херсоном.
Сегодня, 09:15
Транзит российского газа через территорию Украины в субботу может составить порядка 40 млн кубометров в сутки, передаёт ТАСС.
Сегодня, 09:05
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Погибли три мирных жителя.
Сегодня, 08:56
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передаёт ТАСС.
Сегодня, 08:55
Украинские войска утром обстреляли Ясиноватую, выпущено 3 снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 08:23
Военкор «Известий» показал работу ремонтного батальона на спецоперации
Сегодня, 08:22
Новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали в ходе спецоперации на Украине против неприятельских дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сегодня, 08:20
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
Сегодня, 08:20
«Желтый» уровень террористической опасности продлен на территории Курской области еще на две недели. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Сегодня, 08:18
Союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике, а также активно наступают на город Артемовск (Бахмут). Об этом ТАСС заявил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Наступление ведётся у села Весёлая Долина в 5 километрах от Бахмута.
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