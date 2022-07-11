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Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье. Онлайн спецоперации 11 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Войска ДНР и ЛНР взяли населенные пункты Донецкой народной республики Владимировка и Триполье. Тем временем власти Украины пригрозили жителям Херсона «контрнаступлением». Минобороны России (МО РФ) наградило военнослужащих группировки «Отважные», отличившихся в ходе завершающего этапа освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Что происходит на Украине, в России и в мире 11 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:31
Газопровод «Северный поток» (главный канал поставки топлива в ЕС) остановился на плановое обслуживание, об этом свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.По графику плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля.
Сегодня, 10:26
Интервью пленного солдата ВСУ — на канале «Известий» в Rutube.
Сегодня, 10:08
Литва расширила ограничения на транзит российских грузов в Калининград через свою территорию в рамках санкций ЕС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на национальную таможню. Запрет коснется алкоголя, промхимикатов на основе спирта, древесины и цемента.
Сегодня, 10:05
«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС «Суджа» (39,4 миллиона кубометров на 11 июля), на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
Сегодня, 10:00
Между освобожденными городами ДНР Мариуполем и Волновахой появилось железнодорожное сообщение. По пути следования будет 12 остановок, цена билета — 27 рублей.
Сегодня, 09:59
Более 17,5 тыс. жителей ЛДНР пересекло за минувшие сутки границу России в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Сегодня, 09:56
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что полностью восстановить Мариуполь до сентября не получится. «С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал он.
Сегодня, 09:55
Шведский бренд бытовой техники Electrolux Professional прекратит свою деятельность в России, сообщил источник РБК. Активы собираются передать местному менеджменту так как продолжение работы на российском рынке в помпации посчитали невозможным.
Сегодня, 09:52
В МВД ЛНР сообщили об отступлении украинских боевиков под натиском союзных сил. ВСУ отошли от курорта «Голубые озера» по направлению к Славянску.
Сегодня, 09:46
На главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение. «Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — сообщил он в соцсети. Сигута не пострадал. Предполагаемый террорист установлен.
Сегодня, 09:28
Репортаж о выполнении боевых заданий штурмовиками Су-25 — на канале «Известий» в Rutube.
Сегодня, 09:28
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряде аэропортов на юге и в центральной части страны до 18 июля, сообщили в ведомстве.
Сегодня, 09:14
Союзные силы освободили село Богородичное (ДНР), сообщил ТАСС источник в Народной милиции ЛНР. Создается плацдарм для наступления на Славянск.
Сегодня, 09:12
Украинские боевики 70 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщило представительство республики в СЦКК.
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