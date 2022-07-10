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Союзные войска взяли Григоровку и движутся к Северску. Онлайн спецоперации 10 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску. Киев тем временем признал бесполезность «Железного купола» против российских ракет и испугался прекращения военной помощи после отставки Бориса Джонсона. Миллионам британцев предрекли нищету из-за роста цен на электричество, канцлер ФРГ Олаф Шольц также предупредил своих граждан о нехватке энергоносителей в ближайшие годы. ВСУ ночью и утром снова обстреляли Донецк и Алчевск. Что происходит на Украине, в России и в мире 10 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:49
ВСУ выпустили пять снарядов из тяжелого вооружения по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Выпущенные по Донецку украинской стороной боеприпасы имели калибр 155 мм. Обстрел произошел в 07:55 по местному времени. Информация о погибших или раненых пока не поступала.
Сегодня, 09:49
Аналитики предупреждают, что в этом году британские домохозяйства столкнутся с беспрецедентным увеличением счетов в зимний период, а защитник прав потребителей Мартин Льюис сказал, что «миллионы» впадут в нищету».
Сегодня, 09:46
ВСУ вновь обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
Сегодня, 09:45
Система противоракетной обороны «Железный купол» не подходит Украине, поскольку не защищает от крылатых и баллистических российских ракет, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Сегодня, 09:45
Энергообеспечение будет оставаться вопросом номер один в Германии на протяжении многих месяцев и даже лет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Сегодня, 09:44
Украинский политик Инна Совсун заявила об обеспокоенности со стороны Киева отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне опасений о последующем прекращении помощи от Соединенного Королевства.
Сегодня, 09:44
В Луганской Народной Республике союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
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