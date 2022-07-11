Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье. Онлайн спецоперации 11 июля

Газопровод «Северный поток» (главный канал поставки топлива в ЕС) остановился на плановое обслуживание, об этом свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.По графику плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля.

Литва расширила ограничения на транзит российских грузов в Калининград через свою территорию в рамках санкций ЕС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на национальную таможню. Запрет коснется алкоголя, промхимикатов на основе спирта, древесины и цемента.

«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС «Суджа» (39,4 миллиона кубометров на 11 июля), на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.





Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что полностью восстановить Мариуполь до сентября не получится. «С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал он.