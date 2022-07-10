ВСУ выпустили пять снарядов из тяжелого вооружения по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Выпущенные по Донецку украинской стороной боеприпасы имели калибр 155 мм. Обстрел произошел в 07:55 по местному времени. Информация о погибших или раненых пока не поступала.
Аналитики предупреждают, что в этом году британские домохозяйства столкнутся с беспрецедентным увеличением счетов в зимний период, а защитник прав потребителей Мартин Льюис сказал, что «миллионы» впадут в нищету».
ВСУ вновь обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
Система противоракетной обороны «Железный купол» не подходит Украине, поскольку не защищает от крылатых и баллистических российских ракет, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Энергообеспечение будет оставаться вопросом номер один в Германии на протяжении многих месяцев и даже лет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Украинский политик Инна Совсун заявила об обеспокоенности со стороны Киева отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне опасений о последующем прекращении помощи от Соединенного Королевства.
В Луганской Народной Республике союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.