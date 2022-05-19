Шредера лишили ряда государственных привилегий

Бюро экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера больше не будет финансироваться из федеральных средств. Бюджетный комитет парламента Германии в четверг, 19 мая, одобрил заявку правящих партий о лишении политика части государственных привилегий, сообщило немецкое агентство DPA.

По закону бюро Шредера финансируется за счет налогоплательщиков, однако теперь сотрудникам экс-канцлера не будут выплачивать зарплату. Но при этом остаются право на личную охрану и ежемесячная пенсия, которую получают все бывшие главы правительства Германии.

Накануне, 18 мая, газета Welt сообщила о планах Европарламента принять резолюцию с призывом совета Евросоюза (ЕС) включить Герхарда Шредера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в санкционные списки. Это будет сделано, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях.

При этом резолюции Европарламента не носят обязывающий характер для других институтов ЕС. Как указал депутат от немецкого «Христианско-демократического союза» Штефан Бергер, данная резолюция будет «сигналом, что бывшие канцлеры должны учитывать интересы их государства и после ухода с должности».

23 апреля Шредер в интервью The New York Times заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.

Ранее в мае сообщалось, что правящая коалиция в бундестаге договорилась лишить Шредера ряда статусных привилегий на фоне критики правящего режима из-за его близости к руководству России. В частности, Шредера лишат бюро в бундестаге, которое состоит из шести кабинетов и семи сотрудников, работавших на него. До этого в этом же месяце предложение включить Шредера в санкционный список ЕС из-за его связи с Россией звучало от депутата парламента Польши.