Союзные войска взяли Григоровку и движутся к Северску. Онлайн спецоперации 10 июля

Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску. Киев тем временем признал бесполезность «Железного купола» против российских ракет и испугался прекращения военной помощи после отставки Бориса Джонсона. Миллионам британцев предрекли нищету из-за роста цен на электричество, канцлер ФРГ Олаф Шольц также предупредил своих граждан о нехватке энергоносителей в ближайшие годы. ВСУ ночью и утром снова обстреляли Донецк и Алчевск. Что происходит на Украине, в России и в мире 10 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».