Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция



Добровольческий отряд "Тигр" для участия в спецоперации на Украине формируется в Приморье на базе бригады морской пехоты, сообщает пресс-служба правительства края. В течение месяца добровольцам предстоит пройти два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они отправятся в командировку на Украину.



Следственный комитет России оценил ущерб Мариуполя на сегодняшний день он в более чем 45,9 млрд рублей. На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения.



Российские силы противовоздушной обороны утром в субботу запустили минимум 15 ракет в небо над Херсоном.



Транзит российского газа через территорию Украины в субботу может составить порядка 40 млн кубометров в сутки, передаёт ТАСС.



Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Погибли три мирных жителя.



Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передаёт ТАСС.



Украинские войска утром обстреляли Ясиноватую, выпущено 3 снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Военкор «Известий» показал работу ремонтного батальона на спецоперации



Новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали в ходе спецоперации на Украине против неприятельских дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.



«Желтый» уровень террористической опасности продлен на территории Курской области еще на две недели. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.