Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье. Онлайн спецоперации 11 июля

Газопровод «Северный поток» (главный канал поставки топлива в ЕС) остановился на плановое обслуживание, об этом свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.По графику плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля.
Интервью пленного солдата ВСУ — на канале
«Известий» в Rutube.
Литва расширила ограничения на транзит российских грузов в Калининград через свою территорию в рамках санкций ЕС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на национальную таможню. Запрет коснется алкоголя, промхимикатов на основе спирта, древесины и цемента.
«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС «Суджа» (39,4 миллиона кубометров на 11 июля), на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
Между освобожденными городами ДНР Мариуполем и Волновахой появилось железнодорожное сообщение. По пути следования будет 12 остановок, цена билета — 27 рублей.
Более 17,5 тыс. жителей ЛДНР пересекло за минувшие сутки границу России в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что полностью восстановить Мариуполь до сентября не получится. «С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал он.
Шведский бренд бытовой техники Electrolux Professional прекратит свою деятельность в России, сообщил источник РБК. Активы собираются передать местному менеджменту так как продолжение работы на российском рынке в помпации посчитали невозможным.
В МВД ЛНР сообщили об отступлении украинских боевиков под натиском союзных сил. ВСУ отошли от курорта «Голубые озера» по направлению к Славянску.
На главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение. «Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — сообщил он в соцсети. Сигута не пострадал. Предполагаемый террорист установлен.
Репортаж о выполнении боевых заданий штурмовиками Су-25 — на канале
«Известий» в Rutube.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряде аэропортов на юге и в центральной части страны до 18 июля, сообщили в ведомстве.
Союзные силы освободили село Богородичное (ДНР), сообщил ТАСС источник в Народной милиции ЛНР. Создается плацдарм для наступления на Славянск.
Украинские боевики 70 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщило представительство республики в СЦКК.